https://uz.sputniknews.ru/20220123/tokaev-postavil-v-primer-promyshlennye-kompleksy-uzbekistana--video-22339591.html

Токаев поставил в пример промышленные комплексы Узбекистана – видео

Токаев поставил в пример промышленные комплексы Узбекистана – видео

Токаев поставил в пример промышленные комплексы Узбекистана – видео

2022-01-23T18:33+0500

2022-01-23T18:33+0500

2022-01-23T18:33+0500

общество

узбекистан

казахстан

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал состояние нефтехимической отрасли в своей стране и поставил в пример промышленные комплексы Узбекистана, сообщает Sputnik Казахстан.На встрече с представителями крупного бизнеса в пятницу глава государства подверг резкой критике фонд "Самрук-Казына", назвав его громоздкой структурой с непрозрачной системой назначения политически значимых людей.В частности, он обвинил руководство фонда в неэффективной работе в сфере нефтехими."До настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были построены еще в советское время. В то же время, как соседний Узбекистан умудрился построить 2-3 завода, как говорится, с нуля, на которые приятно посмотреть", - отметил президент.Токаев поставил перед главой фонда Алмасадамом Саткалиевым задачу кардинально реформировать фонд, подчеркнув, что если реформы не принесут результатов, фонд "уйдет в небытие" вместе с руководством.

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узбекистан, казахстан, касым-жомарт токаев