https://uz.sputniknews.ru/20220125/pryamikom-iz-anglii-limonnyy-keks-s-xrustyaschey-korochkoy-22357703.html
Прямиком из Англии: лимонный кекс с хрустящей корочкой
Прямиком из Англии: лимонный кекс с хрустящей корочкой
Душистый, в меру сладкий, с хрустящей сахарной корочкой - идеальный для завтрака или вечернего чаепития. Предлагаем вам рецепт любимого лимонного кекса английских хозяек.
2022-01-25T07:30+0500
2022-01-25T07:30+0500
2022-01-25T07:30+0500
это интересно
рецепт
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Чаепитие в Англии — это целая философия. Чаю и всему, что его окружает, придается большое значение. И выпечка к чаю должна быть соответствующей — традиционной, стильной, не слишком сладкой, но и простой в приготовлении, как лимонный кекс. Предлагаем вам испечь любимый лимонный кекс английских домохозяек по рецепту от знаменитого британского кондитера Мэри Бэрри.Ингредиенты:ПриготовлениеВыстелите форму пергаментом. Разогрейте духовку до 160 градусов.Выложите все ингредиенты для теста в большую ёмкость и хорошенько взбейте миксером до однородности.Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета. Готовому кексу дайте отстояться в форме несколько минут, затем выньте из формы, снимите пергамент.Смешайте сок двух лимонов с сахаром, получившимся густым сиропом аккуратно полейте еще теплый кекс. Подавайте лимонный кекс охлажденным, когда сахар схватится в хрустящую корочку.Читайте также: Ароматный тертый пирог-печенье
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MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт
Прямиком из Англии: лимонный кекс с хрустящей корочкой
Душистый, в меру сладкий, с хрустящей сахарной корочкой — идеальный для завтрака или вечернего чаепития. Предлагаем вам рецепт любимого лимонного кекса английских хозяек.
Чаепитие в Англии — это целая философия. Чаю и всему, что его окружает, придается большое значение. И выпечка к чаю должна быть соответствующей — традиционной, стильной, не слишком сладкой, но и простой в приготовлении, как лимонный кекс. Предлагаем вам испечь любимый лимонный кекс английских домохозяек по рецепту от знаменитого британского кондитера Мэри Бэрри.
Ингредиенты:
225 г размягченного сливочного масла;
225 г сахара для теста и 175 г для глазури;
Приготовление
Выстелите форму пергаментом. Разогрейте духовку до 160 градусов.
Выложите все ингредиенты для теста в большую ёмкость и хорошенько взбейте миксером до однородности.
Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета. Готовому кексу дайте отстояться в форме несколько минут, затем выньте из формы, снимите пергамент.
Смешайте сок двух лимонов с сахаром, получившимся густым сиропом аккуратно полейте еще теплый кекс.
Подавайте лимонный кекс охлажденным, когда сахар схватится в хрустящую корочку.