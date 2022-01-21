https://uz.sputniknews.ru/20220121/22292946.html

Самые необычные шедевры архитектуры - фото

Самые необычные шедевры архитектуры - фото

Фотографы из более чем 100 стран представили тысячи снимков в жанре архитектурной фотографии на конкурсе Art of Building. Самые необычные изображения - в подборке Sputnik.

2022-01-21T22:00+0500

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2022-01-21T22:00+0500

фото

конкурс

архитектура

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Фотоконкурс Art of Building считается самой престижной международной выставкой цифровых снимков в жанре архитектурной фотографии. Участвовать в нем могут как фотографы-профессионалы, так и любители.В прошлом году свои работы на конкурс отправили фотографы из более чем 100 стран. Оригинальный ракурс позволил им по-новому взглянуть на известные всем строения и, наоборот, "открыть" миру здания, находящиеся в маленьких нетуристических городах.

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фото, конкурс, архитектура