https://uz.sputniknews.ru/20220120/chem-rossiya-podvergla-amerikantsev-v-paniku--video-22298847.html
Чем Россия подвергла американцев в панику — видео
Чем Россия подвергла американцев в панику — видео
Вашингтон не успевает удержать всю мировую повестку и не тянет вопросы безопасности во всем мире, считает политолог Дмитрий Абзалов.
2022-01-20T15:13+0500
2022-01-20T15:13+0500
2022-01-20T15:13+0500
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События последних лет, на его взгляд, хорошо это показали. Как пример: Карабах, Сирия, Ливия, Судан. Да и на ситуацию в Казахстане никто, кроме ОДКБ, не среагировал.Почему американцы проиграли Путину и России в геополитической борьбе? Как выборы в Сенат США отразятся на внешней политике Вашингтона? Какие новые вводные передал Блинкен украинскому руководству от Байдена? И зачем Эрдоган пытается вписаться в переговорный процесс по Украине, который находится от него на расстоянии в “миллионы километров”?На эти и ряд других вопросов Дмитрий Абзалов ответил в интервью для "Sputnik на русском".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , вашингтон, безопасность, видео
Чем Россия подвергла американцев в панику — видео
Вашингтон не успевает удержать всю мировую повестку и не тянет вопросы безопасности во всем мире, считает политолог Дмитрий Абзалов.
События последних лет, на его взгляд, хорошо это показали. Как пример: Карабах, Сирия, Ливия, Судан. Да и на ситуацию в Казахстане никто, кроме ОДКБ, не среагировал.
“Проблема в том, насколько Вашингтон и Европа готовы переосмыслить свои позиции. То есть, насколько этот мир, который уже изменился, насколько игроки, которые в нем находятся, понимают эти изменения и свою роль в этой новой нормальности”, — объясняет эксперт.
Почему американцы проиграли Путину и России в геополитической борьбе? Как выборы в Сенат США отразятся на внешней политике Вашингтона? Какие новые вводные передал Блинкен украинскому руководству от Байдена? И зачем Эрдоган пытается вписаться в переговорный процесс по Украине, который находится от него на расстоянии в “миллионы километров”?
На эти и ряд других вопросов Дмитрий Абзалов ответил в интервью для "Sputnik на русском"
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