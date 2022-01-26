https://uz.sputniknews.ru/20220126/snimok-iz-uzgena-pobedil-v-mejdunarodnom-fotokonkurse-22394938.html
Снимок из Узгена победил в международном фотоконкурсе
Снимок из Узгена победил в международном фотоконкурсе
Фото конного состязания из Узгена победило в международном конкурсе туристической фотографии Travel Photographer of the Year. 26.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-26T16:23+0500
2022-01-26T16:23+0500
2022-01-26T16:23+0500
в мире
кыргызстан
фотоконкурс
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Фотография, сделанная в Ошской области Кыргызстана стала победителем международного конкурса туристической фотографии Travel Photographer of the Year-2021.На снимке, сделанном бельгийским фотографом Аланом Шрёдером, десятки всадников в национальных кыргызских головных уборах участвуют в конном состязании Аламан-Улак. Как отмечает автор фото, состязание организовал зажиточный житель города Узген в честь 13-летия своего сына.Судьи высоко оценили качество снимка и особенности композиции.Travel Photographer of the Year – самый престижный международный конкурс туристической фотографии. Ежегодно на конкурс присылают десятки тысяч фотографий из более чем ста стран мира. Накануне жюри объявило победителей конкурса 2021 года. Традиционно, конкурс завершается большой фотовыставкой в Лондоне.Читайте также: Фотоконкурс памяти Андрея Стенина открыл прием работ
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кыргызстан, фотоконкурс
Снимок из Узгена победил в международном фотоконкурсе
Фото конного состязания из Узгена победило в международном конкурсе туристической фотографии Travel Photographer of the Year.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik.
Фотография, сделанная в Ошской области Кыргызстана стала победителем международного конкурса туристической фотографии Travel Photographer of the Year-2021
.
На снимке, сделанном бельгийским фотографом Аланом Шрёдером, десятки всадников в национальных кыргызских головных уборах участвуют в конном состязании Аламан-Улак. Как отмечает автор фото, состязание организовал зажиточный житель города Узген в честь 13-летия своего сына.
Судьи высоко оценили качество снимка и особенности композиции.
"Высокая точка съемки этого водоворота соревнующихся мужчин дает нам яркое представление об этом событии, которого просто нельзя было бы добиться при съемке с земли. Куда ни взглянешь, везде что-то происходит, и взгляд постоянно блуждает по снимку, раскрывая все новые и новые детали", - так прокомментировали снимок члены жюри.
Travel Photographer of the Year – самый престижный международный конкурс туристической фотографии. Ежегодно на конкурс присылают десятки тысяч фотографий из более чем ста стран мира. Накануне жюри объявило победителей конкурса 2021 года. Традиционно, конкурс завершается большой фотовыставкой в Лондоне.