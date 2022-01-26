Сказочные виды и необычные портреты: победители конкурса Travel Photographer of the Year

Идлиб, Сирия. До начала войны этот район был знаменит благодаря количеству верующих, собирающихся здесь для разговения во время священного месяца Рамадан. Из-за войны район опустел, но после периода относительного спокойствия жители вновь едят вместе. Фотограф: Мунеб Таим, Сирия.