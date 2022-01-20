Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-djizake-silnyy-veter-povalil-25-redkix-xvoynyx-derevev--foto-22287017.html
В Джизаке сильный ветер повалил 25 редких хвойных деревьев — фото
В Джизаке сильный ветер повалил 25 редких хвойных деревьев — фото
Согласно информации наблюдательной станции "Галляарал", 19 января в 12.30 ветер дул со скоростью 12 м/c, порывами до 25 м/c.
2022-01-20T09:25+0500
2022-01-20T09:31+0500
общество
сильный ветер
деревья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22286782_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_00630dbea8319c6ae30a24723429bc32.jpg
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Галляаральском районе Джизакской области сильный ветер вырвал с корнями редкие деревья, передает UzbMeteo.По данным организации, инцидент произошел 19 января. Мощные потоки ветра повалили 25 хвойных деревьев особой породы. Согласно информации наблюдательной станции "Галляарал", в 12.30 ветер дул со скоростью 12 м/c, порывами до 25 м/c. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра местами могла достигать 23 м/c.Читайте также: Щепки летят: в Узбекистане в 2020-м незаконно вырублено 7,8 тысяч деревьев &gt;&gt;Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22286782_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c6523c1e13a75391e8f7d919350b8738.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сильный ветер, деревья

В Джизаке сильный ветер повалил 25 редких хвойных деревьев — фото

09:25 20.01.2022 (обновлено: 09:31 20.01.2022)
© Telegram/Uzb_MeteoВ Джизаке сильный ветер повалил редкие деревья
В Джизаке сильный ветер повалил редкие деревья - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Telegram/Uzb_Meteo
Подписаться на
Инцидент произошел накануне. Согласно информации наблюдательной станции "Галляарал", 19 января в 12.30 ветер дул со скоростью 12 м/c, порывами до 25 м/c.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Галляаральском районе Джизакской области сильный ветер вырвал с корнями редкие деревья, передает UzbMeteo.
© Telegram/Uzb_MeteoВ Джизаке сильный ветер повалил редкие деревья
В Джизаке сильный ветер повалил редкие деревья - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
В Джизаке сильный ветер повалил редкие деревья
© Telegram/Uzb_Meteo
По данным организации, инцидент произошел 19 января. Мощные потоки ветра повалили 25 хвойных деревьев особой породы.
Согласно информации наблюдательной станции "Галляарал", в 12.30 ветер дул со скоростью 12 м/c, порывами до 25 м/c.
© Telegram/Uzb_MeteoВ Джизаке сильный ветер повалил редкие деревья
В Джизаке сильный ветер повалил редкие деревья - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
В Джизаке сильный ветер повалил редкие деревья
© Telegram/Uzb_Meteo
Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра местами могла достигать 23 м/c.
Читайте также:
Щепки летят: в Узбекистане в 2020-м незаконно вырублено 7,8 тысяч деревьев >>
Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:11Если мы победим – это будет чудо: горнолыжник Комилжон Тухтаев об Олимпиаде-22
12:04В каждой махалле — свой лидер молодежи: чем он займётся?
11:50"Горячая линия" и бот против коррупции
11:47Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить статус пострадавшего
10:57Стала известна причина появления токсичных паров в Навоийской области — фото
10:56США планируют воевать с Россией до последнего украинца
10:25Первый саммит лидеров Индии и Центральной Азии: дата и повестка
10:25В России создали уникального робота, похожего на человека — видео
10:02На что потрачены средства фонда "Вакф"?
09:56Эксперт объяснил, почему снижается уровень озера Иссык-Куль — фото
09:30Райхон начала подготовку к масштабному сольному концерту — видео
09:25В Джизаке сильный ветер повалил 25 редких хвойных деревьев — фото
09:00Мирзиёев раскритиковал состояние общественного транспорта в Ташкенте
08:30Uzbekistan Airways полностью возобновила рейсы в города Казахстана
08:10Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика
07:40Узбекистан в тренде. Как российские знаменитости продвигают узбекскую культуру – фото
07:20Что происходит с организмом, когда вы едите мёд
ВчераВосточный гороскоп для Лошади-2022: самый подробный прогноз
ВчераФото: горячая мода в стиле фламенко
ВчераМирзиёев и Козак обсудили в Ташкенте ситуацию в Центральной Азии