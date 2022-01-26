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Сказочные виды и необычные портреты: победители конкурса Travel Photographer of the Year
Сказочные виды и необычные портреты: победители конкурса Travel Photographer of the Year
Объявлены победители самого престижного конкурса туристической фотографии Trave Photographer of the Year-2021. Жюри пришлось просмотреть тысячи фотографий из более чем ста стран мира. Лучшие фото - в подборке Sputnik.
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фото, мультимедиа , фотоконкурс

Сказочные виды и необычные портреты: победители конкурса Travel Photographer of the Year

22:00 26.01.2022
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Объявлены победители самого престижного конкурса туристической фотографии Trave Photographer of the Year-2021. Жюри пришлось просмотреть тысячи фотографий из более чем ста стран мира. Лучшие фото - в подборке Sputnik.
© Foto : Fortunato Gatto / Travel Photographer of the Year

Национальный парк Денали, Аляска. Сказочные кадры внезапного снегопада в осенней тундре. Фотограф Фортунато Гатто, Италия.

Национальный парк Денали, Аляска. Сказочные кадры внезапного снегопада в осенней тундре. Фотограф Фортунато Гатто, Италия. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Fortunato Gatto / Travel Photographer of the Year

Национальный парк Денали, Аляска. Сказочные кадры внезапного снегопада в осенней тундре. Фотограф Фортунато Гатто, Италия.

© Foto : William Burrard-Lucas / Travel Photographer of the Year

Графство Лайкипия, Кения. Леопард "пойманный" фотоловушкой. Фотограф Уильям Беррард-Лукас, Великобритания.

Графство Лайкипия, Кения. Леопард &quot;пойманный&quot; фотоловушкой. Фотограф Уильям Беррард-Лукас, Великобритания. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : William Burrard-Lucas / Travel Photographer of the Year

Графство Лайкипия, Кения. Леопард "пойманный" фотоловушкой. Фотограф Уильям Беррард-Лукас, Великобритания.

© Foto : Fortunato Gatto / Travel Photographer of the Year

Невероятные пейзажи Шотландии. Фотограф Фортунато Гатто, Италия.

Невероятные пейзажи Шотландии. Фотограф Фортунато Гатто, Италия. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Fortunato Gatto / Travel Photographer of the Year

Невероятные пейзажи Шотландии. Фотограф Фортунато Гатто, Италия.

© Foto : Indigo Larmour / Travel Photographer of the Year

Скачки на верблюдах. Шарджа, ОАЭ. Победитель в номинации "Юный фотограф" (14 лет и младше) Индиго Лармур.

Скачки на верблюдах. Шарджа, ОАЭ. Победитель в номинации &quot;Юный фотограф&quot; (14 лет и младше) Индиго Лармур. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Indigo Larmour / Travel Photographer of the Year

Скачки на верблюдах. Шарджа, ОАЭ. Победитель в номинации "Юный фотограф" (14 лет и младше) Индиго Лармур.

© Foto : Viet Van Tran / Travel Photographer of the Year

Известный вьетнамский изготовитель обуви, 90-летний Тринх Нгок по сей день изготавливает обусь для королевской семьи Камбоджи и многих знаменитостей. Фотограф Вьет Ван Тран, Вьетнам.

Известный вьетнамский изготовитель обуви, 90-летний Тринх Нгок по сей день изготавливает обусь для королевской семьи Камбоджи и многих знаменитостей. Фотограф Вьет Ван Тран, Вьетнам. - Sputnik Узбекистан
5/18
© Foto : Viet Van Tran / Travel Photographer of the Year

Известный вьетнамский изготовитель обуви, 90-летний Тринх Нгок по сей день изготавливает обусь для королевской семьи Камбоджи и многих знаменитостей. Фотограф Вьет Ван Тран, Вьетнам.

© Foto : Tevin Kim / Travel Photographer of the Year

Национальный парк Гранд-Тетон, Вайоминг, США. Густой дым от лесных пожаров почти скрыл из виду горы. Фотограф: Тевин Ким, США.

Национальный парк Гранд-Тетон, Вайоминг, США. Густой дым от лесных пожаров почти скрыл из виду горы. Фотограф: Тевин Ким, США. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Tevin Kim / Travel Photographer of the Year

Национальный парк Гранд-Тетон, Вайоминг, США. Густой дым от лесных пожаров почти скрыл из виду горы. Фотограф: Тевин Ким, США.

© Foto : Jie Fischer / Travel Photographer of the Year

Фламинго над озером Магади, Кения. Фотограф Джие Фишер, США.

Фламинго над озером Магади, Кения. Фотограф Джие Фишер, США. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Jie Fischer / Travel Photographer of the Year

Фламинго над озером Магади, Кения. Фотограф Джие Фишер, США.

© Foto : F Dilek Uyar / Travel Photographer of the Year

Жительница деревни Чомакдаг в Турции в традиционной местной одежде. Фотограф: Дилек Юар, Турция.

Жительница деревни Чомакдаг в Турции в традиционной местной одежде. Фотограф: Дилек Юар, Турция. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : F Dilek Uyar / Travel Photographer of the Year

Жительница деревни Чомакдаг в Турции в традиционной местной одежде. Фотограф: Дилек Юар, Турция.

© Foto : Jai Shet / Travel Photographer of the Year

Ярко-красная осень в парке Магнолия Рдиж. Техас, США. Фотограф: Джай Шет, США.

