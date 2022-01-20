https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-uzbekistane-poyavyatsya-novye-kupyury-nominalom-200-tysyach-sumov-22299065.html
В Узбекистане появятся новые купюры номиналом 200 тысяч сумов
В Узбекистане появятся новые купюры номиналом 200 тысяч сумов
Когда начнут выпускать банкноты и какие еще изменения коснутся узбекистанцев, читайте в материале.
2022-01-20T16:13+0500
2022-01-20T16:13+0500
2022-01-20T16:47+0500
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Центральный банк планирует выпустить в обращение банкноту номиналом 200 тысяч сумов. Их начнут выпускать в 2024 году. По его словам, сейчас ведется работа "по интеграции банкоматов к новым купюрам".Глава Центробанка сообщил, что в скором времени в обращение выпустят также новые монеты номиналом 500 сумов и 2000 сумов.По данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2022 года, в структуре наличных денег преобладали: 100- (34,8%) и 50- тысячные купюры (34,2%). На 10-тысячные купюры приходится 14,5%, а на 5- тысячные 12,7%.Ранее национальный регулятор опубликовал фото новых купюр достоинством 50 и 100 тысяч сумов после повторного выпуска. Их тематика посвящена "Великому Шёлковому пути" и древней истории Сурхандарьи и Хорезма.Впервые банкноты в 100 тысяч сумов появились в 2019 году, а 50 тысяч — в 2017-м. Выпуск в обращение в июне 2021-го купюр в 2000 и 20 тысяч сумов привел к уменьшению количества банкнот в обращении на 18%.
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узбекистан, купюра
В Узбекистане появятся новые купюры номиналом 200 тысяч сумов
16:13 20.01.2022 (обновлено: 16:47 20.01.2022)
Когда начнут выпускать банкноты и какие еще изменения коснутся узбекистанцев, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Центральный банк планирует выпустить в обращение банкноту номиналом 200 тысяч сумов.
Их начнут выпускать в 2024 году.
"Многие говорят, что выпуск новых купюр свидетельствует об инфляции. Нет, это не так. Мы просто меняем старые купюры на новые", — заявил председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов.
По его словам, сейчас ведется работа "по интеграции банкоматов к новым купюрам".
Глава Центробанка сообщил, что в скором времени в обращение выпустят также новые монеты номиналом 500 сумов и 2000 сумов.
По данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2022 года, в структуре наличных денег преобладали: 100- (34,8%) и 50- тысячные купюры (34,2%). На 10-тысячные купюры приходится 14,5%, а на 5- тысячные 12,7%.
Ранее национальный регулятор опубликовал
фото новых купюр достоинством 50 и 100 тысяч сумов после повторного выпуска. Их тематика посвящена "Великому Шёлковому пути" и древней истории Сурхандарьи и Хорезма.
Впервые банкноты в 100 тысяч сумов появились в 2019 году, а 50 тысяч — в 2017-м.
Выпуск в обращение в июне 2021-го купюр в 2000 и 20 тысяч сумов привел к уменьшению количества банкнот в обращении на 18%.