https://uz.sputniknews.ru/20220124/simonov-delo---truba-chto-budet-esli-rossii-otklyuchat-truboprovody-gaza-i-nefti---video-22339125.html
Симонов: дело - труба!? Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти - видео
Симонов: дело - труба!? Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти - видео
В связи с энергетическим кризисом в Европе все острее встает вопрос "водородной дипломатии" и давления на Россию в связи с поставками газа. Каковы перспективы Украины в энергетической сфере рассказывает эксперт Константин Симонов.
2022-01-24T07:45+0500
2022-01-24T07:45+0500
2022-01-24T07:45+0500
видео
нефть
газ
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Украина заявляет о перспективах поставки водородной энергии в Европу по доставшемуся ей от Советского Союза трубопроводу. Однако, этим планам не суждено сбыться, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.Зачем Германия открывает "водородное посольство" на Украине? Что будет, если Запад перестанет закупать российские газ и нефть? Сколько Россия сможет заработать на углеводородах в 2022-м году и что этому может помешать? На эти и ряд других вопросов Константин Симонов ответил в интервью "Sputnik на русском".Полностью интервью смотрите на Youtube-канале Sputnik на русском.
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нефть, газ, энергетика, мультимедиа, видео
Симонов: дело - труба!? Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти - видео
В связи с энергетическим кризисом в Европе все острее встает вопрос "водородной дипломатии" и давления на Россию в связи с поставками газа. Каковы перспективы Украины в энергетической сфере рассказывает эксперт Константин Симонов.
Украина заявляет о перспективах поставки водородной энергии в Европу по доставшемуся ей от Советского Союза трубопроводу. Однако, этим планам не суждено сбыться, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Из чего Украина собирается делать водород? Европейскому Союзу нужен так называемый зеленый водород, то есть водород, произведенный методом электролиза из зеленой энергии - ветряной и солнечной. Из какого вида энергии Украина собирается делать водород? Гипотетически, можно делать водород из атомной энергии, но атомная энергия не признается пока Европейским Союзом", - считает эксперт.
Зачем Германия открывает "водородное посольство" на Украине? Что будет, если Запад перестанет закупать российские газ и нефть? Сколько Россия сможет заработать на углеводородах в 2022-м году и что этому может помешать? На эти и ряд других вопросов Константин Симонов ответил в интервью "Sputnik на русском".
Полностью интервью смотрите на Youtube-канале
Sputnik на русском.