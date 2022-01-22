https://uz.sputniknews.ru/20220122/pobediteli-intellektualnoy-igry-zakovat-postupayut-v-vuzy-bez-ekzamenov-22326791.html

Победители игры "Заковат" смогут поступить в вузы без экзаменов

Победители игры "Заковат" смогут поступить в вузы без экзаменов

Телезрители, направившим вопросы участникам интеллектуальной игры "Заковат", получат до 100 млн сумов.

2022-01-22T11:20+0500

2022-01-22T11:20+0500

2022-01-22T11:47+0500

общество

вступительные экзамены

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Для победителей и призеров республиканского этапа интеллектуальной игры "Заковат" решено отменить вступительные экзамены по рекомендации Оргкомитета. Это одна из мер, которая в соответствии с постановлением президента, призвана превратить интеллектуальную игру "Заковат" в массово-просветительское движение среди населения.Кроме того, с 2022/2023 учебного года будет учреждена ежемесячная стипендия "Заковат". Ее в течение года будут получать учащееся и студенты, победившие на республиканском этапе интеллектуальных игр.Кроме того координаторам интеллектуальных клубов "Заковат", созданных в образовательных учреждениях, за счет директорского и внебюджетных фондов вузов выплатят единовременную надбавку в размере 50 процентов от месячного фонда оплаты труда.ННО "Интеллектуальный клуб "Заковат" в 2022 году получит из госбюджета 50 млрд сумов. Деньги направят на организацию интеллектуальных игр, материальное поощрение телезрителей, направивших вопросы, выплату заработной платы экспертам и судьям, создание и ведение электронной платформы для открытой регистрации членов Интеллектуального клуба "Заковат" и поощрение членов команд-победителей.С 2022 года ежегодно среди студентов вузов будет проводиться Интеллектуальная олимпиада.Вузы, занявшие первое, второе и третье места в общекомандном зачете, получат приз от президента Узбекистана.А с 2022/2023 учебного года, ежегодно в апреле будут организована "Неделя интеллектуальности". В ее рамках пройдут интеллектуальные игры, научные конференции, а также семинары с участием известных ученых.

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вступительные экзамены