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https://uz.sputniknews.ru/20220124/balet-schelkunchik-vpervye-predstavili-dlya-slabovidyaschix-zriteley--foto-22352915.html
Балет "Щелкунчик" впервые представили для слабовидящих зрителей — фото
Балет "Щелкунчик" впервые представили для слабовидящих зрителей — фото
Участники проекта "Kongil kozi" получили 200 пригласительных билетов на балет-спектакль "Щелкунчик". Как прошел показ — смотрите в нашем материале.
2022-01-24T16:46+0500
2022-01-24T16:46+0500
общество
театр им. алишера навои
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои пригласил в свой зал незрячих и слабовидящих зрителей. На сцене впервые состоялся показ спектакля "Щелкунчик" с тифлокомментированием.Нынешний проект — это очередной шаг по созданию инклюзивных условий для людей со специальными потребностями, рассказывают организаторы — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.200 пригласительных билетов получили участники проекта "Kongil kozi", это воспитанники и учителя специализированной школы для детей с ограниченными возможностями № 25, подопечные общественного Фонда "ONA", Центра "Mehrli qollar" и представители Общества незрячих Республики Узбекистан.Около года назад в рамках проекта Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана российская актриса и тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова приезжала в республику, чтобы озвучить три спектакля для людей с нарушениями зрения. Постановки состоялись в Молодежном театре Узбекистана, Республиканском кукольном театре и театре "Ильхом", а также в ГАБТ им. А. Навои.Читайте также:Глаза души: в Узбекистане впервые состоятся спектакли для слабовидящих &gt;&gt;Увидеть мир ушами: в Ташкенте показали уникальный спектакль для незрячих &gt;&gt;
https://uz.sputniknews.ru/20191004/Zhizn-po-tochkam-kak-obuchayutsya-deti-s-narusheniyami-zreniya-12554209.html
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театр им. алишера навои

Балет "Щелкунчик" впервые представили для слабовидящих зрителей — фото

16:46 24.01.2022
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Балет-спектакль Щелкунчик впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2022
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
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Участники проекта "Kongil kozi" получили 200 пригласительных билетов на балет-спектакль "Щелкунчик". Как прошел показ — смотрите в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои пригласил в свой зал незрячих и слабовидящих зрителей. На сцене впервые состоялся показ спектакля "Щелкунчик" с тифлокомментированием.
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Балет-спектакль Щелкунчик впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Балет-спектакль Щелкунчик впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Балет-спектакль Щелкунчик впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Балет-спектакль Щелкунчик впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Балет-спектакль Щелкунчик впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Балет-спектакль Щелкунчик впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
1/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
2/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
3/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
4/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
5/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
6/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Что такое тифлокомментирование?

Тифлокомментирование — лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему без специальных словесных пояснений.

Нынешний проект — это очередной шаг по созданию инклюзивных условий для людей со специальными потребностями, рассказывают организаторы — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
200 пригласительных билетов получили участники проекта "Kongil kozi", это воспитанники и учителя специализированной школы для детей с ограниченными возможностями № 25, подопечные общественного Фонда "ONA", Центра "Mehrli qollar" и представители Общества незрячих Республики Узбекистан.
Около года назад в рамках проекта Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана российская актриса и тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова приезжала в республику, чтобы озвучить три спектакля для людей с нарушениями зрения.
Постановки состоялись в Молодежном театре Узбекистана, Республиканском кукольном театре и театре "Ильхом", а также в ГАБТ им. А. Навои.

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Общество
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4 октября 2019, 15:39
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