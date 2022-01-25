https://uz.sputniknews.ru/20220125/pryamikom-iz-anglii-limonnyy-keks-s-xrustyaschey-korochkoy-22357703.html

Прямиком из Англии: лимонный кекс с хрустящей корочкой

Прямиком из Англии: лимонный кекс с хрустящей корочкой

Душистый, в меру сладкий, с хрустящей сахарной корочкой - идеальный для завтрака или вечернего чаепития. Предлагаем вам рецепт любимого лимонного кекса английских хозяек.

2022-01-25T07:30+0500

2022-01-25T07:30+0500

2022-01-25T07:30+0500

это интересно

рецепт

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Чаепитие в Англии — это целая философия. Чаю и всему, что его окружает, придается большое значение. И выпечка к чаю должна быть соответствующей — традиционной, стильной, не слишком сладкой, но и простой в приготовлении, как лимонный кекс. Предлагаем вам испечь любимый лимонный кекс английских домохозяек по рецепту от знаменитого британского кондитера Мэри Бэрри.Ингредиенты:ПриготовлениеВыстелите форму пергаментом. Разогрейте духовку до 160 градусов.Выложите все ингредиенты для теста в большую ёмкость и хорошенько взбейте миксером до однородности.Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета. Готовому кексу дайте отстояться в форме несколько минут, затем выньте из формы, снимите пергамент.Смешайте сок двух лимонов с сахаром, получившимся густым сиропом аккуратно полейте еще теплый кекс. Подавайте лимонный кекс охлажденным, когда сахар схватится в хрустящую корочку.Читайте также: Ароматный тертый пирог-печенье

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рецепт