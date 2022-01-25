https://uz.sputniknews.ru/20220125/tashkentskoe-metro-priostanovilo-rabotu-iz-za-blekauta-22363221.html

Ташкентское метро приостановило работу из-за блэкаута

Ташкентское метро приостановило работу из-за блэкаута

Блэкаут затронул не только Узбекистан, но и всю Центральную Азию. Подробности — в материале.

2022-01-25T11:55+0500

2022-01-25T11:55+0500

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общество

метро

ташкент

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Работа столичного метрополитена приостановлена из-за массового отключения электроэнергии в стране.Метро снова возобновит работу после устранения неисправности. Массовое отключение электричества произошло во вторник в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Что именно случилось, пока не ясно. Многие жители столкнулись с отключениями воды. Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, так как уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости. В Минэнерго заявили, что специалисты сейчас работают над исправлением неполадок.Между тем блэкаут произошел не только в Узбекистане: сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают коллеги из Sputnik.

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метро, ташкент, электроэнергия