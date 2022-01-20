https://uz.sputniknews.ru/20220120/goskomstat-obnarodoval-skolko-par-razvelis-v-uzbekistane-v-2021-m-22298568.html

Госкомстат обнародовал, сколько пар развелись в Узбекистане в 2021-м

Госкомстат обнародовал, сколько пар развелись в Узбекистане в 2021-м

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в то же время число заключения браков в прошлом году достигло 305 082.

2022-01-20T15:08+0500

2022-01-20T15:08+0500

2022-01-20T15:10+0500

общество

развод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1229/76/12297685_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3d99d3d5d8b0b18ad9498f42ab708cfa.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв – Sputnik. В 2021 году в Узбекистане было зарегистрировано 39 227 разводов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, больше всего пар расторгли свой брак в Ташкенте — 5,6 тысяч, а также в Ферганской области — 4,3 тысячи.В период пандемии жители Ташкента стали меньше жениться и разводиться >>Самый высокий коэффициент разводов на 1000 жителей наблюдался в столице (2,0 промилле) и Сырдарьинской области (1,6 промилле).При этом в прошлом году число заключения браков достигло 305 082.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

развод