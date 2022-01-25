https://uz.sputniknews.ru/20220125/novaya-solistka-dueta-artik--asti-okazalas-urojenkoy-uzbekistana--video-22359037.html

Новая солистка дуэта Artik & Asti оказалась уроженкой Узбекистана — видео

Новая солистка дуэта Artik & Asti оказалась уроженкой Узбекистана — видео

До прихода в дуэт девушка участвовала в шоу "Голос" и "X-фактор". Все, что известно о новой звезде — в материале.

2022-01-25T09:00+0500

2022-01-25T09:00+0500

2022-01-25T09:00+0500

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узбекистан

солист

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Новой солисткой популярной группы Artik & Asti станет 29-летняя Севиль Валиева.До прихода в дуэт девушка участвовала в проектах "Голос" и "X-фактор".Валеева оказалась уроженкой Узбекистана. Она родилась в Фергане в 1992 году, однако в 1995-м ее семья переехала в Симферополь.Интересно, что у Севиль нет музыкального образования. Как указано в анкете третьего сезона шоу "Голос", девушка начала петь в университете и активно участвовала в украинских вокальных конкурсах.Теперь же Валеева стала участницей группы Artik & Asti и уже успела поделиться своими эмоциями с подписчиками в Instagram.Лидер дуэта Артём Умрихин признался, что новой вокалистке будет сложно, так как на нее выльется много хейта от поклонников Дзюбы. Он также попросил воспринимать название коллектива Artik & Asti нейтрально и не ассоциировать его с Дзюбой, взявшей псевдоним Анна Asti.Напомним: группа Artik & Asti была основана в 2010 году и распалась совсем недавно — в конце 2021-го. Как писали местные СМИ, это связано с решением вокалистки Анны Дзюбы начать сольную карьеру.Artik — Артём Умрихин — долго скрывал информацию по поводу новой солистки группы, однако затем все же представил участницу.

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узбекистан, солист