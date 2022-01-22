https://uz.sputniknews.ru/20220122/pravitelstvo-perexodit-na-udalenku--poruchenie-premer-ministra-22326999.html
Правительство России переходит "на удаленку" — поручение премьер-министра
Правительство России переходит "на удаленку" — поручение премьер-министра
Решение принято из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране.
2022-01-22T11:37+0500
2022-01-22T11:37+0500
2022-01-22T13:22+0500
россия
правительство рф
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на "дистанционку" аппарат правительства. Мера вводится с 21 января. Совещания вице-премьеров, аппарата правительства, федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций также будут проходить в онлайн-формате, сообщается в сайте правительства России.Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение принято из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране. По данным оперштаба Москвы, за последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 9 136 человек.Скончались 692 пациента. Полностью выздоровели 24 719 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
правительство рф
Правительство России переходит "на удаленку" — поручение премьер-министра
11:37 22.01.2022 (обновлено: 13:22 22.01.2022)
Решение принято из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на "дистанционку" аппарат правительства. Мера вводится с 21 января. Совещания вице-премьеров, аппарата правительства, федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций также будут проходить в онлайн-формате, сообщается
в сайте правительства России.
Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.
Решение принято из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране.
По данным
оперштаба Москвы, за последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 9 136 человек.
Скончались 692 пациента. Полностью выздоровели 24 719 человек.