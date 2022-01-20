https://uz.sputniknews.ru/20220120/v-uzbekistane-poyavyatsya-novye-kupyury-nominalom-200-tysyach-sumov-22299065.html

В Узбекистане появятся новые купюры номиналом 200 тысяч сумов

В Узбекистане появятся новые купюры номиналом 200 тысяч сумов

Когда начнут выпускать банкноты и какие еще изменения коснутся узбекистанцев, читайте в материале.

2022-01-20T16:13+0500

2022-01-20T16:13+0500

2022-01-20T16:47+0500

экономика

узбекистан

купюра

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Центральный банк планирует выпустить в обращение банкноту номиналом 200 тысяч сумов. Их начнут выпускать в 2024 году. По его словам, сейчас ведется работа "по интеграции банкоматов к новым купюрам".Глава Центробанка сообщил, что в скором времени в обращение выпустят также новые монеты номиналом 500 сумов и 2000 сумов.По данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2022 года, в структуре наличных денег преобладали: 100- (34,8%) и 50- тысячные купюры (34,2%). На 10-тысячные купюры приходится 14,5%, а на 5- тысячные 12,7%.Ранее национальный регулятор опубликовал фото новых купюр достоинством 50 и 100 тысяч сумов после повторного выпуска. Их тематика посвящена "Великому Шёлковому пути" и древней истории Сурхандарьи и Хорезма.Впервые банкноты в 100 тысяч сумов появились в 2019 году, а 50 тысяч — в 2017-м. Выпуск в обращение в июне 2021-го купюр в 2000 и 20 тысяч сумов привел к уменьшению количества банкнот в обращении на 18%.

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