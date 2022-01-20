https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-gnk-obyasnili-komu-i-zachem-polagaetsya-imet-ofis-v-18-kvadratov-22300283.html

В ГНК объяснили кому и зачем полагается иметь офис в 18 квадратов

В ГНК объяснили кому и зачем полагается иметь офис в 18 квадратов

Налоговые органы Узбекистана вправе изучить местонахождение предприятия при его регистрации для определения уровня налогового риска. В ведомстве пояснили, причем тут 18 квадратов.

2022-01-20T16:31+0500

2022-01-20T16:31+0500

2022-01-20T16:31+0500

общество

узбекистан

офис

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Государственном налоговом комитете (ГНК) Узбекистана объяснили, почему площадь офиса у плательщика НДС должна быть не менее 18 квадратных метров.Как поясняется, при постановке на специальный регистрационный учет плательщиков НДС налоговики вправе изучить адрес его номинального местонахождения. Это может быть сделано, например, для определения уровня налогового риска.Данные меры вполне законные и регламентируются Положением, утвержденным постановлением Кабмина от 22.09.2021 №595.Номинальным же адрес признается тогда, когда на одно юридическое лицо на основании права собственности или аренды либо безвозмездного пользования приходится площадь (офис) в среднем менее 18 квадратных метров, используемая в административных целях.Но откуда взялась эти 18 квадратов? Как объяснили в ведомстве, опять же — из законодательства. Согласно установленным в Узбекистане нормам градостроения, рабочие помещения или кабинеты не должны быть меньше, чем шесть квадратных метров на одного штатного сотрудника.Данное требование установлено в целях выявления субъектов, которые не осуществляют реальную экономическую деятельность. В частности, когда сразу несколько юридических лиц зарегистрированы по адресу "массовой регистрации", отмечается в сообщении.По данным налоговых органов, на сегодняшний день 742 субъекта предпринимательства имеет площадь меньше необходимой. А это лишь 0,5 процента от общего количества плательщиков НДС.В сообщении обращается внимание на тот факт, что данные критерии не применяются к индивидуальным предпринимателям, самозанятым, семейным предприятиям и юридическим лицам, не являющимся плательщиками НДС.

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