https://uz.sputniknews.ru/20220124/zachem-prezident-armenii-podal-v-otstavku-22342521.html
Зачем президент Армении подал в отставку
Зачем президент Армении подал в отставку
Что сказал сам Саркисян, как будут теперь развиваться события и что предусматривает Конституция? Все, что сейчас известно, — в обзоре.
2022-01-24T09:30+0500
2022-01-24T09:30+0500
2022-01-24T09:36+0500
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отставка
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье заявил, что уходит в отставку.По его словам, здесь нет эмоциональной подоплеки. Саркисян объяснил свое решение отсутствием инструментов влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны, передает Sputnik Армения.Глава государства отметил, что в стране создалась парадоксальная ситуация, когда президент вынужден быть гарантом государственности, фактически не имея какого-либо реального инструмента. По его словам, Армения по форме является парламентской республикой, а по содержанию это не так. Он добавил, что предлагал провести конституционные реформы, смыслом которых было создание государственной системы, основанной на механизмах взаимного сдерживания и противовеса.В России уже выразили обеспокоенность Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил, что "эта отставка ожидалась довольно давно и можно только удивляться, что это произошло так поздно". Политик убежден, что заявление Саркисяна характеризует ситуацию в Армении: у действующей власти, основанной на парламентском большинстве, все меньше оснований внутри страны для уверенности в своих силах.Власти Армении, по мнению Затулина, не справляются с внутриполитической ситуацией и с большим трудом отстаивают интересы страны на внешней арене. Что дальше?Коллеги из Sputnik Армения изучили, что предусматривает Конституция в случае отставки президента.До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. В данном случае — Ален Симонян. Президента избирает Национальное Собрание. Право на выдвижение кандидата в президенты имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.Внеочередные выборы, согласно статье 126 Основного закона страны, проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 после открытия вакансии на должность президента.На фоне информации об отставке президента Армении в сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них фигурирует не только Ален Симонян, но и глава МИД Арарат Мирзоян.
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армения, президент, отставка
Зачем президент Армении подал в отставку
09:30 24.01.2022 (обновлено: 09:36 24.01.2022)
Как будут дальше развиваться события и что говорит Конституция, разбираемся в материале.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье заявил, что уходит в отставку.
По его словам, здесь нет эмоциональной подоплеки.
Саркисян объяснил свое решение отсутствием инструментов влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны, передает Sputnik Армения
.
Глава государства отметил, что в стране создалась парадоксальная ситуация, когда президент вынужден быть гарантом государственности, фактически не имея какого-либо реального инструмента.
По его словам, Армения по форме является парламентской республикой, а по содержанию это не так. Он добавил, что предлагал провести конституционные реформы, смыслом которых было создание государственной системы, основанной на механизмах взаимного сдерживания и противовеса.
"Я рад, что создана комиссия по конституционным реформам, за что выражаю благодарность правительству. Я надеюсь, что, в конце концов, конституционные изменения произойдут, и следующий президент и президентский институт смогут работать в более сбалансированной и скоординированной среде", — подчеркнул Саркисян.
В России уже выразили обеспокоенность
Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил, что "эта отставка ожидалась довольно давно и можно только удивляться, что это произошло так поздно".
Политик убежден, что заявление Саркисяна характеризует ситуацию в Армении: у действующей власти, основанной на парламентском большинстве, все меньше оснований внутри страны для уверенности в своих силах.
Власти Армении, по мнению Затулина, не справляются с внутриполитической ситуацией и с большим трудом отстаивают интересы страны на внешней арене.
Что дальше?
Коллеги из Sputnik Армения
изучили, что предусматривает Конституция в случае отставки президента.
До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. В данном случае — Ален Симонян.
Пока спикер парламента Ален Симонян будет исполнять обязанности президента Армении до новых выборов, его полномочия перейдут вице-спикеру Акопу Аршакяну.
Президента избирает Национальное Собрание. Право на выдвижение кандидата в президенты имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.
Внеочередные выборы, согласно статье 126 Основного закона страны, проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 после открытия вакансии на должность президента.
На фоне информации об отставке президента Армении в сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них фигурирует не только Ален Симонян, но и глава МИД Арарат Мирзоян.