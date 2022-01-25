https://uz.sputniknews.ru/20220125/neskolko-gorodov-uzbekistana-polnostyu-ostalis-bez-sveta-22362620.html
Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
Где отключили электричество и что известно на данный момент — в материале.
2022-01-25T11:29+0500
2022-01-25T11:29+0500
2022-01-25T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Несколько городов Узбекистана остались без света.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik. Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.Ташкентское метро временно приостановило работу. Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости. В Министерстве энергетики заявили, что специалисты сейчас работают над исправлением неполадок.Что именно произошло, пока неизвестно.Сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают коллеги из Sputnik.
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узбекистан, свет
Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
11:29 25.01.2022 (обновлено: 12:12 25.01.2022)
Где отключили свет и что известно на данный момент — в материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Несколько городов Узбекистана остались без света.
Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik
.
Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.
Ташкентское метро временно приостановило работу.
Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.
В Министерстве энергетики заявили
, что специалисты сейчас работают над исправлением неполадок.
Что именно произошло, пока неизвестно.
Сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.
"Свет отключился во всей Центральной Азии. Кыргызстан выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут", — сообщили
в Министерстве энергетики соседней страны.
В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают
коллеги из Sputnik.