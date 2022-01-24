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Фото: как Пекин готовится к Олимпиаде-2022
Фото: как Пекин готовится к Олимпиаде-2022
Близится время начала Зимних Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Как выглядит олимпийский кластер в процинции Хэбэй, смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото, мультимедиа

Фото: как Пекин готовится к Олимпиаде-2022

22:00 24.01.2022 (обновлено: 22:46 24.01.2022)
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Близится время начала зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Как выглядит олимпийский кластер в провинции Хэбэй, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Улицы Пекина уже украсили инсталляции, посвященные зимней Олимпиаде.

Улицы Пекина уже украсили инсталляции, посвященные зимней Олимпиаде. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк

Улицы Пекина уже украсили инсталляции, посвященные зимней Олимпиаде.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

В инсталляциях сочетаются спортивная тематика и китайские мотивы.

В инсталляциях сочетаются спортивная тематика и китайские мотивы. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк

В инсталляциях сочетаются спортивная тематика и китайские мотивы.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Одну из улиц украшает панда на санях.

Одну из улиц украшает панда на санях. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк

Одну из улиц украшает панда на санях.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Принт с этой же пандой послужил декором для местных клумб.

Принт с этой же пандой послужил декором для местных клумб. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк

Принт с этой же пандой послужил декором для местных клумб.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Специально к играм в провинции Хэбэй построили олимпийский кластер.

Специально к играм в провинции Хэбэй построили олимпийский кластер. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк

Специально к играм в провинции Хэбэй построили олимпийский кластер.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй).

Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй). - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй).

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Трасса Национального биатлонного центра.

Трасса Национального биатлонного центра. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Трасса Национального биатлонного центра.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала зимних Олимпийских игр-2022 на улице в Пекине.

Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала зимних Олимпийских игр-2022 на улице в Пекине. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк

Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала зимних Олимпийских игр-2022 на улице в Пекине.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Олимпийская символика, посвященная предстоящим играм.

Олимпийская символика, посвященная предстоящим играм. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Олимпийская символика, посвященная предстоящим играм.

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