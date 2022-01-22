https://uz.sputniknews.ru/20220122/vostochnyy-goroskop-dlya-tigra-2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22332208.html

Восточный гороскоп для Тигра-2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Тигра-2022: самый подробный прогноз

Людям, родившимся в год Тигра, в 2022 году несказанно повезет. Пришло их время, и Черный Водяной Тигр обязательно поддержит своих "собратьев".

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Тигра? О самых важных моментах, которые ждут Тигра в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Тигра – описание знакаРодились: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022Считается, что люди, родившиеся в год Тигра, автоматически переживают все его повадки: они смелы, неукротимы и решительны. Азартны, могут легко пойти на риск, а также у них развита реакция. То есть Тигр быстро принимает решения, и в это время им руководит именно разум, а не эмоции, поскольку он быстро и правильно анализирует ситуацию.Внешне Тигры обычно привлекательны, свой сильный и волевой характер они маскируют за мягким голосом и манерами. Однако Тигра лучше не злить – вывести из себя его сложно, но если у вас это получилось, Тигр выплеснет наружу всю свою импульсивность.В гневе Тигр непредсказуем. Он может упрямиться по пустякам, быть агрессивным, и успокоить его скоро вряд ли удастся. К слову, обиженный Тигр придёт в себя не сразу и какое-то время будет сохранять гордую молчаливость и мрачный вид.Что выводит Тигра из себя чаще всего? Попытки давления и контроля. Если же дать Тигру свободу, то идеальнее сотрудника или партнёра не найти. Тигру важно чувствовать себя независимым. Если он ощущает, что его не пытаются привязать к себе, тогда раскрывается как заботливый, мягкий и щедрый партнёр, который любит устраивать сюрпризы и совершать красивые поступки для родных и близких.Общий гороскоп для Тигра – 2022Если коротко: это будет хороший год. На правах родственника Черный Водяной Тигр защитит вас от проблем, как деловых, так и личных. Всё трансформации, которые будут происходить на протяжении года, исходят от вас самих. То есть если вы склонны что-то менять в своей жизни, перемены произойдут. Если же вас и так все устраивает, то прогноз на ваш 2022-й – размеренность и стабильность.Гороскоп карьеры для Тигра– 2022В 2022 году Тигры переживают расцвет карьеры. Начнётся он уже в марте, когда многим Тиграм могут предложить вступить в новый проект или даже перейти на другую работу.Всё, за что возьмётся Тигр в плане работы в течение года, обречено на успех, однако важно уметь рассчитывать силы. Не стоит слишком долго сидеть в офисе, иначе переутомление не за горами! А ещё стоит остерегаться начала звёздной болезни, ведь во многих сферах деятельности – особенно в творчестве и ресторанном бизнесе, - Тигров ждет невероятная удача и признание.Любовный гороскоп для Тигра – 2022Прекрасные новости для свободных представителей знака: время застоя завершается. Уже в феврале вы столкнетесь с проявлениями внимания от лиц противоположного пола. Настройтесь на насыщенный свиданиями период. А уже в мае 2022 года многие Тигры могут вступить в долгие и счастливые отношения.Семейные Тигры тоже могут не переживать: для них покровитель года подготовил абсолютное взаимопонимание со второй половиной.Гороскоп здоровья для Тигра – 2022Свой год Тигр решил сделать максимально спокойным, поэтому поводов для лишних походов к врачу у представителей этого знака на протяжении 2022-го не предвидится. Наоборот, Тигры ощутят редкий прилив энергии. Единственное, что грозит Тиграм – сезонные простуды и проблемы с позвоночником из-за переработок в офисе. Стоит записаться в бассейн.

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