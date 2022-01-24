https://uz.sputniknews.ru/20220124/balet-schelkunchik-vpervye-predstavili-dlya-slabovidyaschix-zriteley--foto-22352915.html

Балет "Щелкунчик" впервые представили для слабовидящих зрителей — фото

Балет "Щелкунчик" впервые представили для слабовидящих зрителей — фото

Участники проекта "Kongil kozi" получили 200 пригласительных билетов на балет-спектакль "Щелкунчик". Как прошел показ — смотрите в нашем материале.

2022-01-24T16:46+0500

2022-01-24T16:46+0500

2022-01-24T16:46+0500

общество

театр им. алишера навои

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои пригласил в свой зал незрячих и слабовидящих зрителей. На сцене впервые состоялся показ спектакля "Щелкунчик" с тифлокомментированием.Нынешний проект — это очередной шаг по созданию инклюзивных условий для людей со специальными потребностями, рассказывают организаторы — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.200 пригласительных билетов получили участники проекта "Kongil kozi", это воспитанники и учителя специализированной школы для детей с ограниченными возможностями № 25, подопечные общественного Фонда "ONA", Центра "Mehrli qollar" и представители Общества незрячих Республики Узбекистан.Около года назад в рамках проекта Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана российская актриса и тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова приезжала в республику, чтобы озвучить три спектакля для людей с нарушениями зрения. Постановки состоялись в Молодежном театре Узбекистана, Республиканском кукольном театре и театре "Ильхом", а также в ГАБТ им. А. Навои.Читайте также:Глаза души: в Узбекистане впервые состоятся спектакли для слабовидящих >>Увидеть мир ушами: в Ташкенте показали уникальный спектакль для незрячих >>

https://uz.sputniknews.ru/20191004/Zhizn-po-tochkam-kak-obuchayutsya-deti-s-narusheniyami-zreniya-12554209.html

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театр им. алишера навои