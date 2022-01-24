https://uz.sputniknews.ru/20220124/snova-tuman-prognoz-sinoptikov-22344967.html

Снова туман: прогноз синоптиков

Снова туман: прогноз синоптиков

По данным Узгидромета, осадков 24 января не ожидается

2022-01-24T11:09+0500

2022-01-24T11:09+0500

2022-01-24T11:09+0500

общество

узгидромет

прогноз погоды

туман

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Погода в Узбекистане в понедельник сильно не изменится: в республике будет все так же прохладно.Как сообщает Узгидромет, в понедельник по стране осадков не ожидается, местами возможен туман. Воздух прогреется до 3-8 градусов тепла. В северных районах столбик термометра опустится до 0-5 градусов мороза.В предгорных и горных районах также без осадков, местами туман, температура воздуха 0-5 градусов мороза.В Ташкенте осадков не ожидается, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла.Напомним, в выходные территорию республики накрыл циклон, пришедший с побережья Каспийского моря. Холодный фронт вызвал падение температуры и сильные снегопады.

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узгидромет, прогноз погоды, туман