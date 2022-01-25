https://uz.sputniknews.ru/20220125/neskolko-gorodov-uzbekistana-polnostyu-ostalis-bez-sveta-22362620.html

Несколько городов Узбекистана полностью остались без света

Несколько городов Узбекистана полностью остались без света

Где отключили электричество и что известно на данный момент — в материале.

2022-01-25T11:29+0500

2022-01-25T11:29+0500

2022-01-25T12:12+0500

общество

узбекистан

свет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/01/22043722_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dab2a10793c9a94a7fc9d6cf8cfd34de.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Несколько городов Узбекистана остались без света.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik. Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.Ташкентское метро временно приостановило работу. Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости. В Министерстве энергетики заявили, что специалисты сейчас работают над исправлением неполадок.Что именно произошло, пока неизвестно.Сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают коллеги из Sputnik.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, свет