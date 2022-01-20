Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220120/ekspert-obyasnil-pochemu-snijaetsya-uroven-ozera-issyk-kul--foto-22287631.html
Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото
Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото
Наблюдения за озером ведутся с 1927 года. Только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает.
2022-01-20T09:56+0500
2022-01-20T09:57+0500
в мире
кыргызстан
иссык-куль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/198/92/1989229_0:152:3371:2048_1920x0_80_0_0_82595cc90ff6899f7c5df398739c47f0.jpg
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Уровень воды в озере Иссык-Куль снижается. Соответствующие фотографии очевидцы выложили в соцсетях, передает Sputnik Кыргызстан. Ситуацию прокомментировал руководитель Тянь-Шанского научного центра по проблемам воды и гидроэнергетики Национальной академии наук КР Рысбек Сатылканов."Да, уровень снижается, происходит обмеление. Обычно озеро наполняют воды при осадках и таянии ледников. Но большую часть воды, которая следует к Иссык-Кулю, забирают для полива, поэтому уровень снижается. Причиной также является низкое количество осадков", — сказал Сатылканов.По его словам, наблюдения за озером ведутся с 1927 года и только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает, добавил эксперт.Он также отметил, что с 2011 года уровень воды шел на снижение из-за недостаточного количества выпадающих осадков в жаркую погоду, заключил Сатылканов.
иссык-куль
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/198/92/1989229_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_45b780b1a619ba250e6fef1f6bbe447d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кыргызстан, иссык-куль

Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото

09:56 20.01.2022 (обновлено: 09:57 20.01.2022)
© Sputnik / Владислав Ушаков / Перейти в фотобанкОзеро Иссык-Куль
Озеро Иссык-Куль - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Владислав Ушаков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Наблюдения за озером ведутся с 1927 года. Только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Уровень воды в озере Иссык-Куль снижается. Соответствующие фотографии очевидцы выложили в соцсетях, передает Sputnik Кыргызстан.
Ситуацию прокомментировал руководитель Тянь-Шанского научного центра по проблемам воды и гидроэнергетики Национальной академии наук КР Рысбек Сатылканов.
"Да, уровень снижается, происходит обмеление. Обычно озеро наполняют воды при осадках и таянии ледников. Но большую часть воды, которая следует к Иссык-Кулю, забирают для полива, поэтому уровень снижается. Причиной также является низкое количество осадков", — сказал Сатылканов.
По его словам, наблюдения за озером ведутся с 1927 года и только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает, добавил эксперт.

С 1998-го по 2011 год наблюдалось увеличение объема. В те времена забирали мало воды для полива, осадков тоже было достаточно", — пояснил специалист.

Он также отметил, что с 2011 года уровень воды шел на снижение из-за недостаточного количества выпадающих осадков в жаркую погоду, заключил Сатылканов.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:11Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22
12:04В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?
11:50"Горячая линия" и бот против коррупции
11:47Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить статус пострадавшего
10:57Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото
10:56США планируют воевать с Россией до последнего украинца
10:25Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка
10:25В России создали уникального робота, похожего на человека — видео
10:02На что потрачены средства фонда "Вакф"?
09:56Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото
09:30Райхон начала подготовку к масштабному сольному концерту — видео
09:25В Джизаке сильный ветер повалил 25 редких хвойных деревьев — фото
09:00Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте
08:30Uzbekistan Airways полностью возобновила рейсы в города Казахстана
08:10Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика
07:40Узбекистан в тренде. Как российские знаменитости продвигают узбекскую культуру – фото
07:20Что происходит с организмом, когда вы едите мёд
ВчераВосточный гороскоп для Лошади-2022: самый подробный прогноз
ВчераФото: горячая мода в стиле фламенко
ВчераМирзиёев и Козак обсудили в Ташкенте ситуацию в Центральной Азии