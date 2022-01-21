https://uz.sputniknews.ru/20220121/uzbekskie-vuzy-vnedryayut-tvorcheskie-ekzameny-po-inostrannomu-yazyku-22308164.html

Узбекские вузы внедряют творческие экзамены по иностранному языку

Узбекские вузы внедряют творческие экзамены по иностранному языку

С нового учебного года в некоторых вузах внедряется творческий экзамен по иностранному языку. Он будет состоять из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь.

2022-01-21T08:46+0500

2022-01-21T08:46+0500

2022-01-21T08:46+0500

общество

письмо

вузы

речь

чтение

экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1347/74/13477497_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b48bf2fcdd4f110cc64c8a0622ec6ff8.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекские студенты больше не смогут поступить в некоторые отечественные вузы без профессионального творческого экзамена по иностранному языку.Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщает Министерство высшего и среднего специального образования.Как отмечается, ряд вузов, специализирующихся на подготовке специалистов по иностранным языкам, начиная с 2022/2023 учебного года начнет проводить творческие экзамены на знание иностранных языков.Они будут состоять состоять из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и устная речь.В частности, они внедряются в бакалавриат Узбекского государственного университета мировых языков, Самаркандского государственного института иностранных языков, Ташкентского государственного университета востоковедения — там, где иностранный язык входит в комплекс дисциплин в качестве первого предмета.Экзамен также коснется абитуриентов, поступающих на бакалавриат по направлению “Преподавание иностранных языков” в Ташкентский государственный педагогический университет, Кокандский государственный педагогический институт, Нукусский государственный педагогический институт.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

письмо, вузы, речь, чтение, экзамены