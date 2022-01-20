https://uz.sputniknews.ru/20220120/mirziyoev-i-tokaev-obsudili-bezopasnost-v-regione-22301521.html

Мирзиёев и Токаев обсудили безопасность в регионе

Мирзиёев и Токаев обсудили безопасность в регионе

Шавкат Мирзиёев вновь выразил поддержку принимаемым в соседнем государстве мерам по стабилизации ситуации и обсудил с коллегой график предстоящих встреч.

2022-01-20T17:11+0500

2022-01-20T17:11+0500

2022-01-20T17:11+0500

политика

шавкат мирзиёев

безопасность

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели первый после стабилизации ситуации в Казахстане телефонный разговор.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, Шавкат Мирзиёев вновь выразил поддержку принимаемым в соседнем государстве мерам и обсудил с коллегой вопросы обеспечения региональной безопасности.Также главы государств обсудили по телефону график предстоящих встреч на высшем уровне и рассмотрели актуальные аспекты двусторонней повестки и регионального взаимодействия.Особое внимание уделено расширению практического сотрудничества, в том числе продвижению совместных проектов в области торговли и логистики, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, химии и фармацевтики, текстильной и пищевой отраслях, других приоритетных направлениях.Как отмечается, телефонный разговор прошел в традиционно открытой, деловой и дружественной атмосфере.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совет безопасности, назвал происходящее подрывом целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Спустя несколько дней Токаев объявил о завершении миротворческой миссии организации. В полночь 19 января ЧП в стране сняли.Первый телефонный разговор лидеров Узбекистана и Казахстана после событий состоялся 11 января. Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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шавкат мирзиёев, безопасность, касым-жомарт токаев