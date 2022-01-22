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Волшебное яблочко: какие болезни лечит боярышник - видео

Волшебное яблочко: какие болезни лечит боярышник - видео

Плоды боярышника – подарок природы тем, страдает от болезней сердца, высокого давления и бессонницы. В чем польза чудесного "яблочка" и как его употреблять - в нашем материале.

2022-01-22T07:30+0500

2022-01-22T07:30+0500

2022-01-22T07:30+0500

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рецепт

боярышник

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Дерево боярышника с ярко-красными красными ягодами, похожими на крохотные яблочки, знают все. С самых древних времен настойки из плодов и цветков этого волшебного растения были универсальными снадобьями от всех болезней. Наши коллеги из Sputnik Азербайджан расскажут о пользе чудо-ягоды.Лекарство "испокон веков"Боярышник – один из древнейших представителей семейства розоцветных. Он обитал на земле еще в меловой период мезозойской эры – вместе с магнолиями, тюльпанными деревьями и лаврами. В Европу несколько видов боярышника были завезены из Америки. Совсем не случайно на иконописных изображениях Дева Мария представлялась с веткой боярышника в руках, который ассоциировался в христианской религии с непорочным зачатием, а также являлся символом долголетия.Начиная с XVI века боярышник используется в медицине. В прежние времена его применяли только как вяжущее средство при поносах и дизентерии. С XIX века стали использовать чай из цветков и листьев как кровоочистительное средство, а затем и как лекарство при заболеваниях сердца и сосудов. В Европе эти плоды считались незаменимым средством для сердечников и назначались в случаях, когда иные лекарства не помогали. Плоды боярышника широко используются в традиционной китайской медицине. В годы войны плоды использовались в качестве заменителя дефицитных сердечных препаратов.Латинское название этого растения происходит от греческого "krataios" — крепкий, что отражает свойство древесины. А русскоязычное название "боярышник" происходит от слов "боярыня" или "боярышня" за нарядный внешний вид растения.От чего и кому поможет?Природа сделала шикарный подарок человечеству в виде дерева боярышника. Не только народная медицина, но и современная наука использует полезные свойства растения при самых разных диагнозах. Плоды, цветы и даже листья спасают наше с вами здоровье. Перечислим основные направления использования боярышника.Незаменим в улучшении работы сердца, применяется при лечении сердечной недостаточности: плоды устраняют как тахикардию, так и брадикардию. Он восстанавливает нормальный сердечный ритм.Мощный антиоксидант. Помогают нейтрализовать нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут нанести вред организму. Благодаря своей антиоксидантной активности полифенолы снижают риск развития некоторых раковых заболеваний, диабета 2 типа, астмы.В традиционной китайской медицине боярышник является одним из наиболее рекомендуемых продуктов для лечения высокого кровяного давления. Растение имеет сосудорасширяющее действие.Снижает уровень холестерина. Уровень холестерина может быть причиной атеросклероза, и, соответственно, развития сердечно-сосудистых заболеваний.Фитопрепараты с этим растением помогают устранить или уменьшить тяжесть патологий коронарных артерий, нормализовать нарушение капиллярного кровотока и устранить последствия гипоксии тканей.Полезен для лечения желудочно-кишечного тракта, в частности, расстройства желудка. Плоды боярышника содержат клетчатку, которая, помогает пищеварению, действуя как пребиотик.Борется с частыми головными болями, нормализует сон и устраняет неврозы, обладает успокоительным эффектом.Имеет седативный эффект, который может помочь уменьшить симптомы тревоги. В настоящее время боярышник продолжают изучать как потенциальное средство лечения расстройств центральной нервной системы, таких как тревога и депрессия.Фитопрепараты с боярышником активно применяются в лечении проблем женского здоровья. Чай, отвары, настои помогают устранить гипоксию тканей, уменьшить тяжесть мигрени и скорректировать уровень половых гормонов.Прием боярышника также помогает в замедлении процессов старения, сохраняет молодость кожи.Чай с боярышником устраняет отеки и усиливает обменные процессы.Запреты и предостереженияПри употреблении следует соблюдать осторожность и меру. Максимальная доза свежих ягод в день должна составлять не более одного стакана. Надо иметь в виду, что передозировка может грозить сильным снижением давления. Особенно это важно знать людям с пониженным артериальным давлением. Кроме свежих ягод боярышник можно употреблять в виде киселя, компота. Дозировка та же — стакан, максимум полтора в день.Среди ключевых запретов также употребление отваров или настоев натощак – боярышник раздражает слизистые оболочки пищеварительного тракта и может привести к обострению хронических заболеваний, провоцировать спазмы кишечника. Седативный эффект может провоцировать сонливость, что опасно при вождении транспорта. Врачи запрещают употреблять боярышник будущим мамам, есть опасность преждевременных родов или кровотечения. Также полностью нужно исключить прием боярышника пациентам после инсульта или инфаркта, он способен провоцировать осложнения.Народные поверья и гаданияВ Англии есть поверье, что если к стоящему на перекрестке столбу накануне 1 мая привязать ветку боярышника, то наутро можно узнать, с какой стороны ждать суженого. В какую сторону склонит веточку ветер, оттуда он и придет. Однако, если ветер сбросит веточку, то девушка замуж не выйдет. Поэтому привязать её нужно покрепче.В Бурятии ветками куста украшали колыбель младенца, веря, что такой ритуал отпугнет от ребенка болезнь. Молодожены из боярышника плели веночек для долгой и счастливой семейной жизни.В Древней Руси хранить в доме букеты из боярышника считалось дурной приметой, означающей, что вскоре будет покойник.Рецепты на основе боярышникаНаиболее часто в народной медицине применяют настойки, отвары и чаи из боярышника. Цветки обычно собирают полураскрытыми. Важно не опоздать: период цветения длится всего лишь 3-4 дня. Нельзя собирать цветки утром, пока не сошла роса, и после дождя. Плоды собирают с конца сентября и до заморозков. Собранное сырьё сушат так, чтобы оно не почернело.Отвар из сухих ягод1 ст. ложку сухих ягод залить 1 стаканом крутого кипятка. Отвар проварить на водяной бане 15 минут, после чего оставить настаиваться на протяжении 45 минут. Затем процедить, добавить кипяченой воды до полного стакана. Принимать по 30 мл трижды в день. Такой отвар поможет справиться с гипертонией и предупредит развитие диабета.Настойка из цветков10 грамм свежих цветков настаивать на 100 мл 70%-ного спирта или крепкой водки в течение 14 дней, процедить. Принимать по 15-20 капель на рюмку воды 3 раза в день. Когда настойка используется в качестве седативного или десенсибилизирующего средства, дозу увеличивают в 2-3 раза.Настойка из сухих плодов10 грамм сухих размельчённых плодов настаивать на 100 мл 70%-ного спирта или крепкой водки в течение 14 дней, процедить. Принимать по 30-40 капель в рюмке воды. Применяется при гипертонической болезни, головокружениях, вегетоневрозах, удушье и климаксе.Настойка из свежих ягод200 г свежих ягод промыть, перебрать, размять, поместить в банку с широким горлом и залить 200 мл чистого спирта. Настаивать в течение 3 недель, периодически взбалтывая. Хранить в темном прохладном месте. После приготовления настойку процедить. Принимать до 2 ст. ложки трижды в день.Читайте также: Почему врачи советуют есть лимон

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рецепт, боярышник