https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-djizake-silnyy-veter-povalil-25-redkix-xvoynyx-derevev--foto-22287017.html

В Джизаке сильный ветер повалил 25 редких хвойных деревьев — фото

В Джизаке сильный ветер повалил 25 редких хвойных деревьев — фото

Согласно информации наблюдательной станции "Галляарал", 19 января в 12.30 ветер дул со скоростью 12 м/c, порывами до 25 м/c.

2022-01-20T09:25+0500

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общество

сильный ветер

деревья

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Галляаральском районе Джизакской области сильный ветер вырвал с корнями редкие деревья, передает UzbMeteo.По данным организации, инцидент произошел 19 января. Мощные потоки ветра повалили 25 хвойных деревьев особой породы. Согласно информации наблюдательной станции "Галляарал", в 12.30 ветер дул со скоростью 12 м/c, порывами до 25 м/c. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра местами могла достигать 23 м/c.Читайте также: Щепки летят: в Узбекистане в 2020-м незаконно вырублено 7,8 тысяч деревьев >>Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода >>

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сильный ветер, деревья