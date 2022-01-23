https://uz.sputniknews.ru/20220123/infrastrukturu-regionov-budut-oplachivat-spetsfondy-22334909.html

Инфраструктуру регионов будут оплачивать спецфонды

Инфраструктуру регионов будут оплачивать спецфонды

Средства на развитие инфраструктуры регионов запрещено использовать на покрытие кредитов и реконструкцию ведомственных зданий.

2022-01-23T11:40+0500

2022-01-23T11:40+0500

2022-01-23T11:43+0500

экономика

фонд

кредит

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Указом президента созданы фонды развития инфраструктуры предпринимательства при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента. Одновременно ликвидирован Фонд развития урбанизации.Источником средств для фондов станут поступления от приватизации и аренды земельных участков. Средства фондов расходуются на:Кроме того, постановлением президента принята Программа развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана в 2022-2024 годах.Целью программы является благоустройство сел и махаллей, формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды на местах, а также создание новых рабочих мест.В частности, утверждены целевые ориентиры на 2023-2024 годы развития социальной и производственной инфраструктуры, адресные перечни строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения объектов в регионах.Документ запрещает направлять средства, запланированные в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры, на покрытие займов, а также на выделение кредитов для строительства объектов.При этом основной долг и процентные платежи по кредитам в рамках ранее принятых соответствующих решений покрываются за счет средств, запланированных в республиканском бюджете для обслуживания госдолга.В случаях недостаточности лимитов основных капитальных вложений территориальных проектов, включенных в Программу, обоснованные дополнительные затраты покрываются за счет средств дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.Начиная с 2022 года сроком на два года также запрещено включение в программы развития социальной и производственной инфраструктуры вновь начинаемых проектов по строительству и реконструкции административных зданий министерств, ведомств и местных хокимиятов. Исключение составляют проекты, реализуемые в соответствии с решениями президента, а также размещаемые в новых городах и районах.В процессе формирования программ развития социальной и производственной инфраструктуры на последующие годы поэтапно будут сокращать количество переходящих на следующие годы проектов (объектов).

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фонд, кредит