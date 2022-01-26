Снимок из Узгена победил в международном фотоконкурсе

"Высокая точка съемки этого водоворота соревнующихся мужчин дает нам яркое представление об этом событии, которого просто нельзя было бы добиться при съемке с земли. Куда ни взглянешь, везде что-то происходит, и взгляд постоянно блуждает по снимку, раскрывая все новые и новые детали", - так прокомментировали снимок члены жюри.