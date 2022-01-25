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Новая солистка дуэта Artik & Asti оказалась уроженкой Узбекистана — видео
Новая солистка дуэта Artik & Asti оказалась уроженкой Узбекистана — видео
До прихода в дуэт девушка участвовала в шоу "Голос" и "X-фактор". Все, что известно о новой звезде — в материале.
2022-01-25T09:00+0500
2022-01-25T09:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Новой солисткой популярной группы Artik &amp; Asti станет 29-летняя Севиль Валиева.До прихода в дуэт девушка участвовала в проектах "Голос" и "X-фактор".Валеева оказалась уроженкой Узбекистана. Она родилась в Фергане в 1992 году, однако в 1995-м ее семья переехала в Симферополь.Интересно, что у Севиль нет музыкального образования. Как указано в анкете третьего сезона шоу "Голос", девушка начала петь в университете и активно участвовала в украинских вокальных конкурсах.Теперь же Валеева стала участницей группы Artik &amp; Asti и уже успела поделиться своими эмоциями с подписчиками в Instagram.Лидер дуэта Артём Умрихин признался, что новой вокалистке будет сложно, так как на нее выльется много хейта от поклонников Дзюбы. Он также попросил воспринимать название коллектива Artik &amp; Asti нейтрально и не ассоциировать его с Дзюбой, взявшей псевдоним Анна Asti.Напомним: группа Artik &amp; Asti была основана в 2010 году и распалась совсем недавно — в конце 2021-го. Как писали местные СМИ, это связано с решением вокалистки Анны Дзюбы начать сольную карьеру.Artik — Артём Умрихин — долго скрывал информацию по поводу новой солистки группы, однако затем все же представил участницу.
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Новая солистка дуэта Artik & Asti оказалась уроженкой Узбекистана — видео

09:00 25.01.2022
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаДуэт Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба) на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала "RU.TV" в зале "Крокус Сити Холл" в Москве, архивное фото
Дуэт Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба) на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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До прихода в дуэт девушка участвовала в проектах "Голос" и "X-фактор". Подробнее о новой звезде — в материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Новой солисткой популярной группы Artik & Asti станет 29-летняя Севиль Валиева.
До прихода в дуэт девушка участвовала в проектах "Голос" и "X-фактор".
Валеева оказалась уроженкой Узбекистана. Она родилась в Фергане в 1992 году, однако в 1995-м ее семья переехала в Симферополь.
Интересно, что у Севиль нет музыкального образования. Как указано в анкете третьего сезона шоу "Голос", девушка начала петь в университете и активно участвовала в украинских вокальных конкурсах.
Теперь же Валеева стала участницей группы Artik & Asti и уже успела поделиться своими эмоциями с подписчиками в Instagram.
Лидер дуэта Артём Умрихин признался, что новой вокалистке будет сложно, так как на нее выльется много хейта от поклонников Дзюбы.
Он также попросил воспринимать название коллектива Artik & Asti нейтрально и не ассоциировать его с Дзюбой, взявшей псевдоним Анна Asti.
Напомним: группа Artik & Asti была основана в 2010 году и распалась совсем недавно — в конце 2021-го.
Как писали местные СМИ, это связано с решением вокалистки Анны Дзюбы начать сольную карьеру.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба
Участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
Участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
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Artik — Артём Умрихин — долго скрывал информацию по поводу новой солистки группы, однако затем все же представил участницу.
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