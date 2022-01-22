Застывшее время: добыча янтаря у калининградского побережья - фото

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Почти 90% мировых запасов янтаря находятся в России - в Калининградской области. Часто море само выбрасывает на берег драгоценные камни. И здесь за ними охотятся ловцы янтаря. Как добывают "солнечный камень" на балтийском побережье - в фотоподборке Sputnik.