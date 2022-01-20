https://uz.sputniknews.ru/20220120/ekspert-obyasnil-pochemu-snijaetsya-uroven-ozera-issyk-kul--foto-22287631.html
Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото
Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото
Наблюдения за озером ведутся с 1927 года. Только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает.
2022-01-20T09:56+0500
2022-01-20T09:56+0500
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Уровень воды в озере Иссык-Куль снижается. Соответствующие фотографии очевидцы выложили в соцсетях, передает Sputnik Кыргызстан. Ситуацию прокомментировал руководитель Тянь-Шанского научного центра по проблемам воды и гидроэнергетики Национальной академии наук КР Рысбек Сатылканов."Да, уровень снижается, происходит обмеление. Обычно озеро наполняют воды при осадках и таянии ледников. Но большую часть воды, которая следует к Иссык-Кулю, забирают для полива, поэтому уровень снижается. Причиной также является низкое количество осадков", — сказал Сатылканов.По его словам, наблюдения за озером ведутся с 1927 года и только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает, добавил эксперт.Он также отметил, что с 2011 года уровень воды шел на снижение из-за недостаточного количества выпадающих осадков в жаркую погоду, заключил Сатылканов.
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кыргызстан, иссык-куль
Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото
09:56 20.01.2022 (обновлено: 09:57 20.01.2022)
Наблюдения за озером ведутся с 1927 года. Только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Уровень воды в озере Иссык-Куль снижается. Соответствующие фотографии очевидцы выложили в соцсетях, передает Sputnik Кыргызстан
.
Ситуацию прокомментировал руководитель Тянь-Шанского научного центра по проблемам воды и гидроэнергетики Национальной академии наук КР Рысбек Сатылканов.
"Да, уровень снижается, происходит обмеление. Обычно озеро наполняют воды при осадках и таянии ледников. Но большую часть воды, которая следует к Иссык-Кулю, забирают для полива, поэтому уровень снижается. Причиной также является низкое количество осадков", — сказал Сатылканов.
По его словам, наблюдения за озером ведутся с 1927 года и только один раз был зафиксирован большой приток воды. С тех пор уровень падает, добавил эксперт.
С 1998-го по 2011 год наблюдалось увеличение объема. В те времена забирали мало воды для полива, осадков тоже было достаточно", — пояснил специалист.
Он также отметил, что с 2011 года уровень воды шел на снижение из-за недостаточного количества выпадающих осадков в жаркую погоду, заключил Сатылканов.