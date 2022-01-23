Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220123/infrastrukturu-regionov-budut-oplachivat-spetsfondy-22334909.html
Инфраструктуру регионов будут оплачивать спецфонды
Инфраструктуру регионов будут оплачивать спецфонды
Средства на развитие инфраструктуры регионов запрещено использовать на покрытие кредитов и реконструкцию ведомственных зданий.
2022-01-23T11:40+0500
2022-01-23T11:43+0500
экономика
фонд
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16021248_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d460fba4e1e8afa03f28587e1b4ac00a.jpg
Указом президента созданы фонды развития инфраструктуры предпринимательства при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента. Одновременно ликвидирован Фонд развития урбанизации.Источником средств для фондов станут поступления от приватизации и аренды земельных участков. Средства фондов расходуются на:Кроме того, постановлением президента принята Программа развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана в 2022-2024 годах.Целью программы является благоустройство сел и махаллей, формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды на местах, а также создание новых рабочих мест.В частности, утверждены целевые ориентиры на 2023-2024 годы развития социальной и производственной инфраструктуры, адресные перечни строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения объектов в регионах.Документ запрещает направлять средства, запланированные в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры, на покрытие займов, а также на выделение кредитов для строительства объектов.При этом основной долг и процентные платежи по кредитам в рамках ранее принятых соответствующих решений покрываются за счет средств, запланированных в республиканском бюджете для обслуживания госдолга.В случаях недостаточности лимитов основных капитальных вложений территориальных проектов, включенных в Программу, обоснованные дополнительные затраты покрываются за счет средств дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.Начиная с 2022 года сроком на два года также запрещено включение в программы развития социальной и производственной инфраструктуры вновь начинаемых проектов по строительству и реконструкции административных зданий министерств, ведомств и местных хокимиятов. Исключение составляют проекты, реализуемые в соответствии с решениями президента, а также размещаемые в новых городах и районах.В процессе формирования программ развития социальной и производственной инфраструктуры на последующие годы поэтапно будут сокращать количество переходящих на следующие годы проектов (объектов).
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16021248_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_6b23f2c3b27aca0707b3a4cc9b815f7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фонд, кредит

Инфраструктуру регионов будут оплачивать спецфонды

11:40 23.01.2022 (обновлено: 11:43 23.01.2022)
CC0 / Pixabay / Калькулятор на куче денег
Калькулятор на куче денег - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2022
CC0 / Pixabay /
Подписаться на
Средства на развитие инфраструктуры регионов запрещено использовать на покрытие кредитов и реконструкцию ведомственных зданий.
Указом президента созданы фонды развития инфраструктуры предпринимательства при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента. Одновременно ликвидирован Фонд развития урбанизации.
Источником средств для фондов станут поступления от приватизации и аренды земельных участков. Средства фондов расходуются на:
обеспечение массивов в государственных жилищных программах и программе "Янги Ўзбекистон" внешними инженерными коммуникациями;
обеспечение проектов, включенных в инвестиционные программы, внешними инженерно-коммуникационными сетями, на сумму, превышающую 200 миллиардов сумов, при собственных средствах инвестора не менее 25 процентов;
разработку генеральных планов населенных пунктов, административно-планировочных заданий регионов и проектов детальной планировки.
Кроме того, постановлением президента принята Программа развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана в 2022-2024 годах.
Целью программы является благоустройство сел и махаллей, формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды на местах, а также создание новых рабочих мест.
В частности, утверждены целевые ориентиры на 2023-2024 годы развития социальной и производственной инфраструктуры, адресные перечни строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения объектов в регионах.
Документ запрещает направлять средства, запланированные в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры, на покрытие займов, а также на выделение кредитов для строительства объектов.
При этом основной долг и процентные платежи по кредитам в рамках ранее принятых соответствующих решений покрываются за счет средств, запланированных в республиканском бюджете для обслуживания госдолга.
В случаях недостаточности лимитов основных капитальных вложений территориальных проектов, включенных в Программу, обоснованные дополнительные затраты покрываются за счет средств дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.
Начиная с 2022 года сроком на два года также запрещено включение в программы развития социальной и производственной инфраструктуры вновь начинаемых проектов по строительству и реконструкции административных зданий министерств, ведомств и местных хокимиятов. Исключение составляют проекты, реализуемые в соответствии с решениями президента, а также размещаемые в новых городах и районах.
В процессе формирования программ развития социальной и производственной инфраструктуры на последующие годы поэтапно будут сокращать количество переходящих на следующие годы проектов (объектов).
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский