https://uz.sputniknews.ru/20220126/gde-vosstanovleno-vodosnabjenie-22388130.html
Где восстановлено водоснабжение
Где восстановлено водоснабжение
Из-за массового отключения света накануне во многих районах возникли перебои с водоснабжением. Где подачу воды уже восстановили - в инфографике Sputnik.
2022-01-26T12:41+0500
2022-01-26T12:41+0500
2022-01-26T13:13+0500
инфографика
мультимедиа
водоснабжение
карта
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В связи с массовым отключением света 25 января во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водоснабжением. Компания "Узсувтаъминот" ("Узводоснабжение") создала оперштабы, которые развозили жителям питьевую воду.По данным Министерства жилищно-коммунального обслуживания, к утру 26 января удалось восстановить подачу воды в семи регионах республики.
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мультимедиа , водоснабжение, карта, инфографика
Где восстановлено водоснабжение
12:41 26.01.2022 (обновлено: 13:13 26.01.2022)
Из-за массового отключения света накануне во многих районах возникли перебои с водоснабжением. Где подачу воды уже восстановили - в инфографике Sputnik.
В связи с массовым отключением света 25 января во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водоснабжением. Компания "Узсувтаъминот" ("Узводоснабжение") создала оперштабы, которые развозили жителям питьевую воду.
По данным Министерства жилищно-коммунального обслуживания, к утру 26 января удалось восстановить подачу воды в семи регионах республики.