https://uz.sputniknews.ru/20220126/gde-vosstanovleno-vodosnabjenie-22388130.html

Где восстановлено водоснабжение

Где восстановлено водоснабжение

Из-за массового отключения света накануне во многих районах возникли перебои с водоснабжением. Где подачу воды уже восстановили - в инфографике Sputnik.

2022-01-26T12:41+0500

2022-01-26T12:41+0500

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инфографика

мультимедиа

водоснабжение

карта

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В связи с массовым отключением света 25 января во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водоснабжением. Компания "Узсувтаъминот" ("Узводоснабжение") создала оперштабы, которые развозили жителям питьевую воду.По данным Министерства жилищно-коммунального обслуживания, к утру 26 января удалось восстановить подачу воды в семи регионах республики.

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мультимедиа , водоснабжение, карта, инфографика