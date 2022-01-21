https://uz.sputniknews.ru/20220121/muftiy-ravil-gaynutdin-prizval-veruyuschix-vaktsinirovatsya--video-22307009.html

Муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться — видео

Муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться — видео

Глава мусульман России Равиль Гайнутдин выступил с чрезвычайным обращением к единоверцам и призвал всех привиться от коронавируса.

2022-01-21T08:02+0500

2022-01-21T08:02+0500

2022-01-21T08:02+0500

россия

мусульмане

муфтий

вакцинация

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться от коронавируса.Заявление священнослужитель сделал в Соборной мечети Москвы. В нем от отметил, что пророк Мухаммед учил не причинять вреда себе и другим. Поэтому нужно быть ответственными и привиться.По его словам, сегодня ​человечество переживает сложный момент. Ведь прямо сейчас десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях. Это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие, обратил внимание муфтий.Священнослужитель призвал единоверцев к единственному разумному поступку: "сделать прививку от коронавируса и тем самым показать пример другим".

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мусульмане, муфтий, вакцинация, коронавирус covid-19