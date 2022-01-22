https://uz.sputniknews.ru/20220122/v-uzbekistane-izobreli-ustroystvo-dlya-obezzarajivaniya-pitevoy-vody-22328520.html

В Узбекистане изобрели устройство для обеззараживания питьевой воды — фото

В Узбекистане изобрели устройство для обеззараживания питьевой воды — фото

Особенность разработки в том, что применяется сплав трех металлов — это обеспечивает наиболее высокую биоцидную активность против бактерий.

2022-01-22T14:29+0500

2022-01-22T14:29+0500

2022-01-22T14:30+0500

общество

узбекистан

вода

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекистанские ученые изобрели переносное устройство для обеззараживания питьевой воды. Хорошей новостью и фото разработки поделились в пресс-службе Академии наук страны. Изобретение предназначено для дезинфекции питьевой воды в полевых условиях, когда имеется риск заражения ее источника. Использовать его можно в кемпингах, лагерях, заграничных командировках и т.д.Для того, чтобы обеззаразить воду достаточно на несколько минут опустить прибор в емкость с водой. Благодаря эффекту электролиза ионов металлов уничтожаются патогенные микроорганизмы в воде. Особенность разработки в том, что применяется сплав трех металлов — это обеспечивает наиболее высокую биоцидную активность против бактерий.По словам разработчиков, вода безопасна для потребления в течение 12 месяцев после обработки.Читайте также:Узбекские ученые создали новый сельхозагрегат >>Узбекский ученый создал каучук из одуванчиков и получил премию от англичан >>

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узбекистан, вода