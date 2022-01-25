https://uz.sputniknews.ru/20220125/pochemu-otklyuchilsya-svet-22364596.html
Почему отключился свет
Почему отключился свет
Во вторник утром в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошел массовый блэкаут. Как это случилось - ответы в материале.
2022-01-25T12:32+0500
2022-01-25T12:32+0500
2022-01-25T12:47+0500
общество
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/09/15748202_573:0:3618:1713_1920x0_80_0_0_0afa229013f777c4813b7de2158633dc.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. По данным Министерства энергетики Узбекистана, причиной массового отключения электроэнергии во многих городах республики стала авария в электросетях соседнего Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.Из-за крупной аварии в электросетях Казахстана без света остались многие казахские и кыргызские города, сообщает пресс-служба. В результате аварии изменилось напряжение в единой электросети государств-соседей."В результате было отключено электричество в городах и районах Ферганы и Ташкента, в Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях", - сообщает пресс-служба.В настоящее время ведутся работы по подключению каждой электростанции в отдельности. При этом Министерство энергетики Казахстана сообщило, что причиной аварии стало быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана."Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - сообщили в KEGOC. Произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана". Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.Ташкентское метро временно приостановило работу.Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/09/15748202_953:0:3237:1713_1920x0_80_0_0_ee712cef5e6e3fae617610891c0e35a7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
электричество
Почему отключился свет
12:32 25.01.2022 (обновлено: 12:47 25.01.2022)
Названы причины массового блэкаута в Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik
. По данным Министерства энергетики Узбекистана, причиной массового отключения электроэнергии во многих городах республики стала авария в электросетях соседнего Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале
.
Из-за крупной аварии в электросетях Казахстана без света остались многие казахские и кыргызские города, сообщает пресс-служба. В результате аварии изменилось напряжение в единой электросети государств-соседей.
"В результате было отключено электричество в городах и районах Ферганы и Ташкента, в Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях", - сообщает пресс-служба.
В настоящее время ведутся работы по подключению каждой электростанции в отдельности.
При этом Министерство энергетики Казахстана сообщило
, что причиной аварии стало быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана", - сообщили в KEGOC.
Произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана". Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.
Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik
.
Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.
Ташкентское метро временно приостановило работу.
Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.