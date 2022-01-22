https://uz.sputniknews.ru/20220122/arnold-shvartsenegger-popal-v-dtp-est-postradavshie-22330525.html
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, есть пострадавшие
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, есть пострадавшие
Актер проехал на красный сигнал светофора. Данных о том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не поступало.
2022-01-22T16:31+0500
2022-01-22T16:31+0500
2022-01-22T16:31+0500
в мире
арнольд шварценеггер
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в штате Калифорния (США). Водителя второй машины госпитализирован, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание TMZ. Актер был за рулем своего внедорожника Yukon, когда на огромной скорости столкнулся с машиной марки Prius. Сработали подушки безопасности. Очевидцы аварии рассказали, что автомобиль политика начала переворачиваться и оказалась на крыше Prius.Сам Арнольд Шварценеггер не пострадал.По данным телеканала CBS, виновников ДТП был актер. Он проехал на красный сигнал светофора. Данных о том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не поступало.Читайте также:Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима >>Леонардо Ди Каприо и его девушка попали в ДТП под Нью-Йорком >>
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арнольд шварценеггер
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, есть пострадавшие
Актер проехал на красный сигнал светофора. Данных о том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не поступало.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в штате Калифорния (США). Водителя второй машины госпитализирован, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на издание TMZ.
Актер был за рулем своего внедорожника Yukon, когда на огромной скорости столкнулся с машиной марки Prius. Сработали подушки безопасности. Очевидцы аварии рассказали, что автомобиль политика начала переворачиваться и оказалась на крыше Prius.
Сам Арнольд Шварценеггер не пострадал.
По данным телеканала CBS, виновников ДТП был актер. Он проехал на красный сигнал светофора. Данных о том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не поступало.
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