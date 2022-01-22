https://uz.sputniknews.ru/20220122/jdet-li-uzbekistan-defitsit-vody-v-2040-godu-mnenie-ekspertov-22277717.html
Ждет ли Узбекистан дефицит воды в 2040 году — мнение экспертов
Ждет ли Узбекистан дефицит воды в 2040 году — мнение экспертов
Нехватка воды в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане будет ощущаться с каждым годом все острее, считают экологи.
2022-01-22T19:30+0500
2022-01-22T19:30+0500
2022-01-22T20:09+0500
экономика
узбекистан
дефицит
вода
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Ташкенте в очередной раз обсудили водные проблемы стран Центральной Азии: 18 января в столице Узбекистана состоялся круглый стол "Проблемы и перспективы эффективного использования водных ресурсов России и Центральной Азии".Участниками мероприятия стали крупные политики, ученые и экологи Узбекистана, а также представители регионального отделения Российского экологического общества.Эксперты пришли к выводу – дефицит воды в регионе скоро достигнет критической отметки. Как не допустить этой ситуации? Ответ на этот вопрос искал корреспондент Sputnik.Масштаб трагедииКак считают спикеры круглого стола, дефицит воды в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане с каждым годом будет ощущаться все острее."Необходимо выработать коллективное понимание бережного отношения к воде, дабы не спровоцировать экологическую пандемию, вирус, который повлечет за собой экономическую и политическую патологию", – отметил на круглом столе председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов.Несколько лет назад Алиханов озвучил устрашающие цифры: к 2040-м годам при сокращении стока рек Амударья и Сырдарья дефицит водных ресурсов Узбекистана может достигать 33%.Между тем по прогнозам Всемирного банка, нехватка пресной воды в Центральной Азии может привести к падению ВВП на 11%. При этом 80-90% водных ресурсов региона используются в сельском хозяйстве. Общая площадь орошаемых земель в регионе достигает 7 695 млн га, а в Узбекистане – 4,2 млн га.Легко представить, к каким последствиям может привести дефицит стратегически важного ресурса. Это прямая угроза производству сельхозпродукции, сокращение объемов экспорта, ухудшение качества жизни населения, занятого в сельском хозяйстве.Какими могут быть пути решения проблемы? Ознакомившись с тезисами мероприятия, корреспондент Sputnik обратился к отечественным и российским экспертам.Интересен зарубежный опытПроблему вододефицита осложняет рост населения во всех республиках Центральной Азии, изменение климата, а также отсутствие системного подхода к вопросам водосбережения.По мнению узбекистанского политолога, директора исследовательского центра Ma’no Бахтиёра Эргашева, Узбекистану срочно нужно внедрять водосберегающие технологии.По мнению политолога, во внедрении водосберегающих технологий Узбекистану, как и другим республикам региона, может быть полезен опыт России.Также эксперт призывает к созданию единого органа по водным вопросам для всех стран региона.Внешний арбитрКроме этого, страны Центральной Азии могут создать некий единый орган по решению водных вопросов. Россия как раз может участвовать в его работе, полагает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.По его мнению, Россия может выступить в этом проекте как нейтральная сторона, которая не допустит формирования "национального эгоизма", ведь любая страна во время обсуждения проблем прежде всего думает о национальных интересах.Вода и энергетикаПоскольку водная проблема тесно связана с энергетическим комплексом, крайне необходимо строительство новых энергообъектов в каждой из стран региона. В этом глубоко убежден кандидат политических наук, руководитель аналитического проекта "Центральная Евразия" Владимир Парамонов.По его словам, вопрос участия России в проектах сооружения гидроэлектростанций в странах Центральной Азии особо актуален для тех государств региона, которые обладают высоким гидроэнергетическим потенциалом.Напомним, в 2021 году Узбекистан подал заявку на вступление в Евразийский банк развития (ЕАБР). Как ранее рассказывал председатель банка Николай Подгузов, ЕАБР может оказать мощную поддержку Узбекистану в решении его водных вопросов."77% водостока образуется в Таджикистане и Кыргызстане. Однако 85% водопользователей – это Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Каждый развивает свою энергосистему в отдельности, это – максимальные издержки, усугубление проблемы дефицита воды", – привел статистику Подгузов.По его суждению, совместные проекты ЕАБР со странами Центральной Азии увеличат повысят обеспеченность региона водой на 40%. Например, Узбекистан и Таджикистан могли бы восстановить энергообмен при помощи инвестиционных ресурсов России.Инвестирование России в энергетические объекты назвал потенциально прибыльными и Алексей Зубец.Еще один плюс, который извлечет Узбекистан из такого формата сотрудничества – это рост объемов сельхозпродукции, которую далее можно экспортировать в Россию, заключил Алексей Зубец.
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узбекистан, дефицит, вода, мнение эксперта
Ждет ли Узбекистан дефицит воды в 2040 году — мнение экспертов
19:30 22.01.2022 (обновлено: 20:09 22.01.2022)
Нехватка воды в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане будет ощущаться с каждым годом все острее, считают экологи.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Ташкенте в очередной раз обсудили водные проблемы стран Центральной Азии: 18 января в столице Узбекистана состоялся круглый стол "Проблемы и перспективы эффективного использования водных ресурсов России и Центральной Азии".
