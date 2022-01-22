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Застывшее время: добыча янтаря у калининградского побережья - фото
Застывшее время: добыча янтаря у калининградского побережья - фото
Почти 90% мировых запасов янтаря находятся в России - в Калининградской области. Часто море само выбрасывает на берег драгоценные камни. Как добывают "солнечный камень" на балтийском побережье - в фотоподборке Sputnik.
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фото, мультимедиа , калининград

Застывшее время: добыча янтаря у калининградского побережья - фото

22:00 22.01.2022
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Почти 90% мировых запасов янтаря находятся в России - в Калининградской области. Часто море само выбрасывает на берег драгоценные камни. И здесь за ними охотятся ловцы янтаря. Как добывают "солнечный камень" на балтийском побережье - в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Vitaly Nevar

Кусок янтаря в руках добытчика. На побережье Балтики, в Калининградской области расположен крупнейший янтарный комбинат.

Кусок янтаря в руках добытчика. На побережье Балтики, в Калининградской области расположен крупнейший янтарный комбинат. - Sputnik Узбекистан
1/8
© REUTERS / Vitaly Nevar

Кусок янтаря в руках добытчика. На побережье Балтики, в Калининградской области расположен крупнейший янтарный комбинат.

© REUTERS / Vitaly Nevar

Здесь же охотятся за "солнечным камнем" частные старатели. Охотники за янтарем на побережье Балтийского моря в городе Пионерский Калининградской области.

Здесь же охотятся за &quot;солнечным камнем&quot; частные старатели. Охотники за янтарем на побережье Балтийского моря в городе Пионерский Калининградской области. - Sputnik Узбекистан
2/8
© REUTERS / Vitaly Nevar

Здесь же охотятся за "солнечным камнем" частные старатели. Охотники за янтарем на побережье Балтийского моря в городе Пионерский Калининградской области.

© REUTERS / Vitaly Nevar

Ловцы янтаря со специальным снаряжением на побережье Балтийского моря

Ловцы янтаря со специальным снаряжением на побережье Балтийского моря - Sputnik Узбекистан
3/8
© REUTERS / Vitaly Nevar

Ловцы янтаря со специальным снаряжением на побережье Балтийского моря

© REUTERS / Vitaly Nevar

Кусочки янтаря, выброшенные волной вместе с мусором.

Кусочки янтаря, выброшенные волной вместе с мусором. - Sputnik Узбекистан
4/8
© REUTERS / Vitaly Nevar

Кусочки янтаря, выброшенные волной вместе с мусором.

© REUTERS / Vitaly Nevar

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области. - Sputnik Узбекистан
5/8
© REUTERS / Vitaly Nevar

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

© REUTERS / Vitaly Nevar

Кусок янтаря, добытый ловцом в Калининградской области России близ города Пионерский.

Кусок янтаря, добытый ловцом в Калининградской области России близ города Пионерский. - Sputnik Узбекистан
6/8
© REUTERS / Vitaly Nevar

Кусок янтаря, добытый ловцом в Калининградской области России близ города Пионерский.

© REUTERS / Vitaly Nevar

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области. - Sputnik Узбекистан
7/8
© REUTERS / Vitaly Nevar

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

© REUTERS / Vitaly Nevar

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области. - Sputnik Узбекистан
8/8
© REUTERS / Vitaly Nevar

Ловцы янтаря на побережье Балтийского моря в Калининградской области.

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