Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220120/22294557.html
Фото: не летают, а плавают — самые милые пингвины со всего света
Фото: не летают, а плавают — самые милые пингвины со всего света
20 января во всем мире отмечают День осведомленности о пингвинах. Цель праздника - привлечь внимание к этим необычным птицам. Фото самых необычных и милых птиц - в подборке Sputnik.
2022-01-20T22:15+0500
2022-01-20T23:19+0500
фото
мультимедиа
пингвин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22294563_0:73:3489:2035_1920x0_80_0_0_9567e5ee91be6e6133f6d59b0e9c8e47.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22294563_0:0:2713:2035_1920x0_80_0_0_543561bf5a80bcf9fe2e612afa61377d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа , пингвин

Фото: не летают, а плавают — самые милые пингвины со всего света

22:15 20.01.2022 (обновлено: 23:19 20.01.2022)
Подписаться на
Двадцатого января во всем мире отмечают День осведомленности о пингвинах. Цель праздника — привлечь внимание к этим необычным птицам и направить усилия на сохранение численности и мест обитания пингвинов. Фото самых необычных и милых птиц — в подборке Sputnik.
© AP Photo / Michael Probst

Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 7 августа 2018 г.

Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 7 августа 2018 г. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AP Photo / Michael Probst

Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 7 августа 2018 г.

© AFP / Greg Wood

Двух пингвинят выпускают в океан после лечения в ветеринарной клинике при зоопарке "Таронга" в Сиднее. Ежегодно в госпитале спасают около 30 пингвинов.

Двух пингвинят выпускают в океан после лечения в ветеринарной клинике при зоопарке &quot;Таронга&quot; в Сиднее. Ежегодно в госпитале спасают около 30 пингвинов. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP / Greg Wood

Двух пингвинят выпускают в океан после лечения в ветеринарной клинике при зоопарке "Таронга" в Сиднее. Ежегодно в госпитале спасают около 30 пингвинов.

© Sputnik / Ilya Naimushin  / Перейти в фотобанкКраснокнижный пингвин Гумбольдта в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Краснокнижный пингвин Гумбольдта в красноярском зоопарке - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Ilya Naimushin
/
Перейти в фотобанк
Краснокнижный пингвин Гумбольдта в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
© AFP / Monika Skolimowska

Три пингвина обнимаются в зоопарке Берлина, 7 марта 2019 г.

Три пингвина обнимаются в зоопарке Берлина, 7 марта 2019 г. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP / Monika Skolimowska

Три пингвина обнимаются в зоопарке Берлина, 7 марта 2019 г.

© AFP / Pablo Porciuncula Brune

Королевские пингвины на Фолклендских островах — британской территории на юге Атлантического океана, 6 октября 2019 г.

Королевские пингвины на Фолклендских островах — британской территории на юге Атлантического океана, 6 октября 2019 г. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP / Pablo Porciuncula Brune

Королевские пингвины на Фолклендских островах — британской территории на юге Атлантического океана, 6 октября 2019 г.

© AFP / Ulises Ruiz

Пингвины Адели защищают своего месячного птенца, зоопарк Мехико, 17 января 2018 г. Это первый птенец данного вида, выведенный в неволе в Латинской Америке.

Пингвины Адели защищают своего месячного птенца, зоопарк Мехико, 17 января 2018 г. Это первый птенец данного вида, выведенный в неволе в Латинской Америке. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP / Ulises Ruiz

Пингвины Адели защищают своего месячного птенца, зоопарк Мехико, 17 января 2018 г. Это первый птенец данного вида, выведенный в неволе в Латинской Америке.

© AP Photo / Michael Probst

Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 9 апреля 2018 г.

Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 9 апреля 2018 г. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AP Photo / Michael Probst

Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 9 апреля 2018 г.

© AP Photo / Al Behrman

Двухнедельный птенец малого пингвина в инкубаторе зоопарка Цинциннати, США, 27 января 2011 г.

Двухнедельный птенец малого пингвина в инкубаторе зоопарка Цинциннати, США, 27 января 2011 г. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Al Behrman

Двухнедельный птенец малого пингвина в инкубаторе зоопарка Цинциннати, США, 27 января 2011 г.

© AP Photo / Eric Risberg

Три Магеллановых пингвина-подростка в зоопарке Сан-Франциско, 12 августа 2009 года. Птенцы участвуют в ежегодном "марше пингвинов", направляясь из Центра восстановления популяции к своему новому дому — Пингвиньему острову, где обитает около 50 взрослых птиц.

Три Магеллановых пингвина-подростка в зоопарке Сан-Франциско, 12 августа 2009 года. Птенцы участвуют в ежегодном &quot;марше пингвинов&quot;, направляясь из Центра восстановления популяции к своему новому дому — Пингвиньему острову, где обитает около 50 взрослых птиц. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AP Photo / Eric Risberg

Три Магеллановых пингвина-подростка в зоопарке Сан-Франциско, 12 августа 2009 года. Птенцы участвуют в ежегодном "марше пингвинов", направляясь из Центра восстановления популяции к своему новому дому — Пингвиньему острову, где обитает около 50 взрослых птиц.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

Женщина наблюдает за пингвинами Гумбольдта в сафари-парке в Богоре, Индонезия, 19 ноября 2008 г.

Женщина наблюдает за пингвинами Гумбольдта в сафари-парке в Богоре, Индонезия, 19 ноября 2008 г. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Женщина наблюдает за пингвинами Гумбольдта в сафари-парке в Богоре, Индонезия, 19 ноября 2008 г.

© AFP / Pablo Porciuncula Brune

Королевский пингвин с птенцом на Фолклендских островах, 6 октября 2019 г.

Королевский пингвин с птенцом на Фолклендских островах, 6 октября 2019 г. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP / Pablo Porciuncula Brune

Королевский пингвин с птенцом на Фолклендских островах, 6 октября 2019 г.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Папуанский пингвин кормит птенца на станции Бернардо О"Хиггинса в Антарктике.

Папуанский пингвин кормит птенца на станции Бернардо О&quot;Хиггинса в Антарктике. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Папуанский пингвин кормит птенца на станции Бернардо О"Хиггинса в Антарктике.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский