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https://uz.sputniknews.ru/20220121/uzbekskie-vuzy-vnedryayut-tvorcheskie-ekzameny-po-inostrannomu-yazyku-22308164.html
Узбекские вузы внедряют творческие экзамены по иностранному языку
Узбекские вузы внедряют творческие экзамены по иностранному языку
С нового учебного года в некоторых вузах внедряется творческий экзамен по иностранному языку. Он будет состоять из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь.
2022-01-21T08:46+0500
2022-01-21T08:46+0500
общество
письмо
вузы
речь
чтение
экзамены
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекские студенты больше не смогут поступить в некоторые отечественные вузы без профессионального творческого экзамена по иностранному языку.Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщает Министерство высшего и среднего специального образования.Как отмечается, ряд вузов, специализирующихся на подготовке специалистов по иностранным языкам, начиная с 2022/2023 учебного года начнет проводить творческие экзамены на знание иностранных языков.Они будут состоять состоять из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь.В частности, они внедряются в бакалавриат Узбекского государственного университета мировых языков, Самаркандского государственного института иностранных языков, Ташкентского государственного университета востоковедения — там, где иностранный язык входит в комплекс дисциплин в качестве первого предмета.Экзамен также коснется абитуриентов, поступающих на бакалавриат по направлению “Преподавание иностранных языков” в Ташкентский государственный педагогический университет, Кокандский государственный педагогический институт, Нукусский государственный педагогический институт.
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письмо, вузы, речь, чтение, экзамены

Узбекские вузы внедряют творческие экзамены по иностранному языку

08:46 21.01.2022
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗачетка
Зачетка - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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С нового учебного года в некоторых вузах внедряется творческий экзамен по иностранному языку, который будет состоять из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекские студенты больше не смогут поступить в некоторые отечественные вузы без профессионального творческого экзамена по иностранному языку.
Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщает Министерство высшего и среднего специального образования.
Как отмечается, ряд вузов, специализирующихся на подготовке специалистов по иностранным языкам, начиная с 2022/2023 учебного года начнет проводить творческие экзамены на знание иностранных языков.
Они будут состоять состоять из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь.
В частности, они внедряются в бакалавриат Узбекского государственного университета мировых языков, Самаркандского государственного института иностранных языков, Ташкентского государственного университета востоковедения — там, где иностранный язык входит в комплекс дисциплин в качестве первого предмета.
Экзамен также коснется абитуриентов, поступающих на бакалавриат по направлению “Преподавание иностранных языков” в Ташкентский государственный педагогический университет, Кокандский государственный педагогический институт, Нукусский государственный педагогический институт.
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