https://uz.sputniknews.ru/20220125/kolichestvo-zabolevshix-v-moskve-vyroslo-v-pyat-raz--sobyanin-22374884.html
Количество заболевших в Москве выросло в пять раз – Собянин
Количество заболевших в Москве выросло в пять раз – Собянин
Заболеваемость растет в арифметической прогрессии, рост продлится еще две недели, заявил московский градоначальник.
2022-01-25T18:25+0500
2022-01-25T18:25+0500
2022-01-25T18:25+0500
россия
сергей собянин
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. За две недели количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось в пять раз. Об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.По словам градоначальника, ожидается, что рост заболеваемости продлится еще две недели.Накануне в Москве выявлено более 19 тысяч заболевших. При этом, по данным Собянина, тяжесть заболевания и госпитализации вызвана штаммом "Дельта". Между тем, нагрузка на стационары выросла всего на треть, а количество человек на ИВЛ практически не увеличилось.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей собянин, коронавирус covid-19
Количество заболевших в Москве выросло в пять раз – Собянин
Заболеваемость растет в арифметической прогрессии, рост продлится еще две недели, заявил московский градоначальник.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik.
За две недели количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось в пять раз. Об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости
.
"Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил, ну, скажем там, к декабрьским, к концу декабрьских значений, в пять раз, и за неделю достиг 100 тысяч. Это, конечно, большие цифры", - сказал он.
По словам градоначальника, ожидается, что рост заболеваемости продлится еще две недели.
"Очевидно, с учётом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то ещё как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. А две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет такое серьёзное испытание на всю медицинскую систему и, в первую очередь, поликлиническую", - отметил мэр.
Накануне в Москве выявлено более 19 тысяч заболевших. При этом, по данным Собянина, тяжесть заболевания и госпитализации вызвана штаммом "Дельта". Между тем, нагрузка на стационары выросла всего на треть, а количество человек на ИВЛ практически не увеличилось.