Участниками мероприятия стали крупные политики, ученые и экологи Узбекистана, а также представители регионального отделения Российского экологического общества.
Эксперты пришли к выводу – дефицит воды в регионе скоро достигнет критической отметки. Как не допустить этой ситуации? Ответ на этот вопрос искал корреспондент Sputnik
.
Масштаб трагедии
Как считают спикеры круглого стола, дефицит воды в странах Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане с каждым годом будет ощущаться все острее.
"Необходимо выработать коллективное понимание бережного отношения к воде, дабы не спровоцировать экологическую пандемию, вирус, который повлечет за собой экономическую и политическую патологию", – отметил на круглом столе председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов.
Несколько лет назад Алиханов озвучил устрашающие цифры: к 2040-м годам при сокращении стока рек Амударья и Сырдарья дефицит водных ресурсов Узбекистана может достигать 33%.
Между тем по прогнозам Всемирного банка, нехватка пресной воды в Центральной Азии может привести к падению ВВП на 11%. При этом 80-90% водных ресурсов региона используются в сельском хозяйстве. Общая площадь орошаемых земель в регионе достигает 7 695 млн га, а в Узбекистане – 4,2 млн га.
Легко представить, к каким последствиям может привести дефицит стратегически важного ресурса. Это прямая угроза производству сельхозпродукции, сокращение объемов экспорта, ухудшение качества жизни населения, занятого в сельском хозяйстве.
Какими могут быть пути решения проблемы? Ознакомившись с тезисами мероприятия, корреспондент Sputnik
обратился к отечественным и российским экспертам.
Интересен зарубежный опыт
Проблему вододефицита осложняет рост населения во всех республиках Центральной Азии, изменение климата, а также отсутствие системного подхода к вопросам водосбережения.
По мнению узбекистанского политолога, директора исследовательского центра Ma’no Бахтиёра Эргашева, Узбекистану срочно нужно внедрять водосберегающие технологии.
"В частности, это системы капельного орошения. Они устанавливаются, но необходим гораздо больший охват. Нужно продумать систему поощрения фермеров за внедрение капельного орошения, а также повышать тарифы на воду".
Бахтиёр Эргашев
Директор исследовательского центра Ma’no
По мнению политолога, во внедрении водосберегающих технологий Узбекистану, как и другим республикам региона, может быть полезен опыт России.
Также эксперт призывает к созданию единого органа по водным вопросам для всех стран региона.
"Давно стоит вопрос о создании водно-энергетического консорциума в Центральной Азии. Здесь очень будет нужна поддержка России – специалисты, технологии, консультации".
Бахтиёр Эргашев
Директор исследовательского центра Ma’no
Внешний арбитр
Кроме этого, страны Центральной Азии могут создать некий единый орган по решению водных вопросов. Россия как раз может участвовать в его работе, полагает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
"Россия вполне может стать своего рода арбитром и предложить оптимальные решения, устраивающие все страны региона, а также следить за выполнением тех или иных договоренностей".
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований
По его мнению, Россия может выступить в этом проекте как нейтральная сторона, которая не допустит формирования "национального эгоизма", ведь любая страна во время обсуждения проблем прежде всего думает о национальных интересах.
"Такой орган может быть создан в рамках СНГ или ЕАЭС с возможным участием ШОС".
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований
Вода и энергетика
Поскольку водная проблема тесно связана с энергетическим комплексом, крайне необходимо строительство новых энергообъектов в каждой из стран региона. В этом глубоко убежден кандидат политических наук, руководитель аналитического проекта "Центральная Евразия" Владимир Парамонов.
По его словам, вопрос участия России в проектах сооружения гидроэлектростанций в странах Центральной Азии особо актуален для тех государств региона, которые обладают высоким гидроэнергетическим потенциалом.
"Россия обладает значительным инженерно-технологическим потенциалом, способна финансировать подобные проекты и еще с советских времен обладает пониманием водно-энергетической специфики региона".
Владимир Парамонов
Руководитель аналитического проекта "Центральная Евразия"
Напомним, в 2021 году Узбекистан подал заявку на вступление в Евразийский банк развития (ЕАБР). Как ранее рассказывал председатель банка Николай Подгузов, ЕАБР может оказать мощную поддержку Узбекистану в решении его водных вопросов.
"77% водостока образуется в Таджикистане и Кыргызстане. Однако 85% водопользователей – это Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Каждый развивает свою энергосистему в отдельности, это – максимальные издержки, усугубление проблемы дефицита воды", – привел статистику Подгузов.
По его суждению, совместные проекты ЕАБР со странами Центральной Азии увеличат повысят обеспеченность региона водой на 40%. Например, Узбекистан и Таджикистан могли бы восстановить энергообмен при помощи инвестиционных ресурсов России.
Инвестирование России в энергетические объекты назвал потенциально прибыльными и Алексей Зубец.
"Строительство гидротехнических, энергетических объектов – это инвестиции, которые впоследствии не просто окупятся, но и принесут прибыль".
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований
Еще один плюс, который извлечет Узбекистан из такого формата сотрудничества – это рост объемов сельхозпродукции, которую далее можно экспортировать в Россию, заключил Алексей Зубец.