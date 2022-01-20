https://uz.sputniknews.ru/20220120/chem-rossiya-podvergla-amerikantsev-v-paniku--video-22298847.html

Чем Россия подвергла американцев в панику — видео

Чем Россия подвергла американцев в панику — видео

Вашингтон не успевает удержать всю мировую повестку и не тянет вопросы безопасности во всем мире, считает политолог Дмитрий Абзалов.

2022-01-20T15:13+0500

2022-01-20T15:13+0500

2022-01-20T15:13+0500

видео

мультимедиа

вашингтон

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22298313_939:297:1767:763_1920x0_80_0_0_5caf8750edfd7ffba682b6a9bde13273.jpg

События последних лет, на его взгляд, хорошо это показали. Как пример: Карабах, Сирия, Ливия, Судан. Да и на ситуацию в Казахстане никто, кроме ОДКБ, не среагировал.Почему американцы проиграли Путину и России в геополитической борьбе? Как выборы в Сенат США отразятся на внешней политике Вашингтона? Какие новые вводные передал Блинкен украинскому руководству от Байдена? И зачем Эрдоган пытается вписаться в переговорный процесс по Украине, который находится от него на расстоянии в “миллионы километров”?На эти и ряд других вопросов Дмитрий Абзалов ответил в интервью для "Sputnik на русском".

вашингтон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , вашингтон, безопасность, видео