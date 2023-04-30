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Как кофе влияет на организм женщины
Как кофе влияет на организм женщины
Эксперт рассказал о пользе и вреде кофе, а также о том, кому пить этот напиток нельзя категорически.
2023-04-30T08:00+0500
2023-04-30T09:54+0500
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кофе
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здоровье
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Кофе — это напиток из обжаренных и перемолотых зерен кофейного дерева. Он считается одним из самых популярных напитков во всем мире. Как сообщает РИА Новости, в состав кофейных зерен входит около 70 биологически активных компонентов, в том числе кофеин, около 30 органических кислот, витамины группы В, а также фолаты, калий, марганец, магний и фосфор. Кофе также богат антиоксидантами.Полезные свойстваПо данным исследования, опубликованным в JAMA Internal Medicine, британцы среднего возраста, которые умеренно употребляли кофе, умирали на 10-15% реже. Другое исследование доказало, что кофе снижает риск некоторых видов рака.Кроме того, регулярное употребление кофейного напитка снижает воспалительные процессы в организме и позволяет органам дольше оставаться здоровыми, а при гипотонии помогает повысить давление.По словам эксперта, у напитка есть ряд преимуществ:За счет содержания кофеина, теанина и других веществ напиток может оказывать благотворное влияние на организм мужчины. Например, повышать потенцию и ускорять рост мышц.Для женщин он полезен благодаря своей способности поддерживать красоту волос, кожи и ногтей. Также кофе может минимизировать частоту приступов головной боли.Вред и противопоказанияОднако большое количество кофе может принести вред организму. В частности, кофе вымывает кальций и влияет на состояние костей.Также по словам специалиста, противопоказаниями для употребления напитка являются:Кроме этого, кофе вреден людям с психическими расстройствами, потому что может провоцировать тревогу, нервное возбуждение и даже панические атаки.
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кофе польза вред микроэлементы биологически активные вещества фолаты антиоксиданты витамины снижает смертность риск развития рака воспалительные процессы молодость потенция головная боль чем кофе полезен для мужчин женщин противопоказания вред
кофе польза вред микроэлементы биологически активные вещества фолаты антиоксиданты витамины снижает смертность риск развития рака воспалительные процессы молодость потенция головная боль чем кофе полезен для мужчин женщин противопоказания вред

Как кофе влияет на организм женщины

08:00 30.04.2023 (обновлено: 09:54 30.04.2023)
CC0 / Pixabay / Кофейные зерна в чашке
Кофейные зерна в чашке - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
CC0 / Pixabay /
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Эксперт рассказал о пользе и вреде кофе, а также о том, кому пить этот напиток нельзя категорически.
Кофе — это напиток из обжаренных и перемолотых зерен кофейного дерева. Он считается одним из самых популярных напитков во всем мире. Как сообщает РИА Новости, в состав кофейных зерен входит около 70 биологически активных компонентов, в том числе кофеин, около 30 органических кислот, витамины группы В, а также фолаты, калий, марганец, магний и фосфор. Кофе также богат антиоксидантами.

Полезные свойства

По данным исследования, опубликованным в JAMA Internal Medicine, британцы среднего возраста, которые умеренно употребляли кофе, умирали на 10-15% реже. Другое исследование доказало, что кофе снижает риск некоторых видов рака.
Кроме того, регулярное употребление кофейного напитка снижает воспалительные процессы в организме и позволяет органам дольше оставаться здоровыми, а при гипотонии помогает повысить давление.

"Молотый свежезаваренный кофе отлично вписывается в разные протоколы питания, особенно те, что направлены на снижение веса", — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Умеренное потребление кофеина, от одной до четырех чашек кофе в день, помогает сосредоточиться и улучшает умственную активность. Под "чашкой" подразумевается 100 мл".

По словам эксперта, у напитка есть ряд преимуществ:
кофе содержит магний и калий, которые помогают человеческому организму использовать инсулин, регулируя уровень сахара в крови и уменьшая тягу к сладким лакомствам и закускам;
кофеин способствует расщеплению жира и использованию его в качестве топлива для тренировок, что особенно актуально для мужчин;
кофе содержит много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов;
кофеин снижает чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе, что уменьшает риск развития диабета второго типа;
некоторые исследования показывают благоприятный эффект от кофе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера, так как он стимулирует определенные участки головного мозга;
кофе улучшает настроение и помогает бороться с депрессией за счет стимуляции центральной нервной системы и увеличения выработки нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин.
За счет содержания кофеина, теанина и других веществ напиток может оказывать благотворное влияние на организм мужчины. Например, повышать потенцию и ускорять рост мышц.
Для женщин он полезен благодаря своей способности поддерживать красоту волос, кожи и ногтей. Также кофе может минимизировать частоту приступов головной боли.

Вред и противопоказания

Однако большое количество кофе может принести вред организму. В частности, кофе вымывает кальций и влияет на состояние костей.

"В кофе плохого качества может быть много примесей, которые способны вызвать тошноту, головную боль или общее плохое самочувствие, — добавила эксперт. — Также он может провоцировать бессонницу и беспокойство. Если у вас высокий уровень холестерина, то лучше выбрать фильтрованный кофе".

Также по словам специалиста, противопоказаниями для употребления напитка являются:
проблемы с желудком;
беременность;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
детский возраст;
гипертония;
болезни нервной системы;
бессонница и т. д.
Кроме этого, кофе вреден людям с психическими расстройствами, потому что может провоцировать тревогу, нервное возбуждение и даже панические атаки.
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