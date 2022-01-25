https://uz.sputniknews.ru/20220125/kolichestvo-zabolevshix-v-moskve-vyroslo-v-pyat-raz--sobyanin-22374884.html

Количество заболевших в Москве выросло в пять раз – Собянин

Количество заболевших в Москве выросло в пять раз – Собянин

Заболеваемость растет в арифметической прогрессии, рост продлится еще две недели, заявил московский градоначальник.

2022-01-25T18:25+0500

2022-01-25T18:25+0500

2022-01-25T18:25+0500

россия

сергей собянин

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22168972_0:0:2350:1322_1920x0_80_0_0_dd1bcffc398529d7f7f926083fd71942.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. За две недели количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось в пять раз. Об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.По словам градоначальника, ожидается, что рост заболеваемости продлится еще две недели.Накануне в Москве выявлено более 19 тысяч заболевших. При этом, по данным Собянина, тяжесть заболевания и госпитализации вызвана штаммом "Дельта". Между тем, нагрузка на стационары выросла всего на треть, а количество человек на ИВЛ практически не увеличилось.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей собянин, коронавирус covid-19