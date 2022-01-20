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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что происходит с организмом, когда вы едите мёд
Что происходит с организмом, когда вы едите мёд
Мед - любимое лакомство и универсальное лекарство от простуды. Но есть у него и вредные качества. О целебной силе и вреде пчелиного нектара читайте в материале Sputnik.
2022-01-20T07:20+0500
2022-01-20T07:20+0500
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Со времен Гиппократа мёд считается одним из самых главных лекарств человечества: не зря древний философ призывал употреблять его в пищу ежедневно. Интересно, что пчелиный нектар одобряет не только народная, но и научная медицина: мёд славится своими чудодейственными свойствами и оказывает положительное влияние на наш организм.Но все ли так просто и сладко, попробовали разобраться наши коллеги из Sputnik Беларусь.Мёд со знаком плюсМедицинские специалисты постоянно спорят о том, какой мёд является наиболее полезным, а какой – наоборот. Бесспорно, целебными свойствами обладает только натуральный мёд, не прошедший никакой обработки.Самое полезное свойство мёда – антибактериальное и противовирусное. В нектаре содержится огромное количество калия, который является главным борцом против бактерий. Также мёд сохраняет высокую концентрацию меди и железа, что помогает лечить анемию и повышать гемоглобин.Молоко с мёдом – давний рецепт наших мам и бабушек: таким напитком мы лечили кашель с самого детства. Также он помогает бороться с упадком сил, эмоциональной напряженностью и бессонницей. А мёд в компании воды, имбиря и лимона избавит вас от тошноты и нормализует состояние желудка.Мёд – любимчик всех тех, кто заботится не только о своем здоровье, но и о красоте. Его часто используют в косметологии, а маски из мёда и натуральных масел способны творить настоящие чудеса. Вот почему многие косметические марки запускают медовые линии по уходу за кожей.Несмотря на калорийность и высокое содержание сахара, диетологи рекомендуют включать мёд в свой рацион питания. Пчелиный нектар хорошо расщепляет жир и помогает в борьбе с лишними сантиметрами.Мёд со знаком минусВ то же время не стоит забывать и о противопоказаниях к употреблению сладкого продукта. Самое важное из них – аллергия. Помимо типичной реакции в виде зуда и сыпи, она может проявиться расстройством желудка.Беременным женщинам и кормящим матерям также не стоит увлекаться мёдом без консультации с врачом. Даже если у вас никогда не было аллергии, она может проявиться у малыша. Также к советам медиков стоит прислушаться диабетикам, больным панкреатитом и людям с повышенной кислотностью желудка.Еще одно неприятное последствие, которое может принести мёд, – купероз, или проявление поврежденных и расширенных капилляров. Все из-за того, что мёд убыстряет кровообращение и нагружает хрупкие сосуды.Читайте также:
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продукты, мед

Что происходит с организмом, когда вы едите мёд

07:20 20.01.2022
© Pixabay / stevepbМед, архивное фото
Мед, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2022
© Pixabay / stevepb
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Мёд — любимое лакомство и универсальное лекарство от простуды. Но есть у него и вредные качества. О целебной силе и вреде пчелиного нектара читайте в материале Sputnik.
Со времен Гиппократа мёд считается одним из самых главных лекарств человечества: не зря древний философ призывал употреблять его в пищу ежедневно. Интересно, что пчелиный нектар одобряет не только народная, но и научная медицина: мёд славится своими чудодейственными свойствами и оказывает положительное влияние на наш организм.
Но все ли так просто и сладко, попробовали разобраться наши коллеги из Sputnik Беларусь.

Мёд со знаком плюс

Медицинские специалисты постоянно спорят о том, какой мёд является наиболее полезным, а какой – наоборот. Бесспорно, целебными свойствами обладает только натуральный мёд, не прошедший никакой обработки.
Самое полезное свойство мёда – антибактериальное и противовирусное. В нектаре содержится огромное количество калия, который является главным борцом против бактерий. Также мёд сохраняет высокую концентрацию меди и железа, что помогает лечить анемию и повышать гемоглобин.
Молоко с мёдом – давний рецепт наших мам и бабушек: таким напитком мы лечили кашель с самого детства. Также он помогает бороться с упадком сил, эмоциональной напряженностью и бессонницей. А мёд в компании воды, имбиря и лимона избавит вас от тошноты и нормализует состояние желудка.
Мёд – любимчик всех тех, кто заботится не только о своем здоровье, но и о красоте. Его часто используют в косметологии, а маски из мёда и натуральных масел способны творить настоящие чудеса. Вот почему многие косметические марки запускают медовые линии по уходу за кожей.
Несмотря на калорийность и высокое содержание сахара, диетологи рекомендуют включать мёд в свой рацион питания. Пчелиный нектар хорошо расщепляет жир и помогает в борьбе с лишними сантиметрами.

Мёд со знаком минус

В то же время не стоит забывать и о противопоказаниях к употреблению сладкого продукта. Самое важное из них – аллергия. Помимо типичной реакции в виде зуда и сыпи, она может проявиться расстройством желудка.
Беременным женщинам и кормящим матерям также не стоит увлекаться мёдом без консультации с врачом. Даже если у вас никогда не было аллергии, она может проявиться у малыша. Также к советам медиков стоит прислушаться диабетикам, больным панкреатитом и людям с повышенной кислотностью желудка.
Еще одно неприятное последствие, которое может принести мёд, – купероз, или проявление поврежденных и расширенных капилляров. Все из-за того, что мёд убыстряет кровообращение и нагружает хрупкие сосуды.
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