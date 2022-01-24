https://uz.sputniknews.ru/20220124/simonov-delo---truba-chto-budet-esli-rossii-otklyuchat-truboprovody-gaza-i-nefti---video-22339125.html

Симонов: дело - труба!? Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти - видео

Симонов: дело - труба!? Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти - видео

В связи с энергетическим кризисом в Европе все острее встает вопрос "водородной дипломатии" и давления на Россию в связи с поставками газа. Каковы перспективы Украины в энергетической сфере рассказывает эксперт Константин Симонов.

2022-01-24T07:45+0500

2022-01-24T07:45+0500

2022-01-24T07:45+0500

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Украина заявляет о перспективах поставки водородной энергии в Европу по доставшемуся ей от Советского Союза трубопроводу. Однако, этим планам не суждено сбыться, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.Зачем Германия открывает "водородное посольство" на Украине? Что будет, если Запад перестанет закупать российские газ и нефть? Сколько Россия сможет заработать на углеводородах в 2022-м году и что этому может помешать? На эти и ряд других вопросов Константин Симонов ответил в интервью "Sputnik на русском".Полностью интервью смотрите на Youtube-канале Sputnik на русском.

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