https://uz.sputniknews.ru/20220122/22315022.html
Застывшее время: добыча янтаря у калининградского побережья - фото
Застывшее время: добыча янтаря у калининградского побережья - фото
Почти 90% мировых запасов янтаря находятся в России - в Калининградской области. Часто море само выбрасывает на берег драгоценные камни. Как добывают "солнечный камень" на балтийском побережье - в фотоподборке Sputnik.
2022-01-22T22:00+0500
2022-01-22T22:00+0500
2022-01-22T22:00+0500
фото
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калининград
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фото, мультимедиа , калининград
Застывшее время: добыча янтаря у калининградского побережья - фото
Почти 90% мировых запасов янтаря находятся в России - в Калининградской области. Часто море само выбрасывает на берег драгоценные камни. И здесь за ними охотятся ловцы янтаря. Как добывают "солнечный камень" на балтийском побережье - в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Vitaly Nevar
Кусок янтаря в руках добытчика. На побережье Балтики, в Калининградской области расположен крупнейший янтарный комбинат.
Кусок янтаря в руках добытчика. На побережье Балтики, в Калининградской области расположен крупнейший янтарный комбинат.
© REUTERS / Vitaly Nevar
Здесь же охотятся за "солнечным камнем" частные старатели. Охотники за янтарем на побережье Балтийского моря в городе Пионерский Калининградской области.
Здесь же охотятся за "солнечным камнем" частные старатели. Охотники за янтарем на побережье Балтийского моря в городе Пионерский Калининградской области.
Ловцы янтаря со специальным снаряжением на побережье Балтийского моря
Кусочки янтаря, выброшенные волной вместе с мусором.
Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.
Кусок янтаря, добытый ловцом в Калининградской области России близ города Пионерский.
Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.
Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.