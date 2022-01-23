https://uz.sputniknews.ru/20220123/infrastrukturu-regionov-budut-oplachivat-spetsfondy-22334909.html
Инфраструктуру регионов будут оплачивать спецфонды
Инфраструктуру регионов будут оплачивать спецфонды
Средства на развитие инфраструктуры регионов запрещено использовать на покрытие кредитов и реконструкцию ведомственных зданий.
2022-01-23T11:40+0500
2022-01-23T11:40+0500
2022-01-23T11:43+0500
экономика
фонд
кредит
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Указом президента созданы фонды развития инфраструктуры предпринимательства при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента. Одновременно ликвидирован Фонд развития урбанизации.Источником средств для фондов станут поступления от приватизации и аренды земельных участков. Средства фондов расходуются на:Кроме того, постановлением президента принята Программа развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана в 2022-2024 годах.Целью программы является благоустройство сел и махаллей, формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды на местах, а также создание новых рабочих мест.В частности, утверждены целевые ориентиры на 2023-2024 годы развития социальной и производственной инфраструктуры, адресные перечни строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения объектов в регионах.Документ запрещает направлять средства, запланированные в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры, на покрытие займов, а также на выделение кредитов для строительства объектов.При этом основной долг и процентные платежи по кредитам в рамках ранее принятых соответствующих решений покрываются за счет средств, запланированных в республиканском бюджете для обслуживания госдолга.В случаях недостаточности лимитов основных капитальных вложений территориальных проектов, включенных в Программу, обоснованные дополнительные затраты покрываются за счет средств дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.Начиная с 2022 года сроком на два года также запрещено включение в программы развития социальной и производственной инфраструктуры вновь начинаемых проектов по строительству и реконструкции административных зданий министерств, ведомств и местных хокимиятов. Исключение составляют проекты, реализуемые в соответствии с решениями президента, а также размещаемые в новых городах и районах.В процессе формирования программ развития социальной и производственной инфраструктуры на последующие годы поэтапно будут сокращать количество переходящих на следующие годы проектов (объектов).
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фонд, кредит
Инфраструктуру регионов будут оплачивать спецфонды
11:40 23.01.2022 (обновлено: 11:43 23.01.2022)
Средства на развитие инфраструктуры регионов запрещено использовать на покрытие кредитов и реконструкцию ведомственных зданий.
Указом
президента созданы фонды развития инфраструктуры предпринимательства при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента. Одновременно ликвидирован Фонд развития урбанизации.
Источником средств для фондов станут поступления от приватизации и аренды земельных участков. Средства фондов расходуются на:
обеспечение массивов в государственных жилищных программах и программе "Янги Ўзбекистон" внешними инженерными коммуникациями;
обеспечение проектов, включенных в инвестиционные программы, внешними инженерно-коммуникационными сетями, на сумму, превышающую 200 миллиардов сумов, при собственных средствах инвестора не менее 25 процентов;
разработку генеральных планов населенных пунктов, административно-планировочных заданий регионов и проектов детальной планировки.
Кроме того, постановлением
президента принята Программа развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана в 2022-2024 годах.
Целью программы является благоустройство сел и махаллей, формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды на местах, а также создание новых рабочих мест.
В частности, утверждены целевые ориентиры на 2023-2024 годы развития социальной и производственной инфраструктуры, адресные перечни строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения объектов в регионах.
Документ запрещает направлять средства, запланированные в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры, на покрытие займов, а также на выделение кредитов для строительства объектов.
При этом основной долг и процентные платежи по кредитам в рамках ранее принятых соответствующих решений покрываются за счет средств, запланированных в республиканском бюджете для обслуживания госдолга.
В случаях недостаточности лимитов основных капитальных вложений территориальных проектов, включенных в Программу, обоснованные дополнительные затраты покрываются за счет средств дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.
Начиная с 2022 года сроком на два года также запрещено включение в программы развития социальной и производственной инфраструктуры вновь начинаемых проектов по строительству и реконструкции административных зданий министерств, ведомств и местных хокимиятов. Исключение составляют проекты, реализуемые в соответствии с решениями президента, а также размещаемые в новых городах и районах.
В процессе формирования программ развития социальной и производственной инфраструктуры на последующие годы поэтапно будут сокращать количество переходящих на следующие годы проектов (объектов).