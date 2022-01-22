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Лакомство из детства по-португальски: подборка рецептов из орехов, ирисок и сырков
© Sputnik / Людмила Янковская"Шоколадная колбаса"
© Sputnik / Людмила Янковская
"Шоколадное салями" - классический десерт, который обязательно присутствует в ассортименте всех кондитерских Португалии. Чем порадовать семью на выходных? Предлагаем вам подборку вкусных рецептов из простых ингредиентов.
"Шоколадная колбаса", "шоколадное салями", "шоколадное полено" — как только не называли этот любимый с детства десерт. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас подборку рецептов португальского лакомства.
Вы думаете, это изобретение советских кондитеров? Ошибаетесь, оказывается "шоколадное салями" — классический десерт, который обязательно присутствует в ассортименте всех кондитерских Португалии. Его готовят из измельченного печенья, горького шоколада, миндаля и портвейна, придают массе форму колбаски и обваливают в сахарной пудре.
Это уже в советские времена рецепт был упрощен и стал использоваться повсеместно. И вот тут уж был простор для фантазии… Впрочем, мы предлагаем разные варианты — вы сами выберете себе, какой из рецептов будете готовить.
Классическая колбаса
Нам понадобится:
сливочное масло 200 г
сахар — 1 стакан
яйцо — 1 шт.
молоко — 3 ст. л.
какао — 2 ст. л.
печенье — 250 г
Сливочное масло растапливаем в кастрюльке, засыпаем туда сахар и перемешиваем до полного растворения. Молоко тщательно размешиваем с какао до однородной массы, трюк достаточно сложный, эти два ингредиента категорически не хотят смешиваться равномерно, поэтому молоко вводим частями. Затем взбиваем яйцо в пену. Печенье крошим на крупные кусочки. Итак, у нас подготовлены составные части шоколадной массы, начнем ее собирать. В масло вводим какао с молоком, перемешиваем, даем немножко покипеть. Снимаем кастрюльку с плиты и затем тонкой струйкой, постоянно помешивая, вводим взбитое яйцо.
© Sputnik / Людмила Янковская"Шоколадная колбаса"
"Шоколадная колбаса"
© Sputnik / Людмила Янковская
В шоколадную массу добавляем измельченное печенье и тщательно перемешиваем, чтобы масса стала однородной и все кусочки печенья покрылись ею. В качестве начинки можно добавлять алкоголь, орехи, курагу, изюм, ваниль, мускатный орех, мак.
© Sputnik / Людмила Янковская"Шоколадная колбаса"
"Шоколадная колбаса"
© Sputnik / Людмила Янковская
Дадим массе немного остыть, иначе нам придется работать с горячим продуктом, что чревато ожогами. Затем остывшую массу выкладываем на подготовленную пищевую пленку или пергаментную бумагу, формируем в виде колбасы, закрепляем хвостики и отправляем в холодильник для застывания.
© Sputnik / Людмила Янковская"Шоколадная колбаса"
"Шоколадная колбаса"
© Sputnik / Людмила Янковская
Приготовленную колбасу сразу лучше класть не в морозилку, а в холодильник. Когда шоколадная колбаса застынет, можно порезать на части и хранить в морозильнике про запас.
© Sputnik / Людмила Янковская"Шоколадная колбаса"
"Шоколадная колбаса"
© Sputnik / Людмила Янковская
Перед подачей колбасу можно обвалять в сахарной пудре, кокосовой стружке, маке или какао, полить немного растопленным шоколадом. Я не успела это сделать, дети смели моментально с тарелки столь вкусный десерт.
А теперь вариации на тему "Шоколадной колбасы".
Колбаса из горького шоколада
печенье — 200 г
черный шоколад — 100 г
сливочное масло — 150 г
алкоголь (водка, коньяк) — 75 мл
какао — 5 ст. л.
сгущенное молоко — 1 банка
сахар — 2 ст. л.
грецкие орехи — 1 горсть
миндаль — 1 горсть
фундук — 1 горсть
сахарная пудра
В миску крошим печенье, измельчаем орехи. В кастрюльке растапливаем масло и шоколад до образования однородной массы, добавляем сахар, какао и все перемешиваем, вливаем сгущенное молоко, доводим до кипения.
Готовую массу выливаем в печенье, перемешиваем, заворачиваем в пленку, придавая форму колбасы. Убираем на холод. Через 3-4 часа освобождаем от пленки, обваливаем в пудре.
Колбаса из молочных ирисок
ириски молочные — 1 кг
какао — 2 ст. л.
сливочное масло — 200 г
кукурузные или рисовые палочки — 200-250 г
В большой кастрюле (чтобы вместились все кукурузные палочки) растапливаем ириски с маслом, непрерывно помешивая минут 20 на малом огне до получения однородной массы с консистенцией густой сметаны.
Убираем огонь, высыпаем кукурузные палочки, перемешиваем, получившуюся смесь, пока она не остыла, раскладываем в 2-3 плотных полиэтиленовых пакета, и руками формируем колбаску диаметром 7-10 сантиметров. Когда остынет, нарезаем ломтиками.
© Pixabay / Engin AkyurtСладости
Сладости
© Pixabay / Engin Akyurt
Колбаса из глазированных сырков
печенье — 300 г
сливочное масло — 150 г
молоко — ¼ стакана
сахар — ½ стакана
шоколад горький — 50 г
какао — 1 ч. л.
глазированные сырки — 3-4 шт.
С помощью скалки измельчаем печенье, затем на водяной бане разводим молоко, сахар, какао и шоколад до полного растворения, доводим до кипения, затем остужаем до комнатной температуры. Взбиваем сливочное масло с остывшей шоколадной массой, далее перемешиваем получившийся шоколадный крем с измельченным печеньем.
Полученную массу раскатываем на пищевой пленке, по краю пласта выкладываем глазированные сырки вплотную друг к другу и сворачиваем рулетом. Убираем в холодильник.