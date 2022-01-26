Сказочные виды и необычные портреты: победители конкурса Travel Photographer of the Year

Национальный парк Денали, Аляска. Сказочные кадры внезапного снегопада в осенней тундре. Фотограф Фортунато Гатто, Италия.
Национальный парк Денали, Аляска. Сказочные кадры внезапного снегопада в осенней тундре. Фотограф Фортунато Гатто, Италия.
Графство Лайкипия, Кения. Леопард "пойманный" фотоловушкой. Фотограф Уильям Беррард-Лукас, Великобритания.
Графство Лайкипия, Кения. Леопард "пойманный" фотоловушкой. Фотограф Уильям Беррард-Лукас, Великобритания.
Невероятные пейзажи Шотландии. Фотограф Фортунато Гатто, Италия.
Невероятные пейзажи Шотландии. Фотограф Фортунато Гатто, Италия.
Скачки на верблюдах. Шарджа, ОАЭ. Победитель в номинации "Юный фотограф" (14 лет и младше) Индиго Лармур.
Скачки на верблюдах. Шарджа, ОАЭ. Победитель в номинации "Юный фотограф" (14 лет и младше) Индиго Лармур.
Известный вьетнамский изготовитель обуви, 90-летний Тринх Нгок по сей день изготавливает обусь для королевской семьи Камбоджи и многих знаменитостей. Фотограф Вьет Ван Тран, Вьетнам.
Известный вьетнамский изготовитель обуви, 90-летний Тринх Нгок по сей день изготавливает обусь для королевской семьи Камбоджи и многих знаменитостей. Фотограф Вьет Ван Тран, Вьетнам.
Национальный парк Гранд-Тетон, Вайоминг, США. Густой дым от лесных пожаров почти скрыл из виду горы. Фотограф: Тевин Ким, США.
Национальный парк Гранд-Тетон, Вайоминг, США. Густой дым от лесных пожаров почти скрыл из виду горы. Фотограф: Тевин Ким, США.
Фламинго над озером Магади, Кения. Фотограф Джие Фишер, США.
Фламинго над озером Магади, Кения. Фотограф Джие Фишер, США.
Жительница деревни Чомакдаг в Турции в традиционной местной одежде. Фотограф: Дилек Юар, Турция.
Жительница деревни Чомакдаг в Турции в традиционной местной одежде. Фотограф: Дилек Юар, Турция.
Ярко-красная осень в парке Магнолия Рдиж. Техас, США. Фотограф: Джай Шет, США.
Ярко-красная осень в парке Магнолия Рдиж. Техас, США. Фотограф: Джай Шет, США.
Национальное конное состязания аламан-улак в городе Узген, Кыргызстан. Фотограф: Алан Шрёдер, Швеция.
Национальное конное состязания аламан-улак в городе Узген, Кыргызстан. Фотограф: Алан Шрёдер, Швеция.
Загадочное создание в океанских водах у побережья Филиппин. Фотограф: Чжиюе Ши, Китай.
Загадочное создание в океанских водах у побережья Филиппин. Фотограф: Чжиюе Ши, Китай.
Подготовка к "танцу смерти" - традиционной части представления Страстей Христовых на улицах городов в Каталонии, Испания. Фотограф: Дани Салва, Испания.
Подготовка к "танцу смерти" - традиционной части представления Страстей Христовых на улицах городов в Каталонии, Испания. Фотограф: Дани Салва, Испания.
Потомственный пастух Клаудио Специале ночует в крохотной подземной лачужке, называемой здесь "байт", чтобы быть ближе к стаду. Ломбардия, Италия. Фотограф: Беньямино Писатти, Италия.
Потомственный пастух Клаудио Специале ночует в крохотной подземной лачужке, называемой здесь "байт", чтобы быть ближе к стаду. Ломбардия, Италия. Фотограф: Беньямино Писатти, Италия.
Юная мусульманка с полностью закрытым лицом. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия.
Юная мусульманка с полностью закрытым лицом. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия.
Горы мусора, выброшенные морем на берег в Бразилии. Фотограф: Джонни Хаглунд. Норвегия.
Горы мусора, выброшенные морем на берег в Бразилии. Фотограф: Джонни Хаглунд. Норвегия.
Пхёнчан, Южная КОрея, 22-метровые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Пхёнчан, Южная КОрея, 22-метровые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Идлиб, Сирия. До начала войны этот район был знаменит благодаря количеству верующих, собирающихся здесь для разговения во время священного месяца Рамадан. Из-за войны район опустел, но после периода относительного спокойствия жители вновь едят вместе. Фотограф: Мунеб Таим, Сирия.
Идлиб, Сирия. До начала войны этот район был знаменит благодаря количеству верующих, собирающихся здесь для разговения во время священного месяца Рамадан. Из-за войны район опустел, но после периода относительного спокойствия жители вновь едят вместе. Фотограф: Мунеб Таим, Сирия.
Монахи близ монастеря Баган, Мьянма. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия.
Монахи близ монастеря Баган, Мьянма. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия.