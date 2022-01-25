Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220125/vo-mnogix-regionax-uzbekistana-voznikli-pereboi-s-vodoy-i-otopleniem-22363475.html
Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением
Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением
Сегодня утром в стране произошло массовое отключение электричества. Все, что известно на данный момент, — в материале.
2022-01-25T12:07+0500
2022-01-25T12:22+0500
общество
узбекистан
отопление
вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/657/50/6575050_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f0de1a365699c8dfde81d0d938bfa091.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением.Утром сразу несколько городов остались без света. Из-за этого нарушилась работы других сетей.Напомним: массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу.Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости. В Министерстве энергетики заверили, что специалисты уже работают над исправлением неполадок.Что именно произошло, пока не ясно.Сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают коллеги из Sputnik.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/657/50/6575050_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9a81e0ff895507afd81501a671a56348.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, отопление, вода

Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением

12:07 25.01.2022 (обновлено: 12:22 25.01.2022)
© FRANCK FIFE / AFPСтакан с водой
Стакан с водой - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© FRANCK FIFE / AFP
Подписаться на
Сегодня утром в стране произошло массовое отключение электричества. Все, что известно на данный момент, — в материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением.
Утром сразу несколько городов остались без света. Из-за этого нарушилась работы других сетей.
"Хотим предупредить вас о перебоях в работе сетей отопления, канализации и питьевого водоснабжения во многих регионах страны из-за отключения электроэнергии", — сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним: массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу.
Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.
В Министерстве энергетики заверили, что специалисты уже работают над исправлением неполадок.
Что именно произошло, пока не ясно.
Сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.
"Свет отключился во всей Центральной Азии. Кыргызстан выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут", — сообщили в Министерстве энергетики соседней страны.
В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают коллеги из Sputnik.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский