Общество
Балет "Щелкунчик" впервые представили для слабовидящих зрителей — фото
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Участники проекта "Kongil kozi" получили 200 пригласительных билетов на балет-спектакль "Щелкунчик". Как прошел показ — смотрите в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои пригласил в свой зал незрячих и слабовидящих зрителей. На сцене впервые состоялся показ спектакля "Щелкунчик" с тифлокомментированием.
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
1/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
2/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
3/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
4/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
5/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства УзбекистанаБалет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
6/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
1/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
2/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
3/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
4/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
5/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
6/6
© Пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана
Балет-спектакль "Щелкунчик" впервые показан незрячим и слабовидящим зрителям
Что такое тифлокомментирование?
Тифлокомментирование — лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему без специальных словесных пояснений.
Нынешний проект — это очередной шаг по созданию инклюзивных условий для людей со специальными потребностями, рассказывают организаторы — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
200 пригласительных билетов получили участники проекта "Kongil kozi", это воспитанники и учителя специализированной школы для детей с ограниченными возможностями № 25, подопечные общественного Фонда "ONA", Центра "Mehrli qollar" и представители Общества незрячих Республики Узбекистан.
Около года назад в рамках проекта Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана российская актриса и тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова приезжала в республику, чтобы озвучить три спектакля для людей с нарушениями зрения.
Постановки состоялись в Молодежном театре Узбекистана, Республиканском кукольном театре и театре "Ильхом", а также в ГАБТ им. А. Навои.
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4 октября 2019, 15:39