https://uz.sputniknews.ru/20220120/goskomstat-obnarodoval-skolko-par-razvelis-v-uzbekistane-v-2021-m-22298568.html
Госкомстат обнародовал, сколько пар развелись в Узбекистане в 2021-м
Госкомстат обнародовал, сколько пар развелись в Узбекистане в 2021-м
Согласно данным Государственного комитета по статистике, в то же время число заключения браков в прошлом году достигло 305 082.
2022-01-20T15:08+0500
2022-01-20T15:08+0500
2022-01-20T15:10+0500
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развод
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ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В 2021 году в Узбекистане было зарегистрировано 39 227 разводов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, больше всего пар расторгли свой брак в Ташкенте — 5,6 тысяч, а также в Ферганской области — 4,3 тысячи.В период пандемии жители Ташкента стали меньше жениться и разводиться >>Самый высокий коэффициент разводов на 1000 жителей наблюдался в столице (2,0 промилле) и Сырдарьинской области (1,6 промилле).При этом в прошлом году число заключения браков достигло 305 082.
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развод
Госкомстат обнародовал, сколько пар развелись в Узбекистане в 2021-м
15:08 20.01.2022 (обновлено: 15:10 20.01.2022)
Согласно данным Государственного комитета по статистике, в то же время число заключения браков в прошлом году достигло 305 082.
ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik
. В 2021 году в Узбекистане было зарегистрировано 39 227 разводов, сообщает
пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно данным Госкомстата, больше всего пар расторгли свой брак в Ташкенте — 5,6 тысяч, а также в Ферганской области — 4,3 тысячи.
Самый высокий коэффициент разводов на 1000 жителей наблюдался в столице (2,0 промилле) и Сырдарьинской области (1,6 промилле).
При этом в прошлом году число заключения браков достигло 305 082.