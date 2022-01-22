https://uz.sputniknews.ru/20220122/v-uzbekistane-izobreli-ustroystvo-dlya-obezzarajivaniya-pitevoy-vody-22328520.html
В Узбекистане изобрели устройство для обеззараживания питьевой воды — фото
В Узбекистане изобрели устройство для обеззараживания питьевой воды — фото
Особенность разработки в том, что применяется сплав трех металлов — это обеспечивает наиболее высокую биоцидную активность против бактерий.
2022-01-22T14:29+0500
2022-01-22T14:29+0500
2022-01-22T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекистанские ученые изобрели переносное устройство для обеззараживания питьевой воды. Хорошей новостью и фото разработки поделились в пресс-службе Академии наук страны. Изобретение предназначено для дезинфекции питьевой воды в полевых условиях, когда имеется риск заражения ее источника. Использовать его можно в кемпингах, лагерях, заграничных командировках и т.д.Для того, чтобы обеззаразить воду достаточно на несколько минут опустить прибор в емкость с водой. Благодаря эффекту электролиза ионов металлов уничтожаются патогенные микроорганизмы в воде. Особенность разработки в том, что применяется сплав трех металлов — это обеспечивает наиболее высокую биоцидную активность против бактерий.По словам разработчиков, вода безопасна для потребления в течение 12 месяцев после обработки.Читайте также:Узбекские ученые создали новый сельхозагрегат >>Узбекский ученый создал каучук из одуванчиков и получил премию от англичан >>
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узбекистан, вода
В Узбекистане изобрели устройство для обеззараживания питьевой воды — фото
14:29 22.01.2022 (обновлено: 14:30 22.01.2022)
Особенность разработки в том, что применяется сплав трех металлов — это обеспечивает наиболее высокую биоцидную активность против бактерий.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Узбекистанские ученые изобрели переносное устройство для обеззараживания питьевой воды. Хорошей новостью и фото разработки поделились
в пресс-службе Академии наук страны.
Изобретение предназначено для дезинфекции питьевой воды в полевых условиях, когда имеется риск заражения ее источника. Использовать его можно в кемпингах, лагерях, заграничных командировках и т.д.
Для того, чтобы обеззаразить воду достаточно на несколько минут опустить прибор в емкость с водой.
Благодаря эффекту электролиза ионов металлов уничтожаются патогенные микроорганизмы в воде.
Особенность разработки в том, что применяется сплав трех металлов — это обеспечивает наиболее высокую биоцидную активность против бактерий.
По словам разработчиков, вода безопасна для потребления в течение 12 месяцев после обработки.
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