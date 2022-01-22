https://uz.sputniknews.ru/20220122/pravitelstvo-perexodit-na-udalenku--poruchenie-premer-ministra-22326999.html

Правительство России переходит "на удаленку" — поручение премьер-министра

Правительство России переходит "на удаленку" — поручение премьер-министра

Решение принято из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране.

2022-01-22T11:37+0500

2022-01-22T11:37+0500

2022-01-22T13:22+0500

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на "дистанционку" аппарат правительства. Мера вводится с 21 января. Совещания вице-премьеров, аппарата правительства, федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций также будут проходить в онлайн-формате, сообщается в сайте правительства России.Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение принято из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране. По данным оперштаба Москвы, за последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 9 136 человек.Скончались 692 пациента. Полностью выздоровели 24 719 человек.

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правительство рф