https://uz.sputniknews.ru/20220120/ekspert-obyasnil-pochemu-snijaetsya-uroven-ozera-issyk-kul--foto-22287631.html

Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото

Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото

Наблюдения за озером ведутся с 1927 года. Только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает.

2022-01-20T09:56+0500

2022-01-20T09:56+0500

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Уровень воды в озере Иссык-Куль снижается. Соответствующие фотографии очевидцы выложили в соцсетях, передает Sputnik Кыргызстан. Ситуацию прокомментировал руководитель Тянь-Шанского научного центра по проблемам воды и гидроэнергетики Национальной академии наук КР Рысбек Сатылканов."Да, уровень снижается, происходит обмеление. Обычно озеро наполняют воды при осадках и таянии ледников. Но большую часть воды, которая следует к Иссык-Кулю, забирают для полива, поэтому уровень снижается. Причиной также является низкое количество осадков", — сказал Сатылканов.По его словам, наблюдения за озером ведутся с 1927 года и только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает, добавил эксперт.Он также отметил, что с 2011 года уровень воды шел на снижение из-за недостаточного количества выпадающих осадков в жаркую погоду, заключил Сатылканов.

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