https://uz.sputniknews.ru/20220125/chujoy-bedy-ne-byvaet--pochemu-molodej-uzbekistana-idet-v-volontery-22380734.html

Чужой беды не бывает – почему молодежь Узбекистана идет в волонтеры?

Чужой беды не бывает – почему молодежь Узбекистана идет в волонтеры?

Как студенты из Узбекистана становятся волонтерами, что привлекает их в этом занятии и как они учатся сопереживать и помогать тем, кто особо нуждается в этом.

2022-01-25T21:30+0500

2022-01-25T21:30+0500

2022-01-25T21:30+0500

общество

волонтер

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Они помогают больным детям, участвуют в благотворительных ярмарках и разносят продукты по домам ветеранов ВОВ. О том, что мотивирует ребят-волонтеров помогать окружающим они рассказали в День Студента Sputnik Узбекистан.Амина Махмудова и Фаррух МухаммедовАмина и Фаррух помогают ветеранам Великой Отечественной войны. Амина изучает политологию в Ташкентском государственном университете востоковедения, а Фаррух – будущий юрист-международник, учится в узбекистанском филиале МГИМО. А объединяет их участие в акциях Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", которое представлено в Узбекистане.О работе "Волонтеров Победы" Амина и Фаррух узнали в местном представительстве Россотрудничества."Мой дедушка тоже был ветераном Второй мировой войны, мы жили в разных городах, поэтому не так часто могли навещать его, как хотелось бы, — рассказывает Амина. — Но я знаю, что к нему часто приходили волонтеры. Это так важно и так приятно, когда ветеранам оказывают внимание и поддержку регулярно, а не только в мае".Прежде всего, волонтеры помогают ветеранам продуктами. А еще поздравляют их со всеми возможными праздниками, список которых составляют заранее – это и Новый Год, и Навруз, и День снятия блокады Ленинграда."Нас, как студентов МГИМО, пригласили на новогоднее мероприятие в Россотрудничество. Там я был одет в костюм Деда Мороза. И нам предложили в таком виде поздравить в эти дни кого-то из ветеранов", — рассказывает Фаррух.Акция, когда волонтеры Победы ходят к ветеранам в гости в образах Дедов Морозов, проходит в Ташкенте уже третий год. Сейчас Фаррух приучает к этим мероприятиям своих братьев. По его мнению, учиться волонтерство нисколько не мешает – бывает даже наоборот.Например, в прошлом году Фаррух с другими волонтерами познакомился с ветераном, который рассказал им о своем брате – тот был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Китае."Нам, как студентам МГИМО, это было очень интересно. Он даже показал нам книги своего брата. Эта встреча произвела особое впечатление. Хотя каждый из ветеранов, которых мы навещаем, вселяет в нас желание делать добро", — говорит Фаррух.Камола СафароваКамола Сафарова учится на стоматолога в Ташкентском государственном стоматологическом институте. Девушка мечтает стать челюстно-лицевым хирургом и готовится к поступлению в магистратуру, а в свободное от учебы время развивает движение "Медики-волонтеры".Это сообщество Камола организовала в 2018 году вместе с однокурсником Эльдором Шерматовым. На этот шаг ее подтолкнуло участие в благотворительной ярмарке "Время чудес", где подростки с проблемами здоровья продают свои поделки.Помогая ребятам, Камола вспомнила, что в детства всегда старалась помочь особенным детям – бесплатно учила их английскому языку. А еще Камола увлекалась парикмахерским мастерством и стригла ребят, которые не могли сами ходить в парикмахерскую.Теперь же девшука хотела связать волонтерство с будущей профессией, поэтому решила проводить бесплатные мастер-классы по первой доврачебной медицинской помощи."Мы работаем в нескольких направлениях: инфекционные заболевания, первая медпомощь, половое воспитание. В этом случае нам помогает коллега, которая специализируется по вопросам акушерства и гинекологии. Она читает лекции, проводит "открытые" беседы со студентами, подростками и их родителями. Эта тема все еще считается табуированной, но мы, как коренные узбекистанцы, стараемся делать это деликатно", — говорит Камола.