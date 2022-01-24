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Снова туман: прогноз синоптиков
Снова туман: прогноз синоптиков
По данным Узгидромета, осадков 24 января не ожидается
2022-01-24T11:09+0500
2022-01-24T11:09+0500
общество
узгидромет
прогноз погоды
туман
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Погода в Узбекистане в понедельник сильно не изменится: в республике будет все так же прохладно.Как сообщает Узгидромет, в понедельник по стране осадков не ожидается, местами возможен туман. Воздух прогреется до 3-8 градусов тепла. В северных районах столбик термометра опустится до 0-5 градусов мороза.В предгорных и горных районах также без осадков, местами туман, температура воздуха 0-5 градусов мороза.В Ташкенте осадков не ожидается, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла.Напомним, в выходные территорию республики накрыл циклон, пришедший с побережья Каспийского моря. Холодный фронт вызвал падение температуры и сильные снегопады.
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узгидромет, прогноз погоды, туман

Снова туман: прогноз синоптиков

11:09 24.01.2022
© Pixabay/ashirova0Термометр
Термометр - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2022
© Pixabay/ashirova0
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По данным Узгидромета, осадков 24 января не ожидается
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Погода в Узбекистане в понедельник сильно не изменится: в республике будет все так же прохладно.
Как сообщает Узгидромет, в понедельник по стране осадков не ожидается, местами возможен туман. Воздух прогреется до 3-8 градусов тепла. В северных районах столбик термометра опустится до 0-5 градусов мороза.
В предгорных и горных районах также без осадков, местами туман, температура воздуха 0-5 градусов мороза.
В Ташкенте осадков не ожидается, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла.
Напомним, в выходные территорию республики накрыл циклон, пришедший с побережья Каспийского моря. Холодный фронт вызвал падение температуры и сильные снегопады.
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