https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-uzbekistane-ostanovili-rabotu-gazovyx-zapravok-22394478.html
В Узбекистане остановили работу газовых заправок
В Узбекистане остановили работу газовых заправок
Вырабатываемый газ в полном объёме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению.
2022-01-26T16:15+0500
2022-01-26T16:15+0500
2022-01-26T16:15+0500
общество
узбекистан
электростанция
население
заправка
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17797864_0:165:2069:1329_1920x0_80_0_0_a4520b93f8c647512037bc4ef6e9040e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана ввело краткосрочные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.Ограничения вступают в силу с 26 января. Об этом на брифинге в среду сообщила пресс-секретарь ведомства Эльмира Бекмуродова.Вырабатываемый газ в полном объёме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению. По ее словам, меры приняты для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией.Вместе с тем, в Минэнерго предупредили, что в среду в период с 14:00 до 17:00 может наблюдаться незначительное снижение давления газа в Ташкенте. После 17 часов ожидается полное восстановление его рабочего уровня.Накануне сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло массовое отключение электричества. В ряде регионов не было воды, временно перестал работать общественный транспорт.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана. Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17797864_39:0:2030:1493_1920x0_80_0_0_4883ed8fc417b5f9e4e5543844ba4b42.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, электростанция, население, заправка, газ
В Узбекистане остановили работу газовых заправок
Вырабатываемый газ в полном объёме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана ввело краткосрочные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Ограничения вступают в силу с 26 января. Об этом на брифинге в среду сообщила
пресс-секретарь ведомства Эльмира Бекмуродова.
Вырабатываемый газ в полном объёме направляется на тепловые электростанции, а также социальные объекты и населению. По ее словам, меры приняты для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией.
Вместе с тем, в Минэнерго предупредили
, что в среду в период с 14:00 до 17:00 может наблюдаться незначительное снижение давления газа в Ташкенте. После 17 часов ожидается полное восстановление его рабочего уровня.
Накануне сразу в трех странах Центральной Азии: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло массовое отключение электричества. В ряде регионов не было воды, временно перестал работать общественный транспорт.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана. Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило
быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.