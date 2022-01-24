https://uz.sputniknews.ru/20220124/djonni-depp-snova-v-kino-22340292.html
Джонни Депп снова в кино
Джонни Депп снова в кино
Летом актер приступит к съемкам в историческом фильме впервые после скандального развода с Эмбер Хёрд.
2022-01-24T08:20+0500
2022-01-24T08:20+0500
2022-01-24T08:20+0500
в мире
фильм
джонни депп
актер
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ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Голливудский актер Джонни Депп возвращается в кино – он сыграет короля Людовика XV в исторической драме, сообщает издание Deadline со ссылкой на французские СМИ.Руководит проектом Майвенн, которая также сыграет фаворитку короля Жанню дю Барри. Съемки фильма начнутся в июле 2022 года в Версале.Это первая роль известного актера после его скандального развода с актрисой Эмбер Хёрд, из-за которого он лишился работы, в том числе был остранен от участия во франшизе "Фантастические твари".
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MIA „Rosiya Segodnya“
фильм, джонни депп, актер
Джонни Депп снова в кино
Летом актер приступит к съемкам в историческом фильме впервые после скандального развода с Эмбер Хёрд.
ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik.
Голливудский актер Джонни Депп возвращается в кино – он сыграет короля Людовика XV в исторической драме, сообщает издание Deadline
со ссылкой на французские СМИ.
Руководит проектом Майвенн, которая также сыграет фаворитку короля Жанню дю Барри. Съемки фильма начнутся в июле 2022 года в Версале.
Это первая роль известного актера после его скандального развода с актрисой Эмбер Хёрд, из-за которого он лишился работы, в том числе был остранен от участия во франшизе "Фантастические твари".