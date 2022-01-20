Фото: не летают, а плавают — самые милые пингвины со всего света

Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 7 августа 2018 г.
Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 7 августа 2018 г.
Двух пингвинят выпускают в океан после лечения в ветеринарной клинике при зоопарке "Таронга" в Сиднее. Ежегодно в госпитале спасают около 30 пингвинов.
Двух пингвинят выпускают в океан после лечения в ветеринарной клинике при зоопарке "Таронга" в Сиднее. Ежегодно в госпитале спасают около 30 пингвинов.
Три пингвина обнимаются в зоопарке Берлина, 7 марта 2019 г.
Три пингвина обнимаются в зоопарке Берлина, 7 марта 2019 г.
Королевские пингвины на Фолклендских островах — британской территории на юге Атлантического океана, 6 октября 2019 г.
Королевские пингвины на Фолклендских островах — британской территории на юге Атлантического океана, 6 октября 2019 г.
Пингвины Адели защищают своего месячного птенца, зоопарк Мехико, 17 января 2018 г. Это первый птенец данного вида, выведенный в неволе в Латинской Америке.
Пингвины Адели защищают своего месячного птенца, зоопарк Мехико, 17 января 2018 г. Это первый птенец данного вида, выведенный в неволе в Латинской Америке.
Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 9 апреля 2018 г.
Очковый пингвин в зоопарке города Кронберг близ Франкфурта, Германия, 9 апреля 2018 г.
Двухнедельный птенец малого пингвина в инкубаторе зоопарка Цинциннати, США, 27 января 2011 г.
Двухнедельный птенец малого пингвина в инкубаторе зоопарка Цинциннати, США, 27 января 2011 г.
Три Магеллановых пингвина-подростка в зоопарке Сан-Франциско, 12 августа 2009 года. Птенцы участвуют в ежегодном "марше пингвинов", направляясь из Центра восстановления популяции к своему новому дому — Пингвиньему острову, где обитает около 50 взрослых птиц.
Три Магеллановых пингвина-подростка в зоопарке Сан-Франциско, 12 августа 2009 года. Птенцы участвуют в ежегодном "марше пингвинов", направляясь из Центра восстановления популяции к своему новому дому — Пингвиньему острову, где обитает около 50 взрослых птиц.
Женщина наблюдает за пингвинами Гумбольдта в сафари-парке в Богоре, Индонезия, 19 ноября 2008 г.
Женщина наблюдает за пингвинами Гумбольдта в сафари-парке в Богоре, Индонезия, 19 ноября 2008 г.
Королевский пингвин с птенцом на Фолклендских островах, 6 октября 2019 г.
Королевский пингвин с птенцом на Фолклендских островах, 6 октября 2019 г.
Папуанский пингвин кормит птенца на станции Бернардо О"Хиггинса в Антарктике.
Папуанский пингвин кормит птенца на станции Бернардо О"Хиггинса в Антарктике.