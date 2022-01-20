https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-rossii-sozdali-unikalnogo-robota-poxojego-na-cheloveka--video-22288595.html
В России создали уникального робота, похожего на человека — видео
В России создали уникального робота, похожего на человека — видео
Оригинальная модель называется Robo-C 2. Андроид ведет трансляцию материалов на своем экране, а также имеет ряд других важных особенностей.
2022-01-20T10:25+0500
2022-01-20T10:25+0500
2022-01-20T10:27+0500
россия
робот
человек
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Российская компания "Промобот" создала уникального робота - он умеет общаться с людьми и даже консультирует их, сообщает Sputnik Кыргызстан. У андроида есть 30 "мимических мышц" — всего на 12 меньше, чем у человека.Оригинальная модель называется Robo-C 2. Главная особенность робота заключается в гиперреалистичной коже, созданной в подразделении компании во Владивостоке."Еще одна особенность — новые типы сервоприводов. Это электромоторы, которых более 50, из них 30 в лице, и они имитируют движения мышц. У людей 42 мышцы, а у робота чуть больше 30 — это самый высокий показатель в мире на сегодня", — поделился руководитель компании Олег Кивокурцев.По его словам, андроид разговаривает с людьми, отвечает на их вопросы, а также ведет трансляцию материалов на своем экране. Такая особенность позволит использовать его в виде консультанта в местах повышенного скопления людей, отметил эксперт.
россия
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робот, человек
В России создали уникального робота, похожего на человека — видео
10:25 20.01.2022 (обновлено: 10:27 20.01.2022)
Оригинальная модель называется Robo-C 2. Главная особенность робота заключается в гиперреалистичной коже, созданной в подразделении компании "Промобот" во Владивостоке.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Российская компания "Промобот" создала уникального робота - он умеет общаться с людьми и даже консультирует их, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
У андроида есть 30 "мимических мышц" — всего на 12 меньше, чем у человека.
Оригинальная модель называется Robo-C 2. Главная особенность робота заключается в гиперреалистичной коже, созданной в подразделении компании во Владивостоке.
"Еще одна особенность — новые типы сервоприводов. Это электромоторы, которых более 50, из них 30 в лице, и они имитируют движения мышц. У людей 42 мышцы, а у робота чуть больше 30 — это самый высокий показатель в мире на сегодня", — поделился руководитель компании Олег Кивокурцев.
По его словам, андроид разговаривает с людьми, отвечает на их вопросы, а также ведет трансляцию материалов на своем экране. Такая особенность позволит использовать его в виде консультанта в местах повышенного скопления людей, отметил эксперт.