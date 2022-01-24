https://uz.sputniknews.ru/20220124/zachem-prezident-armenii-podal-v-otstavku-22342521.html

Зачем президент Армении подал в отставку

Зачем президент Армении подал в отставку

Что сказал сам Саркисян, как будут теперь развиваться события и что предусматривает Конституция? Все, что сейчас известно, — в обзоре.

2022-01-24T09:30+0500

2022-01-24T09:30+0500

2022-01-24T09:36+0500

в мире

армения

президент

отставка

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье заявил, что уходит в отставку.По его словам, здесь нет эмоциональной подоплеки. Саркисян объяснил свое решение отсутствием инструментов влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны, передает Sputnik Армения.Глава государства отметил, что в стране создалась парадоксальная ситуация, когда президент вынужден быть гарантом государственности, фактически не имея какого-либо реального инструмента. По его словам, Армения по форме является парламентской республикой, а по содержанию это не так. Он добавил, что предлагал провести конституционные реформы, смыслом которых было создание государственной системы, основанной на механизмах взаимного сдерживания и противовеса.В России уже выразили обеспокоенность Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил, что "эта отставка ожидалась довольно давно и можно только удивляться, что это произошло так поздно". Политик убежден, что заявление Саркисяна характеризует ситуацию в Армении: у действующей власти, основанной на парламентском большинстве, все меньше оснований внутри страны для уверенности в своих силах.Власти Армении, по мнению Затулина, не справляются с внутриполитической ситуацией и с большим трудом отстаивают интересы страны на внешней арене. Что дальше?Коллеги из Sputnik Армения изучили, что предусматривает Конституция в случае отставки президента.До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. В данном случае — Ален Симонян. Президента избирает Национальное Собрание. Право на выдвижение кандидата в президенты имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.Внеочередные выборы, согласно статье 126 Основного закона страны, проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 после открытия вакансии на должность президента.На фоне информации об отставке президента Армении в сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них фигурирует не только Ален Симонян, но и глава МИД Арарат Мирзоян.

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армения, президент, отставка