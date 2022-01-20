https://uz.sputniknews.ru/20220120/uchenye-uzbekistana-razrabotali-novyy-preparat-protiv-tuberkuleza---22296110.html

Ученые Узбекистана разработали новый препарат против туберкулеза

Ученые Узбекистана разработали новый препарат против туберкулеза

В настоящее время проводятся работы по коммерциализации производства нового средства.

2022-01-20T13:27+0500

2022-01-20T13:27+0500

2022-01-20T13:27+0500

общество

туберкулез

лекарство

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане разработали новый противотуберкулезный препарат "Биомайрин 600 мг", сообщает пресс-служба Академии наук (АН).Лекарство создано на основе полигалактуроновой кислоты (пектина) и противотуберкулезных препаратов – изониазида, этамбутола и рифампицина.Ученые выявили связь между смертностью от COVID-19 и прививкой от туберкулеза >>По данным АН, в отличие от своих предшественников средство имеет низкий уровень побочных эффектов и более продолжительное действие в организме. Основным преимуществом препарата является его макромолекулярная природа. Химическими связями лекарственное средство соединяется с противотуберкулезными препаратами. В Бекабаде появится завод по выпуску лекарств от туберкулеза >>Вещество, входящее в состав лекарства, целенаправленно воздействует на патогенные клетки. Препарат обладает высокой активностью в отношении различных штаммов туберкулеза.В настоящее время проводятся работы по коммерциализации производства нового лекарства.

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туберкулез, лекарство