https://uz.sputniknews.ru/20220121/tekstilschiki-poluchat-dopolnitelnye-lgoty-22325300.html

Текстильщики получат дополнительные льготы

Текстильщики получат дополнительные льготы

Фонд реконструкции и развития безвозмездно выделит $25 млн для субсидирования части стоимости оборудования, закупленного в рамках проектов производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции.

2022-01-21T20:30+0500

2022-01-21T20:30+0500

2022-01-21T20:30+0500

экономика

текстильная продукция

льготы

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане создадут фонд поддержки текстильной отрасли при Агентстве продвижения экспорта Министерства инвестиций и внешней торговли. Это предусмотрено указом президента. Документ предусматривает меры по стимулированию глубокой переработки, производства и экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью текстильными и швейно-трикотажными предприятиями.Источниками финансирования Фонда станут:Новый порядок предоставления льгот и субсидийС 1 февраля 2022 года до начала 2025 года предприятиям, реализовавшим проекты производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции в Каракалпакстане и областях, выделят субсидии в размере 10% от стоимости закупленного оборудования, но не превышающие сумму, эквивалентную $500 тысячам.Кроме того, Национальный банк ВЭД выделяет кредиты в иностранной валюте:Вместе с тем, предприятиям, в общей выручке которых от реализации крашеного полотна, крашеной ткани и готовой швейно-трикотажной продукции, доля экспорта составляет не менее 80%, предоставляется право на:Фонд реконструкции и развития безвозмездно выделит $25 млн для субсидирования части стоимости оборудования, закупленного в рамках проектов производства крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции.Министерство финансов, при необходимости, дополнительно выделит в 2022 году до 250 млрд сумов из республиканского бюджета.Также до 1 января 2024 года продлеваются сроки предоставления Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности компенсаций и поручительств по кредитам, полученным экспортерами в коммерческих банках на предэкспортное финансирование.

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текстильная продукция, льготы