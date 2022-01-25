https://uz.sputniknews.ru/20220125/poezda-pridut-s-opozdaniem-22363865.html

Поезда придут с опозданием

Поезда придут с опозданием

Из-за масштабного отключения света может измениться расписание прибытия поездов

2022-01-25T12:09+0500

2022-01-25T12:09+0500

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общество

поезд

электричество

расписание

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ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Из-за масштабного отключения света может измениться расписание прибытия поездов, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Из-за аварии в электросетях в Казахстане без света остались многие населенные пункты Узбекистана.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.Ташкентское метро временно приостановило работу.Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

поезд, электричество, расписание