https://uz.sputniknews.ru/20220125/tashkentskoe-metro-priostanovilo-rabotu-iz-za-blekauta-22363221.html
Ташкентское метро приостановило работу из-за блэкаута
Ташкентское метро приостановило работу из-за блэкаута
Блэкаут затронул не только Узбекистан, но и всю Центральную Азию. Подробности — в материале.
2022-01-25T11:55+0500
2022-01-25T11:55+0500
2022-01-25T12:12+0500
общество
метро
ташкент
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Работа столичного метрополитена приостановлена из-за массового отключения электроэнергии в стране.Метро снова возобновит работу после устранения неисправности. Массовое отключение электричества произошло во вторник в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Что именно случилось, пока не ясно. Многие жители столкнулись с отключениями воды. Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, так как уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости. В Минэнерго заявили, что специалисты сейчас работают над исправлением неполадок.Между тем блэкаут произошел не только в Узбекистане: сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают коллеги из Sputnik.
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метро, ташкент, электроэнергия
Ташкентское метро приостановило работу из-за блэкаута
11:55 25.01.2022 (обновлено: 12:12 25.01.2022)
Утром во всех районах столицы произошло отключение электроэнергии. Блэкаут затронул не только Ташкент. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Работа столичного метрополитена приостановлена из-за массового отключения электроэнергии в стране.
"В связи с отключением электроэнергии во всех районах Ташкента временно приостановлено движение метро по всем направлениям метрополитена", — сообщили в пресс-службе.
Метро снова возобновит работу после устранения неисправности.
Массовое отключение электричества произошло во вторник в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik
.
Что именно случилось, пока не ясно.
Многие жители столкнулись с отключениями воды. Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, так как уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.
В Минэнерго заявили
, что специалисты сейчас работают над исправлением неполадок.
Между тем блэкаут произошел не только в Узбекистане: сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.
"Свет отключился во всей Центральной Азии. Кыргызстан выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут", — сообщили
в Министерстве энергетики соседней страны.
В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают
коллеги из Sputnik.