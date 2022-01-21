https://uz.sputniknews.ru/20220121/22303223.html

Видео: почему врачи советуют есть лимон

Видео: почему врачи советуют есть лимон

Лимон - самый популярный и любимый многими цитрус. Его добавляют в чай, используют в выпечке и множестве рецептов. А еще лимон - универсальное лекарство.

2022-01-21T07:00+0500

2022-01-21T07:00+0500

2022-01-21T07:00+0500

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Среди всех фруктов цитрусовые, пожалуй, самые известные и любимые. Апельсины, мандарины, грейпфруты... Но самым популярным можно смело назвать лимон. О пользе "короля цитрусовых" рассказывают наши коллеги из Sputnik Азербайджан.Их еще называют фруктами солнца – яркие, в палитре от желтого до красного, напоминающие по форме и цвету состояние небесного светила в разное время дня и ночи. Вкусовая гамма тоже разнообразная – от сладости до обжигающей кислоты. Все эти плоды пришли к нам из Индии и Китая, где еще 8 миллионов лет назад люди знали об их необычных свойствах.Генетическая цепочка появления на свет этих плодов стала известна после проведения специальных научных исследований. Цитрон стал "отцовским" видом для лимона и мексиканского лайма, гибридизация помело с мандарином привела к появлению апельсина и подвидов мандарина, более крупных по размеру, чем дикие. А в результате скрещивания помело с апельсином получился грейпфрут.Если задаться вопросом, какой из этих плодов самый полезный, диетологи без раздумья назовут апельсин, ведь в нем больше всего витамина С, который защищает наш иммунитет. Этот витамин есть практически во всех овощах и фруктах в том или ином количестве.И, кстати, если уж мериться количеством этого витамина, то больше всего его в шиповнике, а не в "солнечных" фруктах. Нас же интересует общая картина полезности среди всех цитрусовых. И в таком рейтинге главным "начальником" является, безусловно, лимон. О нем и пойдет речь."Начальник" цитрусовых против всех недуговЛимоны — модуляторы иммунной системы, обладающие противовоспалительными свойствами. Плод прекрасно помогает больному горлу. Первое что мы делаем, заболев ангиной, — вбрасываем в организм лошадиную дозу лимона. И правильно! В этом плоде содержится огромное количество лимонной кислоты (больше, чем в любом другом цитрусе), которая снимает воспаление, а потому мы быстренько идем на поправку.Все цитрусовые обладают антибактериальными свойствами и содержат витамин С, а это, в свою очередь, неплохо сказывается на иммунитете. Благодаря витамину С лимон также способствует более быстрому выздоровлению при туберкулезе, ревматизме, помогает при кровоточивости десен и пародонтозе.С лимоном организм получает полезные вещества: витамины группы В, А, С, Р, кальций, железо, фосфор, магний, цинк. В особо больших количествах в лимонах содержится микроэлемент калий, который необходим для нормальной работы мозга и нервной системы. Витамин Р, которого в лимоне очень много, укрепляет стенки кровеносных сосудов, понижает давление, тем самым предохраняя от инсультов и инфарктов.Калий, которого в лимоне около 50%, питает мозг и нервные клетки. А в лимонной кожуре содержатся пектины, которые помогают избавиться от вредных микроорганизмов и защищают от рака.Среди других полезных свойств лимона можно отметить также то, что лимон способствует восстановлению волосяных луковиц, поэтому этот цитрус часто фигурирует в народных рецептах против облысения.Незаменим для курильщиковКислый вкус лимона обеспечивается содержанием в нем лимонной кислоты. Ее содержание в соке лимона достигает 8%. Лимонная кислота является натуральным консервантом, способствует усвоению пищи и растворению камней в почках. Эта же лимонная кислота – просто спасение для курильщиков. Дело в том, что она разрушительно действует на мочекислые камни, которые имеют свойство откладываться в хрящах и суставах курящих людей. Чтобы как можно дольше сохранять свой организм в форме, обязательно включите лимон в свой рацион.Есть еще одна причина для курильщиков обратить внимание на этот цитрус. При систематическом курении никотин разрушает витамин С в организме и не дает ему усваиваться. А он особенно важен для нашего иммунитета, этот витамин защищает клетки и не дает болячкам разрушать их. Чтобы восполнить дефицит полезного вещества, налегайте на лимоны и другие цитрусовые — все они богаты витамином С. Эксперты уверены, что достаточно добавлять сок лимона в воду или чай, или же просто заправлять им салаты.Три рецепта "от всех болезней"Эти три лечебных состава на основе лимона хороши не только как профилактика и иммунная поддержка организма, но и как лечение. При этом должны напомним, что употреблять лимон стоит только в том случае, если у вас нет никаких противопоказаний по состоянию здоровья или аллергической реакции на цитрусовые. Прислушивайтесь к своему организму: если чувствуете дискомфорт, сразу же прекращайте пить воду с лимоном. Однозначные противопоказания – язвенная болезнь желудка, повышенная кислотность.Лимон с мёдом от кашля при бронхитах, гриппе, простудахВ настоящее время рецепты народной медицины становятся все популярнее. Это легко объяснимо, ведь такие средства не только очень эффективны, но еще и безопасны. Мёд и лимон от кашля — это самое вкусное и сладкое средство народной медицины. Отзывы говорят сами за себя: это настоящий кладезь всего самого полезного!Необходимые ингредиенты нужно брать в пропорции — 150 г жидкого мёда на 1 средний лимон. Но предварительно цитрус измельчают в блендере, превратив в пюре, или же натирают на мелкой терке вместе с кожурой. Смешать мёд вместе с протертым лимоном. Принимать полученное средство каждое утро, перед едой, после чего запить водой.Имбирь с лимоном и мёдом — витаминная бомба с иммуностимулирующим эффектомИмбирь с лимоном и мёдом стимулирует обменные процессы, способствует выведению лишней жидкости, оказывает оздоровляющее действие.Измельчите или пропустите через мясорубку 200 г имбиря с двумя лимонами в однородную массу. В готовую имбирно-лимонную смесь добавьте 250 граммов мёда. Все перемешайте. Переложите смесь в банку, накройте крышкой и храните в холодильнике. Спустя сутки смесь будет готова к употреблению. Такую смесь можно добавлять в чай или просто разводить с водой. В профилактических целях для укрепления иммунитета употребляйте смесь каждое утро по 1 столовой ложке. Это защитит от простуды, вирусов и зарядит энергией.Вода с лимоном — для тонуса организмаВо время эпидемии гриппа специалисты советуют каждое утро начинать со стакана теплой воды с долькой лимона: лимонная и аскорбиновая кислоты поднимают сопротивляемость организма к инфекциям. Пара капель лимонного сока вряд ли защитят вас от уже появившихся симптомов болезни, а вот регулярное употребление теплой воды с этим фруктом поможет их предотвратить.Также вода с лимоном признана эффективным средством, которое справляется с высоким кровяным давлением. Она смягчает сосуды и делает их более гибкими, что, в свою очередь, понижает давление. Очищение артерий и сосудов, в свою очередь, снижает риск возникновения и развития болезней сердца. Улучшение работы пищеварительного тракта также возложено на воду с лимоном. Причем, для достижения нужного эффекта все специалисты советуют выпивать стакан воды с лимонным соком натощак и не есть в течение 15-30 минут после этого.Лимон — плод "бессмертия"?В древности лимонам приписывали волшебные свойства. Их даже называли плодами бессмертия. Считалось, что ни одна зараза вас не возьмет, если ежедневно съедать по половинке этого чудо-фрукта.В Средние века считали, что лимон предохраняет от чумы и является противоядием при укусах змей. Восточная медицина считала лимон прекрасным средством для лечения ран и лёгочных заболеваний и противоядием при различных отравлениях. В XI веке Авиценна писал о лимоне как о лучшем лекарстве при болезнях сердца, рекомендовал употреблять его в пищу беременным женщинам и при желтухе. С лечебно-профилактической целью лимоны употребляют при гиповитаминозах, авитаминозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушении минерального обмена, ревматизме, мочекаменной болезни, атеросклерозе, цинге, ангине, подагре, гипертонии. Чистая лимонная кислота, а чаще в виде свежевыжатого лимонного сока, назначалась внутрь при цинге. Лихорадящим больным лимонная кислота предписывалась как утоляющее жажду питьё в виде лимонада, шипучих порошков и т. п. В случае отравления щелочами, лимонную кислоту использовали как противоядие.Ежегодно в мире собирают около 14 миллионов тонн лимонов. Лидерами являются Индия и Мексика.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите мёд

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