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Муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться — видео
Муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться — видео
Глава мусульман России Равиль Гайнутдин выступил с чрезвычайным обращением к единоверцам и призвал всех привиться от коронавируса.
2022-01-21T08:02+0500
2022-01-21T08:02+0500
2022-01-21T08:02+0500
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться от коронавируса.Заявление священнослужитель сделал в Соборной мечети Москвы. В нем от отметил, что пророк Мухаммед учил не причинять вреда себе и другим. Поэтому нужно быть ответственными и привиться.По его словам, сегодня человечество переживает сложный момент. Ведь прямо сейчас десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях. Это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие, обратил внимание муфтий.Священнослужитель призвал единоверцев к единственному разумному поступку: "сделать прививку от коронавируса и тем самым показать пример другим".
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мусульмане, муфтий, вакцинация, коронавирус covid-19
Муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться — видео
Глава мусульман России Равиль Гайнутдин выступил с чрезвычайным обращением к единоверцам и призвал всех привиться от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться от коронавируса.
Заявление священнослужитель сделал в Соборной мечети Москвы. В нем от отметил, что пророк Мухаммед учил не причинять вреда себе и другим. Поэтому нужно быть ответственными и привиться.
"Своим примером он показал: жизнь и здоровье – это дар Всевышнего, который нужно беречь. И мы обязаны следовать этому благородному призыву", — сообщил глава ДУМ РФ.
По его словам, сегодня человечество переживает сложный момент. Ведь прямо сейчас десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях. Это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие, обратил внимание муфтий.
"В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни — это прививка", — подчеркнул он.
Священнослужитель призвал единоверцев к единственному разумному поступку: "сделать прививку от коронавируса и тем самым показать пример другим".