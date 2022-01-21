Самые необычные шедевры архитектуры - фото
Чтобы сфотографировать башню делового комплекса Лахта-Центр в Санкт-Петербурге, фотограф Михаил Проскалов использовал беспилотные летательные аппараты. Высота Лахта-Центра - 462 метра. Столь изысканная фотография принесла Михаилу победу на конкурсе.
Чтобы сфотографировать башню делового комплекса Лахта-Центр в Санкт-Петербурге, фотограф Михаил Проскалов использовал беспилотные летательные аппараты. Высота Лахта-Центра - 462 метра. Столь изысканная фотография принесла Михаилу победу на конкурсе.
Чтобы сделать эту фотографию Гробницы Хумаюна в Индии, фотограф Рахаман Хоссейн ждал полтора часа. Для композиции ему было нужно присутствие всего одного человека в кадре. Осуществить задуманное фотографу невольно помогла пожилая женщина, севшая у кромки воды.
Чтобы сделать эту фотографию Гробницы Хумаюна в Индии, фотограф Рахаман Хоссейн ждал полтора часа. Для композиции ему было нужно присутствие всего одного человека в кадре. Осуществить задуманное фотографу невольно помогла пожилая женщина, севшая у кромки воды.
Павильон Японии на выставке EXPO в Дубае тоже стал источником вдохновения для фотографов.
Павильон Японии на выставке EXPO в Дубае тоже стал источником вдохновения для фотографов.
Вид на здание Капитолия через переулок. Получилось сравнение старого и нового.
Вид на здание Капитолия через переулок. Получилось сравнение старого и нового.
Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Он был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году.
Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Он был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году.
Улица Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы эффектнее смотреться в полярную ночь.
Улица Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы эффектнее смотреться в полярную ночь.
Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры.
Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры.
Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе.
Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе.
Архитекторы решили порадовать фигуристов, которые занимаются прямо под куполом этого здания. Чтобы тренировка приносила больше эстетического наслаждения, купол необычно расписан.
Архитекторы решили порадовать фигуристов, которые занимаются прямо под куполом этого здания. Чтобы тренировка приносила больше эстетического наслаждения, купол необычно расписан.
Старая деревянная крыша.
Казалось бы, обычный мост. Однако из-за игры света и тени в солнечный день он выглядит весьма фактурно.
Казалось бы, обычный мост. Однако из-за игры света и тени в солнечный день он выглядит весьма фактурно.
Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза, чтобы быть готовыми увидеть все эти фантастические, повторяющиеся образцы архитектуры, считает один из участников конкурса.
Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза, чтобы быть готовыми увидеть все эти фантастические, повторяющиеся образцы архитектуры, считает один из участников конкурса.