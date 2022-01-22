https://uz.sputniknews.ru/20220122/22312023.html

Лакомство из детства по-португальски: подборка рецептов из орехов, ирисок и сырков

Лакомство из детства по-португальски: подборка рецептов из орехов, ирисок и сырков

"Шоколадное салями" - классический десерт, который обязательно присутствует в ассортименте всех кондитерских Португалии. Чем порадовать семью на выходных? Предлагаем вам подборку вкусных рецептов из простых ингредиентов.

2022-01-22T07:00+0500

2022-01-22T07:00+0500

2022-01-22T07:00+0500

это интересно

рецепт

десерт

шоколад

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"Шоколадная колбаса", "шоколадное салями", "шоколадное полено" — как только не называли этот любимый с детства десерт. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас подборку рецептов португальского лакомства.Вы думаете, это изобретение советских кондитеров? Ошибаетесь, оказывается "шоколадное салями" — классический десерт, который обязательно присутствует в ассортименте всех кондитерских Португалии. Его готовят из измельченного печенья, горького шоколада, миндаля и портвейна, придают массе форму колбаски и обваливают в сахарной пудре.Это уже в советские времена рецепт был упрощен и стал использоваться повсеместно. И вот тут уж был простор для фантазии… Впрочем, мы предлагаем разные варианты — вы сами выберете себе, какой из рецептов будете готовить.Классическая колбасаНам понадобится:Сливочное масло растапливаем в кастрюльке, засыпаем туда сахар и перемешиваем до полного растворения. Молоко тщательно размешиваем с какао до однородной массы, трюк достаточно сложный, эти два ингредиента категорически не хотят смешиваться равномерно, поэтому молоко вводим частями. Затем взбиваем яйцо в пену. Печенье крошим на крупные кусочки. Итак, у нас подготовлены составные части шоколадной массы, начнем ее собирать. В масло вводим какао с молоком, перемешиваем, даем немножко покипеть. Снимаем кастрюльку с плиты и затем тонкой струйкой, постоянно помешивая, вводим взбитое яйцо.В шоколадную массу добавляем измельченное печенье и тщательно перемешиваем, чтобы масса стала однородной и все кусочки печенья покрылись ею. В качестве начинки можно добавлять алкоголь, орехи, курагу, изюм, ваниль, мускатный орех, мак.Дадим массе немного остыть, иначе нам придется работать с горячим продуктом, что чревато ожогами. Затем остывшую массу выкладываем на подготовленную пищевую пленку или пергаментную бумагу, формируем в виде колбасы, закрепляем хвостики и отправляем в холодильник для застывания.Приготовленную колбасу сразу лучше класть не в морозилку, а в холодильник. Когда шоколадная колбаса застынет, можно порезать на части и хранить в морозильнике про запас.Перед подачей колбасу можно обвалять в сахарной пудре, кокосовой стружке, маке или какао, полить немного растопленным шоколадом. Я не успела это сделать, дети смели моментально с тарелки столь вкусный десерт.А теперь вариации на тему "Шоколадной колбасы".Колбаса из горького шоколадаВ миску крошим печенье, измельчаем орехи. В кастрюльке растапливаем масло и шоколад до образования однородной массы, добавляем сахар, какао и все перемешиваем, вливаем сгущенное молоко, доводим до кипения. Готовую массу выливаем в печенье, перемешиваем, заворачиваем в пленку, придавая форму колбасы. Убираем на холод. Через 3-4 часа освобождаем от пленки, обваливаем в пудре.Колбаса из молочных ирисокВ большой кастрюле (чтобы вместились все кукурузные палочки) растапливаем ириски с маслом, непрерывно помешивая минут 20 на малом огне до получения однородной массы с консистенцией густой сметаны.Убираем огонь, высыпаем кукурузные палочки, перемешиваем, получившуюся смесь, пока она не остыла, раскладываем в 2-3 плотных полиэтиленовых пакета, и руками формируем колбаску диаметром 7-10 сантиметров. Когда остынет, нарезаем ломтиками.Колбаса из глазированных сырковС помощью скалки измельчаем печенье, затем на водяной бане разводим молоко, сахар, какао и шоколад до полного растворения, доводим до кипения, затем остужаем до комнатной температуры. Взбиваем сливочное масло с остывшей шоколадной массой, далее перемешиваем получившийся шоколадный крем с измельченным печеньем. Полученную массу раскатываем на пищевой пленке, по краю пласта выкладываем глазированные сырки вплотную друг к другу и сворачиваем рулетом. Убираем в холодильник.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, десерт, шоколад