К Камоле и Эльдору присоединились и другие студенты вуза, а преподаватели и ректорат поддержали их деятельность. Возможно, потому что волонтеры максимально стараются, чтобы их мастер-классы не мешали учебе. А еще "Медики-волонтеры" достигают конкретных результатов – в декабре прошлого года на Третьем волонтерском форуме "Мы вместе" в Заамине их признали лучшей инициативой страны и выделили 10 млн сумов.На эти деньги волонтеры заказали тренажер-манекен маленького ребенка, чтобы на нем демонстрировать, как правильно оказать первую помощь до приезда скорой, рассказывает Камола."Во время чрезвычайной ситуации медик не всегда может оказаться рядом, - объясняет волонтер и добавляет, что некоторым слушателям мастер-классов знания уже пригодились. Недавно Камоле позвонила знакомая, которая приходила на лекции "Медиков-волонтеров". Она рассказала, что помочь человеку с приступом эпилепсии. "Конечно, нашей радости не было предела. Ведь если мы не напрямую, то косвенно смогли помочь спасти чью-то жизнь", — улыбается Камола.Исмигуль УсмановаИсмигуль Усманова – тоже будущий медик, только она выбрала специальность терапевта. Волонтером она стала в 15 лет по совету мамы, которая сказала, что ее дочь должна заниматься не только учебой.Первой волонтерской организацией для Исмигуль также стала ярмарка "Время чудес". Всего в ней помогало более ста человек, и девушку поразило, что все они готовы делать что-то хорошее для других просто так. После этого Исмигуль стала участвовать в сборах для малоимущих семей и больных детей – помогала с лекарствами.Средства для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, Исмигуль собирает до сих пор, причем в необычном формате. В 2019 году она познакомилась с казахстанкой Алтынай Муликовой — автором благотворительного проекта "Книга за жизнь". В рамках этой акции волонтеры собирают книги и продают их на специально организованной ярмарке, чтобы помочь онкобольным. Вторая цель акции – приучить людей больше читать, поэтому волонтеры красиво упаковывают книги и специально не пишут на обертке ни названия, ни автора произведения, только его краткое описание."Я поняла, что этот проект позволяет рассказывать о книгах, открывать их для себя по-новому, и что из него можно сделать что-то социальное и доброе. Мое первое предложение после "Привет!" было "Я хочу этот проект в Ташкенте, можно?", — вспоминает Исимгуль.Сейчас Исмигуль и ее друзья организовали спецпункт для сбора книг в Ташкенте. "Мы продаем книги, делаем добро, люди получают знания и вместе с тем кому-то тоже помогают", — говорит она.Мансур ХолбоевМансур Холбоев – студент-юрист и волонтер-поисковик из Ангрена. Как рассказывает сам, помогать людям ему нравится с детства, поэтому он присоединился к поисковому движению СНГ "Единство". В нем состоят 69 волонтеров, 12 из них – узбекистанцы.Все они помогают людям найти друзей и близких по принципу программы "Жди меня". Например, однажды Мансуру передали запрос от девушки, которая искала брата своего деда. Дело в том, что следы этого человека затерялись в Ангрене - до Великой Отечественной войны он жил в Германии, затем попал в плен и оказался здесь.С задачей Мансур справился, но это был очень сложный процесс, говорит он. "А в итоге никто из них даже спасибо не сказал. Бывает и такое", — констатирует Холбоев.Впрочем, волонтерит Мансур не ради благодарности. "Я занимаюсь поисками родственников, одноклассников, сослуживцев, — рассказывает он. — Получив всю необходимую информацию от тех, кто кого-то ищет, я начинаю обход по старым адресам и местам, где они жили и работали. Одним словом, собираю информацию".Как волонтер Мансур привык, что люди, которые могли бы помочь ему в поисках человека, иногда относятся к нему с недоверием, не понимают, зачем он приходит к ним и задает вопросы."В таком случае уже все зависит от меня. Я объясняю, чем занимаюсь, кого и почему ищу. Как правило все стараются помочь", — говорит он.

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

волонтер