Ярко-красная осень в парке Магнолия Рдиж. Техас, США. Фотограф: Джай Шет, США. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Foto : Jai Shet / Travel Photographer of the Year

Ярко-красная осень в парке Магнолия Рдиж. Техас, США. Фотограф: Джай Шет, США.

© Foto : Alain Schroeder / Travel Photographer of the Year

Национальное конное состязания аламан-улак в городе Узген, Кыргызстан. Фотограф: Алан Шрёдер, Швеция.

Национальное конное состязания аламан-улак в городе Узген, Кыргызстан. Фотограф: Алан Шрёдер, Швеция. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Foto : Alain Schroeder / Travel Photographer of the Year

Национальное конное состязания аламан-улак в городе Узген, Кыргызстан. Фотограф: Алан Шрёдер, Швеция.

© Foto : Zhiyue Shi / Travel Photographer of the Year

Загадочное создание в океанских водах у побережья Филиппин. Фотограф: Чжиюе Ши, Китай.

Загадочное создание в океанских водах у побережья Филиппин. Фотограф: Чжиюе Ши, Китай. - Sputnik Узбекистан
11/18
© Foto : Zhiyue Shi / Travel Photographer of the Year

Загадочное создание в океанских водах у побережья Филиппин. Фотограф: Чжиюе Ши, Китай.

© Foto : Dani Salvà / Travel Photographer of the Year

Подготовка к "танцу смерти" - традиционной части представления Страстей Христовых на улицах городов в Каталонии, Испания. Фотограф: Дани Салва, Испания.

Подготовка к &quot;танцу смерти&quot; - традиционной части представления Страстей Христовых на улицах городов в Каталонии, Испания. Фотограф: Дани Салва, Испания. - Sputnik Узбекистан
12/18
© Foto : Dani Salvà / Travel Photographer of the Year

Подготовка к "танцу смерти" - традиционной части представления Страстей Христовых на улицах городов в Каталонии, Испания. Фотограф: Дани Салва, Испания.

© Foto : Beniamino Pisati / Travel Photographer of the Year

Потомственный пастух Клаудио Специале ночует в крохотной подземной лачужке, называемой здесь "байт", чтобы быть ближе к стаду. Ломбардия, Италия. Фотограф: Беньямино Писатти, Италия.

Потомственный пастух Клаудио Специале ночует в крохотной подземной лачужке, называемой здесь &quot;байт&quot;, чтобы быть ближе к стаду. Ломбардия, Италия. Фотограф: Беньямино Писатти, Италия. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Foto : Beniamino Pisati / Travel Photographer of the Year

Потомственный пастух Клаудио Специале ночует в крохотной подземной лачужке, называемой здесь "байт", чтобы быть ближе к стаду. Ломбардия, Италия. Фотограф: Беньямино Писатти, Италия.

© Foto : Alessandro Bergamini / Travel Photographer of the Year

Юная мусульманка с полностью закрытым лицом. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия.

Юная мусульманка с полностью закрытым лицом. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия. - Sputnik Узбекистан
14/18
© Foto : Alessandro Bergamini / Travel Photographer of the Year

Юная мусульманка с полностью закрытым лицом. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия.

© Foto : Johnny Haglund / Travel Photographer of the Year

Горы мусора, выброшенные морем на берег в Бразилии. Фотограф: Джонни Хаглунд. Норвегия.

Горы мусора, выброшенные морем на берег в Бразилии. Фотограф: Джонни Хаглунд. Норвегия. - Sputnik Узбекистан
15/18
© Foto : Johnny Haglund / Travel Photographer of the Year

Горы мусора, выброшенные морем на берег в Бразилии. Фотограф: Джонни Хаглунд. Норвегия.

© Foto : Alain Schroeder / Travel Photographer of the Year

Пхёнчан, Южная КОрея, 22-метровые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Пхёнчан, Южная КОрея, 22-метровые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Alain Schroeder / Travel Photographer of the Year

Пхёнчан, Южная КОрея, 22-метровые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

© Foto : Mouneb Taim / Travel Photographer of the Year

Идлиб, Сирия. До начала войны этот район был знаменит благодаря количеству верующих, собирающихся здесь для разговения во время священного месяца Рамадан. Из-за войны район опустел, но после периода относительного спокойствия жители вновь едят вместе. Фотограф: Мунеб Таим, Сирия.

Идлиб, Сирия. До начала войны этот район был знаменит благодаря количеству верующих, собирающихся здесь для разговения во время священного месяца Рамадан. Из-за войны район опустел, но после периода относительного спокойствия жители вновь едят вместе. Фотограф: Мунеб Таим, Сирия. - Sputnik Узбекистан
17/18
© Foto : Mouneb Taim / Travel Photographer of the Year

Идлиб, Сирия. До начала войны этот район был знаменит благодаря количеству верующих, собирающихся здесь для разговения во время священного месяца Рамадан. Из-за войны район опустел, но после периода относительного спокойствия жители вновь едят вместе. Фотограф: Мунеб Таим, Сирия.

© Foto : Alessandro Bergamini / Travel Photographer of the Year

Монахи близ монастеря Баган, Мьянма. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия.

Монахи близ монастеря Баган, Мьянма. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Foto : Alessandro Bergamini / Travel Photographer of the Year

Монахи близ монастеря Баган, Мьянма. Фотограф: Алессандро Бергамини, Италия.

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