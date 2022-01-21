Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220121/22292946.html
Самые необычные шедевры архитектуры - фото
Самые необычные шедевры архитектуры - фото
Фотографы из более чем 100 стран представили тысячи снимков в жанре архитектурной фотографии на конкурсе Art of Building. Самые необычные изображения - в подборке Sputnik.
2022-01-21T22:00+0500
2022-01-21T22:00+0500
фото
конкурс
архитектура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22292952_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_58483d42e4c9933141df28213592f530.jpg
Фотоконкурс Art of Building считается самой престижной международной выставкой цифровых снимков в жанре архитектурной фотографии. Участвовать в нем могут как фотографы-профессионалы, так и любители.В прошлом году свои работы на конкурс отправили фотографы из более чем 100 стран. Оригинальный ракурс позволил им по-новому взглянуть на известные всем строения и, наоборот, "открыть" миру здания, находящиеся в маленьких нетуристических городах.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/14/22292952_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_409c522e0c543255cea2be10f8cbd182.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, конкурс, архитектура

Самые необычные шедевры архитектуры - фото

22:00 21.01.2022
Подписаться на
Фотографы из более чем 100 стран представили тысячи снимков в жанре архитектурной фотографии на конкурсе Art of Building. Самые необычные изображения - в подборке Sputnik.
Фотоконкурс Art of Building считается самой престижной международной выставкой цифровых снимков в жанре архитектурной фотографии. Участвовать в нем могут как фотографы-профессионалы, так и любители.
В прошлом году свои работы на конкурс отправили фотографы из более чем 100 стран. Оригинальный ракурс позволил им по-новому взглянуть на известные всем строения и, наоборот, "открыть" миру здания, находящиеся в маленьких нетуристических городах.
© Foto : Mikhail Proskalov / Art of Building / CIOB

Чтобы сфотографировать башню делового комплекса Лахта-Центр в Санкт-Петербурге, фотограф Михаил Проскалов использовал беспилотные летательные аппараты. Высота Лахта-Центра - 462 метра. Столь изысканная фотография принесла Михаилу победу на конкурсе.

Чтобы сфотографировать башню делового комплекса Лахта-Центр в Санкт-Петербурге, фотограф Михаил Проскалов использовал беспилотные летательные аппараты. Высота Лахта-Центра - 462 метра. Столь изысканная фотография принесла Михаилу победу на конкурсе. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Foto : Mikhail Proskalov / Art of Building / CIOB

Чтобы сфотографировать башню делового комплекса Лахта-Центр в Санкт-Петербурге, фотограф Михаил Проскалов использовал беспилотные летательные аппараты. Высота Лахта-Центра - 462 метра. Столь изысканная фотография принесла Михаилу победу на конкурсе.

© Foto : Rahaman Hossain / Art of Building / CIOB

Чтобы сделать эту фотографию Гробницы Хумаюна в Индии, фотограф Рахаман Хоссейн ждал полтора часа. Для композиции ему было нужно присутствие всего одного человека в кадре. Осуществить задуманное фотографу невольно помогла пожилая женщина, севшая у кромки воды.

Чтобы сделать эту фотографию Гробницы Хумаюна в Индии, фотограф Рахаман Хоссейн ждал полтора часа. Для композиции ему было нужно присутствие всего одного человека в кадре. Осуществить задуманное фотографу невольно помогла пожилая женщина, севшая у кромки воды. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Foto : Rahaman Hossain / Art of Building / CIOB

Чтобы сделать эту фотографию Гробницы Хумаюна в Индии, фотограф Рахаман Хоссейн ждал полтора часа. Для композиции ему было нужно присутствие всего одного человека в кадре. Осуществить задуманное фотографу невольно помогла пожилая женщина, севшая у кромки воды.

© Foto : Joebel Garcisto / Art of Building / CIOB

Павильон Японии на выставке EXPO в Дубае тоже стал источником вдохновения для фотографов.

Павильон Японии на выставке EXPO в Дубае тоже стал источником вдохновения для фотографов. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Foto : Joebel Garcisto / Art of Building / CIOB

Павильон Японии на выставке EXPO в Дубае тоже стал источником вдохновения для фотографов.

© Foto : Camellia L. Staab / Art of Building / CIOB

Вид на здание Капитолия через переулок. Получилось сравнение старого и нового.

Вид на здание Капитолия через переулок. Получилось сравнение старого и нового. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Foto : Camellia L. Staab / Art of Building / CIOB

Вид на здание Капитолия через переулок. Получилось сравнение старого и нового.

© Foto : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / Art of Building / CIOB

Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Он был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году.

Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Он был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Foto : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / Art of Building / CIOB

Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Он был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году.

© Foto : Yulia Nevskaya / Art of Building / CIOB

Улица Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы эффектнее смотреться в полярную ночь.

Улица Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы эффектнее смотреться в полярную ночь. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Foto : Yulia Nevskaya / Art of Building / CIOB

Улица Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы эффектнее смотреться в полярную ночь.

© Foto : Kiril Kolosov / Art of Building / CIOB

Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры.

Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Foto : Kiril Kolosov / Art of Building / CIOB

Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры.

© Foto : Gina Soden / Art of Building / CIOB

Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе.

Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Foto : Gina Soden / Art of Building / CIOB

Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе.

© Foto : Desmond Chiend Yew Ngu / Art of Building / CIOB

Архитекторы решили порадовать фигуристов, которые занимаются прямо под куполом этого здания. Чтобы тренировка приносила больше эстетического наслаждения, купол необычно расписан.

Архитекторы решили порадовать фигуристов, которые занимаются прямо под куполом этого здания. Чтобы тренировка приносила больше эстетического наслаждения, купол необычно расписан. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Foto : Desmond Chiend Yew Ngu / Art of Building / CIOB

Архитекторы решили порадовать фигуристов, которые занимаются прямо под куполом этого здания. Чтобы тренировка приносила больше эстетического наслаждения, купол необычно расписан.

© Foto : Andrzej_Bochenski / Art of Building / CIOB

Старая деревянная крыша.

Старая деревянная крыша. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Foto : Andrzej_Bochenski / Art of Building / CIOB

Старая деревянная крыша.

© Foto : Roberto Bueno / Art of Building / CIOB

Казалось бы, обычный мост. Однако из-за игры света и тени в солнечный день он выглядит весьма фактурно.

Казалось бы, обычный мост. Однако из-за игры света и тени в солнечный день он выглядит весьма фактурно. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Foto : Roberto Bueno / Art of Building / CIOB

Казалось бы, обычный мост. Однако из-за игры света и тени в солнечный день он выглядит весьма фактурно.

© Foto : Pati John / Art of Building / CIOB

Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза, чтобы быть готовыми увидеть все эти фантастические, повторяющиеся образцы архитектуры, считает один из участников конкурса.

Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза, чтобы быть готовыми увидеть все эти фантастические, повторяющиеся образцы архитектуры, считает один из участников конкурса. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Foto : Pati John / Art of Building / CIOB

Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза, чтобы быть готовыми увидеть все эти фантастические, повторяющиеся образцы архитектуры, считает один из участников конкурса.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский