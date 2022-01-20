https://uz.sputniknews.ru/20220120/made-in-uzbekistan-na-kakuyu-summu-proizveli-obuv-v-strane-22299789.html

Made in Uzbekistan: на какую сумму произвели обувь в стране

Made in Uzbekistan: на какую сумму произвели обувь в стране

Об этом стало известно в ходе совещания под председательством зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли республики Сардора Умурзакова.

2022-01-20T16:17+0500

2022-01-20T16:17+0500

2022-01-20T16:18+0500

экономика

производство

обувь

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане предприятия кожевенно-обувной отрасли произвели продукцию на 4,4 трлн сумов в 2021 году, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). Кроме того, страна экспортировала товаров на $423 млн, привлекла инвестиции в объеме $202 млн, из которых $76 млн – прямые иностранные инвестиции.Помимо этого, в рамках программы локализации выпущено импортозамещающей продукции на 2 трлн сумов.В Джизаке начнут выпускать кожаную обувь – названы сроки >>Об этом стало известно в ходе совещания под председательством зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли республики Сардора Умурзакова. В мероприятии приняли участие руководство МИВТ, а также сотрудники Ассоциации "Узчармсаноат".Во время переговоров также были озвучены планы по доведению объемов производства до 4,8 трлн сумов и увеличению экспорта товаров до $450 млн к концу 2022 года. Это позволит создать 12,5 тысяч новых рабочих мест.Узбекистан впервые экспортирует эксклюзивную обувь из страусиной кожи >>К тому же была достигнута договоренность по привлечению широкого круга отечественных производителей сферы к участию в международных отраслевых выставках, а также организации бизнес-миссий за рубежом для продвижения продукции на внешних рынках.

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производство, обувь