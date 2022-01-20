Фото: не летают, а плавают — самые милые пингвины со всего света

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Двадцатого января во всем мире отмечают День осведомленности о пингвинах. Цель праздника — привлечь внимание к этим необычным птицам и направить усилия на сохранение численности и мест обитания пингвинов. Фото самых необычных и милых птиц — в подборке Sputnik.