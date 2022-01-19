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Ждет ли Узбекистан дефицит воды в 2040 году? Мнение экспертов
Ждет ли Узбекистан дефицит воды в 2040 году? Мнение экспертов
Нехватка воды в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане будут ощущаться с каждым годом все острее, считают экологи.
2022-01-19T20:30+0500
2022-01-19T20:30+0500
экономика
узбекистан
дефицит
вода
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте в очередной раз обсудили водные проблемы стран Центральной Азии. 18 января в столице Узбекистана состоялся круглый стол "Проблемы и перспективы эффективного использования водных ресурсов России и Центральной Азии".Участниками мероприятия стали крупные политики, ученые и экологи Узбекистана, а также представители регионального отделения Российского экологического общества.Эксперты пришли к выводу – дефицит воды в регионе скоро достигнет критической отметки. Как не допустить этой ситуации? Ответ на этот вопрос искал корреспондент Sputnik.Масштаб трагедииКак считают спикеры круглого стола, дефицит воды в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане с каждым годом будет ощущаться все острее."Необходимо выработать коллективное понимание бережного отношения к воде, дабы не спровоцировать экологическую пандемию, вирус, который повлечет за собой экономическую и политическую патологию", – отметил на круглом столе председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов.Несколько лет назад Алиханов озвучил устрашающие цифры: к 2040-м годам при сокращении стока рек Амударья и Сырдарья дефицит водных ресурсов Узбекистана может достигать 33%.Между тем по прогнозам Всемирного банка, нехватка пресной воды в Центральной Азии может привести к падению ВВП на 11%. При этом 80 — 90% водных ресурсов региона используются в сельском хозяйстве. Общая площадь орошаемых земель в регионе достигает 7 695 млн га, а в Узбекистане – 4,2 млн га.Легко представить, к каким последствиям может привести дефицит стратегически важного ресурса. Это прямая угроза производству сельхозпродукции, сокращение объемов экспорта, ухудшение качества жизни населения, занятого в сельском хозяйстве.Какими могут быть пути решения проблемы? Ознакомившись с тезисами мероприятия, корреспондент Sputnik обратился к отечественным и российским экспертам.Интересен зарубежный опытПроблему вододефицита осложняет рост населения во всех республиках Центральной Азии, изменение климата, а также отсутствие системного подхода к вопросам водосбережения.По мнению узбекистанского политолога, директора исследовательского центра "Ma’no" Бахтиёра Эргашева, Узбекистану срочно нужно внедрять водосберегающие технологии.По мнению политолога, во внедрении водосберегающих технологий Узбекистану, как и другим республикам региона, может быть полезен опыт России.Также эксперт призывает к созданию единого органа по водным вопросам для всех стран региона.Внешний арбитрКроме этого, страны Центральной Азии могут создать некий единый орган по решению водных вопросов. Россия как раз может участвовать в его работе, полагает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.По его мнению, Россия может выступить в этом проектом как нейтральная сторона, которая не допустит формирования "национального эгоизма", ведь любая страна во время обсуждения проблем прежде всего думает о национальных интересах.Вода и энергетикаПоскольку водная проблема тесно связана с энергетическим комплексом, крайне необходимо строительство новых энергообъектов в каждой из стран региона. В этом глубоко убежден кандидат политических наук, руководитель аналитического проекта "Центральная Евразия" Владимир Парамонов.По его словам, вопрос участия России в проектах сооружения гидроэлектростанций в странах Центральной Азии особо актуален для тех государств региона, которые обладают высоким гидроэнергетическим потенциалом.Напомним, в 2021 году Узбекистан подал заявку на вступление в Евразийский банк развития (ЕАБР). Как ранее рассказывал председатель банка Николай Подгузов, ЕАБР может оказать мощную поддержку Узбекистану в решении его водных вопросов."77% водостока образуется в Таджикистане и Кыргызстане. Однако 85% водопользователей – это Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Каждый развивает свою энергосистему в отдельности, это – максимальные издержки, усугубление проблемы дефицита воды", – привел статистику Подгузов.По его суждению, совместные проекты ЕАБР со странами Центральной Азии увеличат повысят обеспеченность региона водой на 40%. Например, Узбекистан и Таджикистан могли бы восстановить энергообмен при помощи инвестиционных ресурсов России.Инвестирование России в энергетические объекты назвал потенциально прибыльными и Алексей Зубец.Еще один плюс, который извлечет Узбекистан из такого формата сотрудничества – это рост объемов сельхозпродукции, которую далее можно экспортировать в Россию, заключил Алексей Зубец.
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узбекистан, дефицит, вода, мнение эксперта

Ждет ли Узбекистан дефицит воды в 2040 году? Мнение экспертов

20:30 19.01.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПересохший водоем
Пересохший водоем - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Нехватка воды в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане будут ощущаться с каждым годом все острее, считают экологи.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Ташкенте в очередной раз обсудили водные проблемы стран Центральной Азии. 18 января в столице Узбекистана состоялся круглый стол "Проблемы и перспективы эффективного использования водных ресурсов России и Центральной Азии".
Участниками мероприятия стали крупные политики, ученые и экологи Узбекистана, а также представители регионального отделения Российского экологического общества.
Эксперты пришли к выводу – дефицит воды в регионе скоро достигнет критической отметки. Как не допустить этой ситуации? Ответ на этот вопрос искал корреспондент Sputnik.

Масштаб трагедии

Как считают спикеры круглого стола, дефицит воды в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане с каждым годом будет ощущаться все острее.
"Необходимо выработать коллективное понимание бережного отношения к воде, дабы не спровоцировать экологическую пандемию, вирус, который повлечет за собой экономическую и политическую патологию", – отметил на круглом столе председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов.
Несколько лет назад Алиханов озвучил устрашающие цифры: к 2040-м годам при сокращении стока рек Амударья и Сырдарья дефицит водных ресурсов Узбекистана может достигать 33%.
Между тем по прогнозам Всемирного банка, нехватка пресной воды в Центральной Азии может привести к падению ВВП на 11%. При этом 80 — 90% водных ресурсов региона используются в сельском хозяйстве. Общая площадь орошаемых земель в регионе достигает 7 695 млн га, а в Узбекистане – 4,2 млн га.
Легко представить, к каким последствиям может привести дефицит стратегически важного ресурса. Это прямая угроза производству сельхозпродукции, сокращение объемов экспорта, ухудшение качества жизни населения, занятого в сельском хозяйстве.
Какими могут быть пути решения проблемы? Ознакомившись с тезисами мероприятия, корреспондент Sputnik обратился к отечественным и российским экспертам.

Интересен зарубежный опыт

Проблему вододефицита осложняет рост населения во всех республиках Центральной Азии, изменение климата, а также отсутствие системного подхода к вопросам водосбережения.
По мнению узбекистанского политолога, директора исследовательского центра "Ma’no" Бахтиёра Эргашева, Узбекистану срочно нужно внедрять водосберегающие технологии.
В частности, это системы капельного орошения. Они устанавливаются, но необходим гораздо больший охват. Нужно продумать систему поощрения фермеров за внедрение капельного орошения, а также повышать тарифы на воду.
Бахтиёр Эргашев - Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Эргашев
Директор исследовательского центра "Ma’no"
По мнению политолога, во внедрении водосберегающих технологий Узбекистану, как и другим республикам региона, может быть полезен опыт России.
Также эксперт призывает к созданию единого органа по водным вопросам для всех стран региона.
Давно стоит вопрос о создании водно-энергетического консорциума в Центральной Азии. Здесь очень будет нужна поддержка России – специалисты, технологии, консультации.
Бахтиёр Эргашев - Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Эргашев
Директор исследовательского центра "Ma’no"

Внешний арбитр

Кроме этого, страны Центральной Азии могут создать некий единый орган по решению водных вопросов. Россия как раз может участвовать в его работе, полагает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Россия вполне может стать своего рода арбитром и предложить оптимальные решения, устраивающие все страны региона, а также следить за выполнением тех или иных договоренностей.
Алексей Зубец - Sputnik Узбекистан
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований
По его мнению, Россия может выступить в этом проектом как нейтральная сторона, которая не допустит формирования "национального эгоизма", ведь любая страна во время обсуждения проблем прежде всего думает о национальных интересах.
Такой орган может быть создан в рамках СНГ или ЕАЭС с возможным участием ШОС.
Алексей Зубец - Sputnik Узбекистан
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований

Вода и энергетика

Поскольку водная проблема тесно связана с энергетическим комплексом, крайне необходимо строительство новых энергообъектов в каждой из стран региона. В этом глубоко убежден кандидат политических наук, руководитель аналитического проекта "Центральная Евразия" Владимир Парамонов.
По его словам, вопрос участия России в проектах сооружения гидроэлектростанций в странах Центральной Азии особо актуален для тех государств региона, которые обладают высоким гидроэнергетическим потенциалом.
Россия обладает значительным инженерно-технологическим потенциалом, способна финансировать подобные проекты и еще с советских времен обладает пониманием водно-энергетической специфики региона.
Кандидат политических наук, руководитель аналитической группы Центральная Евразия Владимир Парамонов - Sputnik Узбекистан
Владимир Парамонов
Руководитель аналитического проекта "Центральная Евразия"
Напомним, в 2021 году Узбекистан подал заявку на вступление в Евразийский банк развития (ЕАБР). Как ранее рассказывал председатель банка Николай Подгузов, ЕАБР может оказать мощную поддержку Узбекистану в решении его водных вопросов.
"77% водостока образуется в Таджикистане и Кыргызстане. Однако 85% водопользователей – это Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Каждый развивает свою энергосистему в отдельности, это – максимальные издержки, усугубление проблемы дефицита воды", – привел статистику Подгузов.
По его суждению, совместные проекты ЕАБР со странами Центральной Азии увеличат повысят обеспеченность региона водой на 40%. Например, Узбекистан и Таджикистан могли бы восстановить энергообмен при помощи инвестиционных ресурсов России.
Инвестирование России в энергетические объекты назвал потенциально прибыльными и Алексей Зубец.
Строительство гидротехнических, энергетических объектов – это инвестиции, которые впоследствии не просто окупятся, но и принесут прибыль.
Алексей Зубец - Sputnik Узбекистан
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований
Еще один плюс, который извлечет Узбекистан из такого формата сотрудничества – это рост объемов сельхозпродукции, которую далее можно экспортировать в Россию, заключил Алексей Зубец.
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