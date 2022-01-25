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Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220125/poezda-pridut-s-opozdaniem-22363865.html
Поезда придут с опозданием
Поезда придут с опозданием
Из-за масштабного отключения света может измениться расписание прибытия поездов
2022-01-25T12:09+0500
2022-01-25T12:15+0500
общество
поезд
электричество
расписание
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ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Из-за масштабного отключения света может измениться расписание прибытия поездов, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Из-за аварии в электросетях в Казахстане без света остались многие населенные пункты Узбекистана.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.Ташкентское метро временно приостановило работу.Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.
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поезд, электричество, расписание

Поезда придут с опозданием

12:09 25.01.2022 (обновлено: 12:15 25.01.2022)
© Unsplash / Abdul RaazСкоростной поезд "Афросиаб"
Скоростной поезд Афросиаб - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© Unsplash / Abdul Raaz
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Из-за масштабного отключения света изменяется график прибытия поездов.
ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Из-за масштабного отключения света может измениться расписание прибытия поездов, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
Из-за аварии в электросетях в Казахстане без света остались многие населенные пункты Узбекистана.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.
Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.
Ташкентское метро временно приостановило работу.
Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.
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