https://uz.sputniknews.ru/20220120/rossiyskiy-xirurg-postavil-na-nogi-xodivshuyu-na-chetverenkax-tadjikskuyu-devochku--video-22305471.html

Российский хирург поставил на ноги ходившую на четвереньках таджикскую девочку — видео

Российский хирург поставил на ноги ходившую на четвереньках таджикскую девочку — видео

Врач узнал о девочке из соцсетей и вызвался прооперировать ее бесплатно. Оплатить перелет в Россию помог его неравнодушный коллега из Ташкента.

2022-01-20T19:33+0500

2022-01-20T19:33+0500

2022-01-20T19:36+0500

россия

девочка

ташкент

соцсети

врач

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Российский врач поставил на ноги двенадцатилетнюю девочку из Таджикистана, которая не могла ходить с рождения.Операцию на обе ноги пациентке провели во Владикавказе. Делал ее более четырех часов ортопед, хирург высшей категории и почетный профессор центра Илизарова Казбек Кудзаев.На видео, опубликованном в его Instagram, врач уточняет, что операция прошла на голенях и стопах, хирург применил технологию, специально разработанную для этого случая.Детский церебральный паралич Мавлюде диагностировали в раннем возрасте. Из-за недуга она могла передвигаться только на четвереньках. Она родилась в многодетной таджикской семье, где кроме нее воспитываются еще девять детей, двое из которых имеют первую группу инвалидности.Кудзаев узнал о ней из соцсетей и вызвался прооперировать ее бесплатно. Оплатить перелет в Россию помог неравнодушный врач из Ташкента.Операция прошла успешно. Сейчас Мавлуда уже пытается делать первые шаги.

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девочка, ташкент, соцсети, врач