https://uz.sputniknews.ru/20220124/djonni-depp-snova-v-kino-22340292.html

Джонни Депп снова в кино

Джонни Депп снова в кино

Летом актер приступит к съемкам в историческом фильме впервые после скандального развода с Эмбер Хёрд.

2022-01-24T08:20+0500

2022-01-24T08:20+0500

2022-01-24T08:20+0500

в мире

фильм

джонни депп

актер

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ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Голливудский актер Джонни Депп возвращается в кино – он сыграет короля Людовика XV в исторической драме, сообщает издание Deadline со ссылкой на французские СМИ.Руководит проектом Майвенн, которая также сыграет фаворитку короля Жанню дю Барри. Съемки фильма начнутся в июле 2022 года в Версале.Это первая роль известного актера после его скандального развода с актрисой Эмбер Хёрд, из-за которого он лишился работы, в том числе был остранен от участия во франшизе "Фантастические твари".

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фильм, джонни депп, актер