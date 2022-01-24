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Фото: как Пекин готовится к Олимпиаде-2022
Фото: как Пекин готовится к Олимпиаде-2022
Близится время начала Зимних Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Как выглядит олимпийский кластер в процинции Хэбэй, смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-01-24T22:00+0500
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фото, мультимедиа
Фото: как Пекин готовится к Олимпиаде-2022
22:00 24.01.2022 (обновлено: 22:46 24.01.2022)
Близится время начала зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Как выглядит олимпийский кластер в провинции Хэбэй, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Улицы Пекина уже украсили инсталляции, посвященные зимней Олимпиаде.
Улицы Пекина уже украсили инсталляции, посвященные зимней Олимпиаде.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
В инсталляциях сочетаются спортивная тематика и китайские мотивы.
В инсталляциях сочетаются спортивная тематика и китайские мотивы.
Одну из улиц украшает панда на санях.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Принт с этой же пандой послужил декором для местных клумб.
Принт с этой же пандой послужил декором для местных клумб.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Специально к играм в провинции Хэбэй построили олимпийский кластер.
Специально к играм в провинции Хэбэй построили олимпийский кластер.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй).
Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй).
Трасса Национального биатлонного центра.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала зимних Олимпийских игр-2022 на улице в Пекине.
Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала зимних Олимпийских игр-2022 на улице в Пекине.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Олимпийская символика, посвященная предстоящим играм.
Олимпийская символика, посвященная предстоящим играм.