https://uz.sputniknews.ru/20220125/vo-mnogix-regionax-uzbekistana-voznikli-pereboi-s-vodoy-i-otopleniem-22363475.html
Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением
Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением
Сегодня утром в стране произошло массовое отключение электричества. Все, что известно на данный момент, — в материале.
2022-01-25T12:07+0500
2022-01-25T12:07+0500
2022-01-25T12:22+0500
общество
узбекистан
отопление
вода
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением.Утром сразу несколько городов остались без света. Из-за этого нарушилась работы других сетей.Напомним: массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу.Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости. В Министерстве энергетики заверили, что специалисты уже работают над исправлением неполадок.Что именно произошло, пока не ясно.Сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают коллеги из Sputnik.
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узбекистан, отопление, вода
Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением
12:07 25.01.2022 (обновлено: 12:22 25.01.2022)
Сегодня утром в стране произошло массовое отключение электричества. Все, что известно на данный момент, — в материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением.
Утром сразу несколько городов остались без света. Из-за этого нарушилась работы других сетей.
"Хотим предупредить вас о перебоях в работе сетей отопления, канализации и питьевого водоснабжения во многих регионах страны из-за отключения электроэнергии", — сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним: массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik
.
Ташкентское метро временно приостановило работу.
Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.
В Министерстве энергетики заверили
, что специалисты уже работают над исправлением неполадок.
Что именно произошло, пока не ясно.
Сообщения об отключении света поступают также из Алматы, Бишкека и разных районов Кыргызстана.
"Свет отключился во всей Центральной Азии. Кыргызстан выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут", — сообщили
в Министерстве энергетики соседней страны.
В Казахстане 50% электроснабжения уже восстановлено, передают
коллеги из Sputnik.