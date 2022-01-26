https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-uzbekistane-ostanovili-rabotu-gazovyx-zapravok-22394478.html

В Узбекистане остановили работу газовых заправок

В Узбекистане остановили работу газовых заправок

Вырабатываемый газ в полном объёме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению.

2022-01-26T16:15+0500

2022-01-26T16:15+0500

2022-01-26T16:15+0500

общество

узбекистан

электростанция

население

заправка

газ

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана ввело краткосрочные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.Ограничения вступают в силу с 26 января. Об этом на брифинге в среду сообщила пресс-секретарь ведомства Эльмира Бекмуродова.Вырабатываемый газ в полном объёме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению. По ее словам, меры приняты для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией.Вместе с тем, в Минэнерго предупредили, что в среду в период с 14:00 до 17:00 может наблюдаться незначительное снижение давления газа в Ташкенте. После 17 часов ожидается полное восстановление его рабочего уровня.Накануне сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло массовое отключение электричества. В ряде регионов не было воды, временно перестал работать общественный транспорт.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана. Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.

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узбекистан, электростанция, население, заправка, газ