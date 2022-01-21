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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220121/tekstilschiki-poluchat-dopolnitelnye-lgoty-22325300.html
Текстильщики получат дополнительные льготы
Текстильщики получат дополнительные льготы
Фонд реконструкции и развития безвозмездно выделит $25 млн для субсидирования части стоимости оборудования, закупленного в рамках проектов производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции.
2022-01-21T20:30+0500
2022-01-21T20:30+0500
экономика
текстильная продукция
льготы
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут фонд поддержки текстильной отрасли при Агентстве продвижения экспорта Министерства инвестиций и внешней торговли. Это предусмотрено указом президента. Документ предусматривает меры по стимулированию глубокой переработки, производства и экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью текстильными и швейно-трикотажными предприятиями.Источниками финансирования Фонда станут:Новый порядок предоставления льгот и субсидийС 1 февраля 2022 года до начала 2025 года предприятиям, реализовавшим проекты производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции в Каракалпакстане и областях, выделят субсидии в размере 10% от стоимости закупленного оборудования, но не превышающие сумму, эквивалентную $500 тысячам.Кроме того, Национальный банк ВЭД выделяет кредиты в иностранной валюте:Вместе с тем, предприятиям, в общей выручке которых от реализации крашеного полотна, крашеной ткани и готовой швейно-трикотажной продукции, доля экспорта составляет не менее 80%, предоставляется право на:Фонд реконструкции и развития безвозмездно выделит $25 млн для субсидирования части стоимости оборудования, закупленного в рамках проектов производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции.Министерство финансов, при необходимости, дополнительно выделит в 2022 году до 250 млрд сумов из республиканского бюджета.Также до 1 января 2024 года продлеваются сроки предоставления Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности компенсаций и поручительств по кредитам, полученным экспортерами в коммерческих банках на предэкспортное финансирование.
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текстильная продукция, льготы

Текстильщики получат дополнительные льготы

20:30 21.01.2022
© Sputnik / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкОбразцы тканей в выставочном зале
Образцы тканей в выставочном зале - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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Фонд реконструкции и развития безвозмездно выделит $25 млн для субсидирования части стоимости оборудования, закупленного в рамках проектов производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут фонд поддержки текстильной отрасли при Агентстве продвижения экспорта Министерства инвестиций и внешней торговли. Это предусмотрено указом президента. Документ предусматривает меры по стимулированию глубокой переработки, производства и экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью текстильными и швейно-трикотажными предприятиями.
Источниками финансирования Фонда станут:
средства, выделяемые из Фонда реконструкции и развития;
сборы, взимаемые при вывозе хлопчатобумажной пряжи и трикотажного полотна через таможенную границу;
благотворительные средства и гранты.

Новый порядок предоставления льгот и субсидий

С 1 февраля 2022 года до начала 2025 года предприятиям, реализовавшим проекты производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции в Каракалпакстане и областях, выделят субсидии в размере 10% от стоимости закупленного оборудования, но не превышающие сумму, эквивалентную $500 тысячам.
Кроме того, Национальный банк ВЭД выделяет кредиты в иностранной валюте:
предприятиям, закупающим оборудование по производству крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции, а также пряжи, в составе которой искусственные волокна занимают более 80%, для оплаты 15-процентного первоначального платежа на срок до 7 лет, включая льготный период 3 года, по устанавливаемой депозитной ставке с прибавлением маржи банка в размере 1%;
предприятиям, экспортирующим крашеное полотно, крашеную ткань и готовую швейно-трикотажную продукцию, в размере, не превышающем $3 млн, на предэкспортное финансирование, в том числе пополнение оборотных средств, на срок до 1 года, включая льготный период до 9 месяцев, по устанавливаемой депозитной ставке Указа с прибавлением маржи банка в размере 1%.
Вместе с тем, предприятиям, в общей выручке которых от реализации крашеного полотна, крашеной ткани и готовой швейно-трикотажной продукции, доля экспорта составляет не менее 80%, предоставляется право на:
оплату социального налога по налоговой ставке в размере 1 процента;
отсрочку погашения задолженности по налогу на имущество юридических лиц сроком до трех лет.
Фонд реконструкции и развития безвозмездно выделит $25 млн для субсидирования части стоимости оборудования, закупленного в рамках проектов производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции.
Министерство финансов, при необходимости, дополнительно выделит в 2022 году до 250 млрд сумов из республиканского бюджета.
Также до 1 января 2024 года продлеваются сроки предоставления Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности компенсаций и поручительств по кредитам, полученным экспортерами в коммерческих банках на предэкспортное финансирование.
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